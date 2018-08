Veranstaltung : Wladimir Kaminer im Meerkabarett Club

von shz.de

27. August 2018, 15:04 Uhr

Dienstagabend (28. August) um 20 Uhr liest Wladimir Kaminer aus seinem neuen Buch „Die Kreuzfahrer“ im Meerkabarett Club im Friesensaal.

Kaminer wurde 1967 in Moskau geboren. Seit 1990 lebt er mit seiner Frau und inzwischen erwachsenen Kindern in Berlin. Mit seiner Erzählsammlung „Russendisko“ sowie zahlreichen weiteren Bestsellern avancierte er zu einem der beliebtesten und gefragtesten Autoren Deutschlands. Der russische Autor ist Meister der Realsatire. Ob in seiner russischen Heimat oder in der deutschen Provinz, seine Reiseberichte stecken voller unfreiwilliger Komik und herrlich-scharfer Beobachtungsgabe.

Karten gibt es im Webshop vom Meerkabarett, an den insularen Vorverkaufsstellen und unter 04651−4711.