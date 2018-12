Wird Til Schweiger bald Hotelier auf Sylt?

Die junge Hotelkette des Schauspielers hat einen langfristigen Vertrag mit Arcona geschlossen, die auf Sylt das „Haus Westerland“ betreibt

von Julia Nieß

20. Dezember 2018, 14:54 Uhr

„Ein Hotel, so authentisch und herzlich wie Til Schweiger selbst“ heißt es auf der Internetseite des Hotels, das Til Schweiger im Juni 2017 in Timmendorfer Strand eröffnete. „Barefoot“ heißt es, sein Hotel, das „inspiriert vom unkomplizierten Lebensgefühl der amerikanischen Ostküste und der pazifischen Lässigkeit Malibus einen Ort des Aufatmens und der puren Erholung schafft.“ Und genau so einen von dem 54-jährigen Schauspieler entwickelten und designten „Wohlfühl-Ort“ könnte es auch bald auf Sylt geben.

Bestätigt ist bislang noch nichts. Alle Beteiligten hüllen sich in Schweigen und betonen, dass „nichts verifiziert“ werden kann und „alles in der Prüfung“ ist.

Fest steht allerdings, dass das von Til Schweiger kreierte Hotelkonzept „für weitere internationale Standorte weiterentwickelt wird“, heißt es in einer Mitteilung des noch jungen Hotelunternehmens. Das heißt: Aus einem Hotel sollen mehrere werden. Dafür wurde, mit Til Schweiger als Lizenzgeber und der Arcona Hotel & Resorts Gruppe als Betreibergesellschaft, ein langfristiger Vertrag für die weltweite Umsetzung in den nächsten Jahren geschlossen. Geschäftsführer der neu gegründeten Barefoothotels sind Prof. Stephan Gerhard und Alexander Winter, die beiden Gesellschafter der Arcona-Gruppe.

Beim treuen Leser der Sylter Rundschau könnte es bei den Namen „Arcona“ und „Alexander Winter“ jetzt laut klingeln. Das Rostocker Hotelunternehmen kaufte auf Sylt im vergangenen Jahr das ehemalige BASF-Erholungsheim, das nur ein paar Schritte hinter der Düne am Brandenburger Strand liegt. Und mit diesem „Haus Westerland“, wie es jetzt heißt, steht das Unternehmen seit Monaten in den Schlagzeilen. Dabei geht es um einen Erweiterungsbau, den Arcona auf dem zum „Haus Westerland“ zugehörigen Parkplatz plant. 28 Hotel-Appartements sollen dabei in einem dreistöckigen Neubau plus Staffelgeschoss und Tiefgarage entstehen. Baubeginn war eigentlich für diesen Herbst angesetzt, doch der eiserne Widerstand der Mitglieder des Sylter Bauausschusses, die schließlich sogar die Zurückstellung des ungeliebten Neubaus für zunächst ein Jahr erreichten, verhinderte die Pläne des Unternehmens.

Ob aus dem Haus Westerland künftig ein Barefoothotel, „ausgestattet mit ausgewählten Lieblingsprodukten, viel Holz, warmen Naturtönen und naturverbundenen Materialien“ wird, bleibt abzuwarten. Til Schweiger sollte sich allerdings schon mal warm anziehen: Wenn er sich für Sylt entscheidet, bekommt er es auch mit dem Bauausschuss der Gemeinde Sylt zu tun. Und der kann friesisch stur sein.