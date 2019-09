Bahn-Ausfall im November : Wohin mit den Pendler-Fahrzeugen?

Umweltausschuss und Ortsbeirat erteilen einem Behelfsparkplatz in Keitum eine Abfuhr.

15. September 2019, 16:53 Uhr

Westerland | Es wird eine der bisher größten Herausforderungen für alle, die auf die Bahn angewiesen sind – dieser Eindruck entsteht zumindest, wenn man sich derzeit mit Pendlern, Hoteliers und Handwerkern über die kommenden Streckensperrungen der Deutschen Bahn unterhält: Sie alle scheinen den November in diesem Jahr am liebsten überspringen zu wollen.

Viermal soll die Strecke zwischen Niebüll und Klanxbüll zwischen dem 4. und 29. November voll gesperrt werden, während im eingleisigen Abschnitt zwischen Lehnshallig und Klanxbüll rund 3000 Meter Gleise erneuert werden. Für jeweils 80 Stunden werden dann immer von Montag ab 21 Uhr bis Freitagmorgen um 5 Uhr insbesondere keine Autozüge fahren können – ein Drama für Supermärkte, die auf Lieferungen angewiesen sind und für die Pendler, die jeden Morgen mit dem Auto anreisen.

Zusätzlich will die Bahn vom 4. bis zum 6. November zwei Weichen im Bahnhof Westerland erneuern – in dieser Zeit wird auch der Zugverkehr zwischen Keitum und Westerland zum Erliegen kommen.

Für die Personenzüge soll zwischen Klanxbüll und Niebüll ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden. Wie auf der Insel mit dem Ausfall umgegangen werden soll, war Thema auf der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses. „Wir erwarten ein großes Fahrzeugaufkommen von Betrieben, die zwischen Westerland und Keitum pendeln werden“, berichtete Bürgermeister Nikolas Häckel, „sodass wir voraussichtlich ein erhöhtes Parkaufkommen in Keitum haben werden.“ Die Sylter Wirtschaft habe darum schon vor einer Weile den Wunsch nach einem Behelfsparkplatz geäußert. Eigentümer westlich des bestehenden Parkplatzes am Keitumer Bahnhof hätten der Gemeinde Grundstücke vorübergehend angeboten, „nach einer ersten Schätzung könnten wir dort zwischen 175 und 200 Parkplätze errichten.“ Zwar habe die Bahn signalisiert, dass sie sich unter Umständen an den entstehenden Kosten beteiligen würde, konkrete Zahlen gebe es aber bisher noch nicht: „Um genaue Kosten zu ermitteln, müssen wir konkreter vorbereiten“, erklärte der Bürgermeister. Dazu fehle es aber an allen Ecken und Enden an Informationen seitens der Bahn, so die Kritik. Das beträfe auch den möglichen Schienenersatzverkehr zwischen Westerland und Keitum: „Die Sylter Verkehrsgesellschaft weiß noch nicht, wann und wo sie die Fahrgäste abholen soll. Das einzige, was wir bisher haben, ist eine sehr unübersichtliche Projektierung von Juli, die bis heute noch nicht an Konkretisierung gewonnen hat.“

„Stimmt nicht“, wies Bahn-Sprecher Egbert Meyer-Lovis die Vorwürfe auf Nachfrage von sich. Es habe auch nach dem Juli weitere Gespräche gegeben, „und wir haben unsere Pläne immer offen mit der Verwaltung kommuniziert.“ Erst kürzlich habe die Bahn mit der Sylter Verkehrsgesellschaft (SVG) über den Schienenersatzverkehr gesprochen. Dass es erste Gespräche gegeben habe, bestätigte auch SVG-Chef Sven Paulsen, „obgleich bisher noch keine Ergebnisse vorliegen.“ Zusätzlich zu den Bussen pendle aber auch an den drei kritischen Tagen der Sylt Shuttle Plus von und nach Westerland, erklärte Meyer-Lovis: „Dieser kann an dem kurzen Bahngleis in Westerland halten – das einzige, das von den Umbaumaßnahmen an den Weichen nicht betroffen ist.“

Dem auf der Sitzung am Donnerstag geäußerten Vorschlag Christian Thiessens (Bündnis 90/ Die Grünen), die in den Bauzeiten ungenutzte Fläche der Autoverladung in Westerland als Parkfläche zur Verfügung zu stellen, musste der Pressesprecher eine Absage erteilen: „Abgesehen davon, dass diese Lösung nur dann funktioniert, wenn keine Autozüge verkehren, würden wir in den pendlerstarken Zeiten nicht alle zusätzlichen Fahrgäste mit dem Schienenersatzverkehr aus Westerland abtransportieren können.“

Blieben nur die Bahnhöfe in Keitum oder Morsum – der Behelfsparkplatz in Keitum ist jedoch nicht gewollt: Weder der Umweltausschuss noch der Ortsbeirat Keitum, der gemeinsam mit dem Ausschuss tagte, entschieden sich für diese Variante. Zu unkalkulierbar die Kosten, zu hoch die Verkehrsbelastung für Keitum. Für die Bahn ist die Parkplatz-Thematik damit vom Tisch: „Wir werden uns nicht gegen den Beschluss der Ausschussmitglieder wenden“, so Meyer-Lovis.

Die Alternative? Ob zusätzliche Parkplätze am Flughafen mit eigenem Pendelverkehr bereitgestellt werden, wie Lars Schmidt (Zukunft) vorschlug, der Parkplatz West in Keitum genutzt wird oder Parkmöglichkeiten am Muasem Hüs und der Ladestraße in Morsum, soll nun geprüft werden. Die Grünen sahen indes auch die Unternehmer in der Pflicht: Christian Tiessen schlug vor, einige Mitarbeiter im umsatzschwachen November einfach zu Hause zu lassen und Maria Andresen meinte, dass die Handwerker aus dem Gewerbegebiet sich auch mal ein Auto teilen können, um Parkplätze zu sparen.

Außerdem gibt es noch die Syltfähre, die ab 4. November zur Verstärkung mit der zweiten Fähre unterwegs ist: „Wir empfehlen, schon jetzt zu reservieren“, rät Tim Kunstmann von der Röm-Sylt-Linie, „die ersten Fahrten sind bereits ausgebucht.“ Besonders am Nachmittag und am Abend seien aber noch viele Plätze frei. Täglich 16 Abfahrten je Hafen wird es im November geben, die letzte abends um 21.30 Uhr. „Wenn wir merken, dass die Fahrten nicht ausreichen, sind wir aber auch bereit, noch länger zu fahren.“ sc