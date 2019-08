Wo einst die katholische Kirche stand...

von Anja Werner

07. August 2019, 16:53 Uhr

Westerland | Nur wenige Sylter erinnern sich wohl noch daran, dass auf dem Platz an der Neuen Mitte früher eine katholische Kirche stand. Bis 1896 wurden Gottesdienste in einem Holzbau abgehalten. Dann erbaute die Gemeinde hier eine Kapelle, die bis 1957 Bestand hatte. Jan Eichhof von der EVS (l.) und Eberhard Eberle vom Verschönerungsausschuss präsentierten das neue Bild auf dem Trafohaus, das in Zusammenarbeit mit Elisabeth Westmore vom Sylter Archiv entstanden ist. Damit tragen nun schon elf EVS-Verteilerkästen historische Bildmotive.