Zugverkehr nach sylt : Wohin mit der Autoverladung?

24. Juni 2020, 17:48 Uhr

Jedes Wochenende im Hochsommer das gleiche Bild: Im Westerländer Industrieweg staut sich der Autoverkehr vor dem Verladeterminal. Genervt sind nicht nur Sylter Gäste – die Supermärkte klagen über die versperrte Zufahrt, die Anwohner über den Lärm. „Bis zu 60 Autozüge fahren täglich durch unsere Vorgärten“, beklagt der Tinnumer CDU-Gemeindevertreter und Kreispräsident Manfred Uekermann. „Eine Verlegung der Autoverladung würde die Lebensqualität unserer Bürger deutlich verbessern.“

Die Bahnstrecke aufs Festland ist Sylts Lebensader – mit beschränkter Leistungsfähigkeit. „Aufgrund der Eingleisigkeit ist die Betriebsqualität und Pünktlichkeitssituation auf der Strecke unbefriedigend“, heißt es im Bundesverkehrswegeplan für das Jahr 2030. Der zweigleisige Ausbau auf der 13 Kilometer langen Strecke zwischen Niebüll und Klanxbüll und auf dem sechs Kilometer langen Abschnitt zwischen Morsum und Tinnum soll Abhilfe schaffen, 221 Millionen Euro wurden dafür im November 2018 eingeplant. Um die Planung zu beschleunigen, wurde das Projekt gegen den Widerstand des Bundesumweltministeriums sogar in das Maßnahmengesetz zur Schaffung von Baurecht aufgenommen – „Legalplanung“ heißt das Zauberwort.

Doch das zweite Gleis auf dem Festland kann nur ein Teil der Lösung sein – es bleibt der eingleisige Flaschenhals zwischen Morsum und Westerland auf Sylt. Vor allem die dichte Bebauung in Tinnum lässt kaum Platz für einen Ausbau. Eine Verlegung der Autoverladung Richtung Osten wäre eine Option, um den Bahnverkehr zu entzerren. Das Kieler Verkehrsministerium beauftragte in Abstimmung mit der Insel- und Halligkonferenz die Norddeutsche Eisenbahngesellschaft Niebüll (NEG) mit einer Machbarkeitsstudie und der Prüfung von möglichen Standorten. Die NEG ist neben DB Netz (Hauptstrecke) und DB Fernverkehr (Autoverladung) einer der drei Bahninfrastrukturbetreiber auf der Insel Sylt, sie ist für den Güterverkehr und die Ladestraße in Tinnum zuständig.

Ausgeführt wurde der Prüfauftrag von mehreren Ingenieurbüros: Das Hamburger Ingenieurbüro Sellhorn untersuchte mit geografischen Daten die „gleisgeometrische Machbarkeit“, Schallgutachter Dr. Maire aus Hannover die Lärmbedingungen der heutigen Autoverladung und möglicher Alternativstandorte, und das Büro GFN aus Molfsee die Umweltaspekte der Varianten.

Nun ist die Machbarkeitsstudie fertig, der Wirtschaftsminister in Kiel, der Landrat in Husum und der Kreispräsident sowie der Bürgermeister in Westerland haben ein Exemplar erhalten. Als NEG-Chef Ingo Dewald im Dezember 2018 ein erstes Zwischenergebnis vorlegte, war noch von neun möglichen Standorten im Sylter Osten die Rede. Nach einem Expertenworkshop am 21. April, an dem der Kreis, die Gemeinde Sylt, Nah.SH und Ingo Dewald teilnahmen, blieben vier Varianten übrig: C Süd, A, A1 und F wurden für die weitere Planung empfohlen. Die anderen schieden größtenteils aus Umwelt- und Umfeldverträglichkeitsgründen aus.



Variante C Süd

Variante A:

zwischen Bahnhof Keitum und Tinnum: Die Pkw-Stellfläche reicht von der Alten Dorfstraße (Tinnum) bis zur Bahnstrecke, die Züge werden hinter dem Sportzentrum am Pionierlager be- und entladen. Die Einschätzung des Expertenworkshops: „Grundsätzlich machbar, durchaus aber noch optimierbar ist die Führung und Pufferung des Kfz-Verkehrs.“„Flugplatz“ + Güterumschlag „Feuerwache“ + Gleis mit Keitum.“ Die Autoverladung läge im Umfeld der neuen Westerländer Feuerwache im Süden des Fliegerhorstes, mit einer Pkw-Stellfläche links neben dem Areal, auf dem Privatflugzeuge abgestellt werden.

Diese Variante liegt am zentralsten und bezieht die bereits versiegelten Flächen des Flugplatzes für wartende Kfz ein. Für den Schwerlastverkehr ist eine Umschlagsfläche im Gewerbegebiet vorgesehen. Beide Anlagenteile werden entlang der Keitumer Straße durch das FFH-Schutzgebiet und am Sportgelände vorbei mit dem Bahnhof Keitum verbunden.

Interessanter Nebenaspekt laut NEG-Studie: Die Flughafen Sylt GmbH könnte Abfertigungsdienste der Autoverladung übernehmen und so unabhängiger von saisonalen Auslastungsschwankungen werden.

Variante A1

Variante F



„Flugplatz“ + Güterverladung am Gleis mit Keitum“ sieht die Pkw-Stellfläche ebenfalls am Fliegerhorst vor, doch die Ladestraße für den Güterverkehr rückt deutlich weiter in Richtung der Sportanlagen südlich der Keitumer Straße.mit einem „Tunnel zwischen Keitum und Westerland“ wäre laut NEG-Studie verbunden mit hohen Kosten. Der Bau eines ober- oder unterirdischen Tunnels für ein zweites Gleis gäbe aber nur Sinn, wenn auch die Leistungsfähigkeit des Westerländer Bahnhofs verbessert würde. Der Schienengüterverkehr, der die Insel von Lkws entlasten könnte, würde von dieser Variante nicht profitieren.

Die Sylter Kommunalpolitik war 2018 von der Idee einer NEG-Studie erstmal nicht begeistert. Der Umweltausschuss lehnte im September 2018 sogar eine Unterstützung durch die Gemeinde ab – vor allem aus Bedenken gegen eine weitere Versiegelung des Inselbodens.

Nun liegt die Studie im Rathaus auf dem Tisch. „Wir prüfen jetzt intensiv“, erklärte der stellvertretende Bürgermeister Carsten Kerkamm (CDU), eine Stellungnahme gäbe es dazu noch nicht. „Aber die Diskussion wird kommen.“ Wird die Gemeinde Sylt ein Gegengutachten auf den Weg bringen, wie es in der Gemeindevertretersitzung am vergangenen Donnerstag angedeutet wurde? „Darüber müssen die Gremien entscheiden.“

Auch im Kreishaus steht die Prüfung der Alternativstandorte noch aus, berichtete Pressesprecher Hans-Martin Slopianka. Die Verwaltung habe den Sylter Gemeinden aber bereits vor einiger Zeit empfohlen, den Inselverkehr ganzheitlich zu betrachten und ein Mobilitätskonzept zu erstellen.

Das Kieler Verkehrsministerium hat die NEG-Studie an ihre Nahverkehrsgesellschaft Nah.SH weitergeleitet, die auch den Bahnverkehr im Norden koordiniert. Das Land habe das Gutachten mit 100 000 Euro finanziert, erklärte Nah.SH-Sprecher Dennis Fiedel. Aus Kieler Sicht wären zwei neue Standorte für die Autoverladung umsetzbar: am Flugplatz oder zwischen Keitum und Tinnum am Streckengleis Niebüll – Westerland. Eine Verlagerung der Autoverladung böte auch interessante städtebauliche Potenziale in Westerland.

Aber Dennis Fiedel stellt auch klar: „Solange es auf der Insel keinen Konsens für die Verlegung der Autoverladung gibt, wird das Vorhaben nicht weiterverfolgt.“

Manfred Uekermann (59), der in Tinnum groß geworden ist, sieht in der Verlegung der Autoverladung eine große Chance für die Insel. Mit bis zu 60 Autozügen täglich und zahlreichen Rangierfahrten des Syltshuttle Plus passierten über 100 Züge am Tag den Tinnumer Bahnübergang am Königskamp. Ein neuer Terminalstandort würde Tinnum genauso wie Westerland entlasten, aber auch neue Grünflächen in Westerland möglich machen. Uekermann lässt keinen Zweifel: „Mit dem momentanen Zustand kann niemand zufrieden sein.“