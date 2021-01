Azubi-Crew : xx

Max Rosinke berichtet über seinen Ausbildungstart auf Sylt in Zeiten der Pandemie. Die Azubi-Crew Sylt plant virtuelles Treffen.

08. Januar 2021, 09:15 Uhr

Hörnum/Sylt | Für die Ausbildung nach Sylt zu ziehen, ist sicherlich nicht für jeden ein leichter Schritt, noch dazu, wenn man sich mitten in einer Pandemie befindet und Kontaktbeschränkungen das Kennenlernen neuer Leute beinahe unmöglich macht.

Um Auszubildenden, die neu auf der Insel sind, das Leben ein wenig zu erleichtern, hat die Sylt Marketing Gesellschaft (SMG) die Azubi-Crew Sylt ins Leben gerufen. Bruno Hoffmann, Elif Agirdogan, Anela Isak, Lois Wolters, Konstantin Dimter und Jarne Matthiesen sind dem Aufruf der SMG gefolgt und bilden die Azubi-Crew, die als Ansprechpartner für neue Azubis auf der Insel fungiert(wir berichteten).

Einer, der ebenfalls auf die Crew aufmerksam geworden ist, ist Max Rosinke. Der 24-jährige Hamburger ist im vergangenen September auf die Insel gezogen. Auf Sylt habe er sich für die Ausbildung zum Hotelfachmann ausschließlich beim Hotel Budersand beworben, erzählt er. „Und dann auch noch bei einem Hotel an der Ostsee.“ Das Budersand konnte letztendlich überzeugen.

Eigentlich hatte Max, nachdem er 2015 sein Abitur an der Gelehrtenschule des Johanneums absolviert hatte, ein VWL-Studium in Lüneburg begonnen. Zuvor war er ein halbes Jahr in Kananda gewesen, „um mein Englisch aufzubessern“. So richtig passte das Studium dann aber doch nicht – 2019 entschied er sich dazu, das Studium abzubrechen. „Ich wollte DJ werden und dafür auch eine Ausbildung im Bereich Eventmanagement machen“, erzählt er. Um die Zeit zwischen Studium und Ausbildung zu überbrücken, arbeitete der 24-Jährige als Barkeeper auf dem Hamburger Kiez. Als er seinem Chef von der Idee erzählte, riet dieser ihm davon ab. „Er empfahl mir stattdessen eine Ausbildung im Hotelfach zu absolvieren.“

Also begann die große Suche. Alle Praktikumsplätze, die Max Rosinke im Hamburger Raum zugesagt und angeboten worden waren, lösten sich mit Ausbruch der Pandemie in Luft auf. Was nun?

Also weitete er die Suche aus – auf Sylt, das er zuvor nur von Klassenfahrten oder Kurzurlauben kannte, wurde er fündig, bewarb sich und wurde im Juni zu einem Praktikum eingeladen. Im darauf folgenden September begann die Ausbildung.

„Von der Azubi-Crew habe ich erst nur so am Rande erfahren und später dann in unserer Azubi-WhatsApp-Gruppe mehr gehört.“ Die Idee, andere, ortsfremde Auszubildende zu unterstützen gefällt ihm. „In meinem Betrieb ist es den Menschen wichtig, dass die Auszubildenden schnell Anschluss finden“, erzählt er. So habe es einen Einführungstag gegeben und jede Menge Aktionen um einander kennenzulernen. Probleme, sich auf der Insel einzufinden, hatte er also nicht. Auch durch den Blockunterricht in der Berufsschule habe er schnell Anschluss gefunden. „Bei uns im Hotel kann ich mich mit Sorgen oder Problemen an alle wenden“, sagt er. Dass es nicht jedem so geht, sei ihm aber auch klar.

Über Facebook hat er Kontakt zu der Azubi-Crew der SMG aufgenommen, die Azubisprecherin des Budersands stehe jedoch enger in Verbindung mit der Crew. „Man spürt einfach, dass die Crewmitglieder mit Passion dabei sind“, lobt er.

Mit der Ausbildung ist er zufrieden, durch den zweiten Lockdown ist der Alltag jedoch auch durcheinander geraten – die Gäste bleiben aus, daher steht zur Zeit Housekeeping auf dem Programm. „Ich habe die Entscheidung, die Ausbildung auf Sylt anzufangen, noch keinen Tag bereut“, so Max Rosinke. Was er anderen Auszubildenden mitgeben kann? „Es ist nicht schlimm, Fehler zu machen. Wenn einen was stört: Sprich es an! Kommunikation ist das A und O.“

Das Leben auf der Insel gefällt ihm. Er freut sich jedoch auch auf die Zeit nach der Pandemie, wenn er die Insel im „Normalzustand“ erleben kann. Dafür hat er eine To-Do-Liste. Darauf steht auch, dass er auf Sylt mal auflegen möchte – ein OpenAir kann er sich gut vorstellen.

Da die Pandemie auch den Plänen der Azubi-Crew einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, konnten geplante Kennenlern-Veranstaltungen bislang nicht stattfinden. Sollten diese, wenn sich die Corona-Situation beruhigt hat, irgendwann nachgeholt werden, kann Max Rosinke sich gut vorstellen, daran teilzunehmen. Im zweiten oder dritten Lehrjahr aktiver Teil der Crew zu werden, könne er sich grundsätzlich vorstellen, sagt er. Um den Kontakt zwischen den neuen Auszubildenden herzustellen, veranstaltet die SMG morgen ein Online-Krimi-Spiel.