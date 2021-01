„Wir ziehen die Option Vorsicht“

Avatar_shz von

17. Januar 2021, 11:34 Uhr

Simon Ulrich ist Pastor in der Kirchengemeinde Westerland – und hat seine Tätigkeit nur wenige Monate vor dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr aufgenommen. Seitdem balanciert er genau wie seine Gemeindekollegen zwischen dem Bedürfnis, für die Menschen da zu sein und den Regeln und Notwendigkeiten der Pandemie. Welche Schwierigkeiten es dabei gibt und warum einige Menschen ihren Freiheitsbegriff gerade in Zeiten der Krise einmal überdenken sollten, darüber hat Simon Ulrich mit Reporterchefin Annika Kühl im Interview gesprochen.



Herr Ulrich, in welchen Gemeinden sind die Gottesdienste nun abgesagt?

Wenn ich das richtig überblicke, finden aktuell ausschließlich in Keitum evangelische Präsenzgottesdienste statt. Bei uns in Westerland ist es so, dass wir als Kirchengemeinderat beschlossen haben, dass wir für die Dauer des Lockdowns nicht zu Gottesdiensten einladen. Das heißt, so wie sich der Lockdown verlängert hat, verlängert sich auch der Gottesdienst-Ausfall. Wir werden die Lage aber im Auge haben und das regelmäßig im Kirchengemeinderat beraten.

Ich kann mir vorstellen, dass es bei der Entscheidung ein schwieriger Balanceakt ist, zwischen dem Bedürfnis nach Unterstützung oder Trost und den Regeln der Pandemie. Wie wägen Sie da ab?

Ja, das ist ein Balanceakt. Wir sind genau wie jede Privatperson immer in dieser Zwickmühle, dass wir die eigenen Bedürfnisse und die der anderen miteinander und gegeneinander abwägen müssen und dass wir genau gucken, was wir verantworten können. Wir werden niemals eine wirklich zufriedenstellende Lösung finden. Deswegen müssen wir da auch immer wieder drüber reden und nachdenken. Wir haben den Auftrag, zu den Menschen zu kommen und mit ihnen zu sprechen. All diese Dinge gehen am leichtesten, wenn wir uns versammeln und gemeinsam Gottesdienst feiern oder uns auf anderen Veranstaltungen nah sein können. Da haben wir auch die direkteste Art, unserem seelsorgerischen Auftrag gerecht zu werden und bei den Menschen zu sein und zu erspüren, was wir machen können. Auf der anderen Seite haben wir auch Verantwortung für diejenigen, die da kommen. Können wir das überhaupt verantworten, Menschen in einen Raum zu holen? Können wir verantworten, dass unsere Mitarbeitenden aus der Gemeinde da mit involviert sind und in diese Situation geraten? Zuletzt haben wir uns entschieden, dass wir das nicht verantworten wollen. Wir haben gesagt, wenn nur der leiseste Zweifel daran besteht, dass wir es gefahrenfrei durchführen können, sagen wir lieber ab und ziehen die Option Vorsicht. Niemandem ist geholfen mit einem Gottesdienst, wenn daraus etwas entsteht, was nicht wieder eingefangen werden kann.



Stichwort Seelsorge: Spüren Sie da in Zeiten des Lockdowns einen steigenden Bedarf?

Das ist ganz unterschiedlich. Viele Menschen haben in dieser Zeit auch entdeckt, dass sie im Gespräch mit ihren Familienangehörigen bleiben. Dass sie andere Formen finden, wie sie im Austausch sind. Und so ist das bei uns im Grunde genommen auch. Wir versuchen auch, im Kontakt zu sein. Ich habe selten so viel telefoniert wie in diesen Zeiten. Es sind aber auch die Gespräche von einem Bordstein zum anderen, über die Straße, die eine hohe Wichtigkeit haben, um im Alltag irgendwie Sozialkontakte zu haben. Es ist tatsächlich sicher für viele Menschen schwierig, aber diejenigen, die wissen, wohin sie sich wenden können, haben den ersten Schritt schon mal getan. Deswegen versuchen wir überall zu kommunizieren, dass wir erreichbar bleiben. Wir können angerufen werden, die Menschen können uns Mails oder auch Briefe schreiben. In manchen Fragen versuchen wir Angebote vor Ort zu haben, dass man mit sicherem Abstand miteinander reden kann. Es ist arg erschwert und eine Herausforderung, aber das ist es ja für uns alle momentan.



Vielleicht können wir einmal über die Ersatzformate sprechen, die es aktuell gibt. Geht da Kirche nicht auch neue Wege?

Das Wort „Ersatz“ zeigt ja schon, dass etwas fehlt, das ersetzt werden muss. Für den Gottesdienst waren das hier in Westerland unsere Westerländer Andachten und in den anderen Kirchengemeinden gab es genauso die Auftritte auf Youtube oder in den sozialen Medien. Es ist so, dass es viel gute Resonanz auf das gab, was wir gemacht haben, dass aber auch relativ schnell deutlich wurde, das ist einfach eine andere Gruppe, die wir ansprechen. Ursprünglich hatten wir gesagt, dass wir unsere Angebote nicht für die Gesamtheit im Internet machen, sondern wir versuchen, das Internet als Vehikel zu nutzen, um zu den Menschen zu kommen, die uns jetzt gerade nicht so gut erreichen können. Und das ist eine schwierige Form, weil die meisten der Menschen, die sonst zu den Gottesdiensten kommen, genau das Vor-Ort-Sein und den Raum spüren und mit Menschen gemeinsam an einem Ort sein, brauchen und nicht nur das Wort von der Mattscheibe. Die Menschen, die aber das schon immer gesucht haben, also einen Impuls für den Tag, den sie mitnehmen können, die finden sowas natürlich gut. Insofern ist es tatsächlich eine schwierige Abwägung.



Aber wie finden da auch die Menschen Platz, die überhaupt keinen Zugang zum Internet haben? Gerade ältere Menschen sind ja auch eine Zielgruppe von Kirche.

Es ist nicht mehr durch Altersgrenzen bestimmbar, wer im Internet aktiv und digital versiert ist. Das zieht sich durch viele Altersklassen. Trotzdem mussten wir auch sagen: Wen sprechen wir jetzt per Brief an? Wir haben vermehrt Briefe geschrieben mit Informationen über das, was wir wo anbieten und wie wir erreichbar sind. Auch mit der Information, die ich immer ganz wichtig finde, dass die Kirchen weiterhin offen sind. Sodass die Menschen auch weiterhin in die Kirche gehen können, Stille finden, beten und auch Gott anklagen können, für die Schwierigkeiten, die gerade um uns herum sind. Außerdem ist es so, dass Menschen, die sich ihre Informationen nicht über soziale Medien oder das Internet holen, häufig trotzdem in der Lage sind, da etwas konkret aufzusuchen.



Sie haben das letzte Wort...

...es ist ja auch eine Schwierigkeit, vor die wir Kirchen gestellt sind, dass es uns weiter erlaubt ist, Gottesdienste zu feiern. Also dass uns diese Verantwortung zugesprochen wird, dass wir das schon gut machen werden. Es ist wie so häufig, wenn Freiheit ins Spiel kommt: Es ist nicht immer eine Erleichterung. Es wäre natürlich sehr viel einfacher, wenn von irgendwelchen entscheidenden Stellen gesagt werden würde: „Ist jetzt nicht.“ Aber es hilft uns vielleicht auch nochmal als Kirche zu verstehen, in welchen Zusammenhängen wir stehen. Dass wir eben Teil der Gesellschaft sind und auch Teil der insularen Gesellschaft, für die wir eine Verantwortung tragen. Es wäre ja wirklich momentan eines der schlimmsten vorstellbaren Szenarien, wenn der Lockdown irgendwann zuende ist, die Geschäfte wieder aufmachen, die Gäste wieder auf die Insel kommen und wir gerade dann mit großen Corona-Ausbrüchen dran sind. Das ist eine Verantwortung, die wir alle miteinander tragen. Das ist glaube ich etwas, wo wir als Kirche gefordert sind: Wir haben einen anderen Freiheitsbegriff, als viele andere Menschen heutzutage. Viele Menschen heute haben häufig einen sehr persönlichen und engen Freiheitsbegriff. Nach dem Motto: „Frei ist, wenn ich alles machen kann, was ich will.“

Der christliche Freiheitsbegriff dagegen, den wir in den Kirchen zu transportieren versuchen, hat die anderen Menschen und die Freiheit einer Gesellschaft mit im Blick und gibt uns auch die Freiheit, uns selbst einzuschränken – für das Wohl anderer.