Platzfrage : Wohin mit der Tinnumer Feuerwache?

Sylter Gemeindeverwaltung hat neun mögliche Standorte unter die Lupe genommen

von shz.de

26. September 2018, 17:37 Uhr

Die Gemeindeverwaltung hat neun Standorte geprüft, die für eine Feuerwache in Tinnum infrage kommen. Alle liegen südlich der Bahnstrecke, weil die Tinnumer auch für den Westerländer Süden zuständig sind.

Standort 1, Silwai: Die Fläche am Silwai 3 mit den Firmen Woolworth und Karl Blankschyn wäre in Größe und Straßenanbindung geeignet, kommt als Standort aber nicht in Frage, da der Eigentümer nicht verkaufsbereit ist.

Standort 2, Königskamp: Die Fläche unmittelbar am Bahnübergang Königkamp ist zu klein, um die Anforderungen zu erfüllen.

Standort 3, Königskamp: Nördlich angrenzend liegt eine weitere Fläche am Königskamp. Diese befand die Verwaltung als ungeeignet, da die Anforderungen für ein schnelles Abrücken nicht eingehalten werden könnten. Für die Autos der Feuerwehrleute reicht der Stellplatz nicht und es könnten Behinderungen durch Rückstau am Bahnübergang Königskamp eintreten. Nicht zuletzt befindet sich dort der Schulweg zur Boy-Lornsen-Grundschule.

Standort 4, Königskamp: Auf der gegenüberliegenden Seite, östlich des Königskamps befindet sich eine weitere Fläche, die aber ebenfalls zu klein für einen Feuerwehrneubau ist.

Standort 5, Silwai/Königskamp: Östlich des Königkampes und nördlich des Silwais befindet sich ein Grundstück, das zwar groß genug wäre, aber auch hier ist der Eigentümer nicht zum Verkauf bereit.

Standort 6, Kampende: Das Grundstück am Kampende 11, auf dem sich ein Bäcker und ein Mode-Outlet befinden, scheidet mangels Verkaufsbereitschaft des Eigentümers aus.

Standort 7, Kampende: Das von der Gemeindefeuerwehr und der Verwaltung bevorzugte Grundstück liegt südlich der Straße Kampende und nordwestlich der Boy-Lornsen-Schule und ist mit 3900 Quadratmetern groß genug für einen Feuerwehrneubau. Ein- und Ausrücken sind uneingeschränkt möglich.

Standort 8, Boy-Peter-Eben-Weg: Auch diese Fläche westlich des Boy-Peter-Eben-Wegs kommt aufgrund mangelnder Größe nicht in Frage.

Standort 9, Boy-Peter-Eben-Weg: Auf dieser Fläche ist der Bau von kommunalen Dauerwohnungen vorgesehen. Außerdem wäre die Fläche verkehrstechnisch nicht ideal für einen Feuerwehrneubau, heißt es im Gutachten der Gemeinde.