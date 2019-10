Weniger Einweg-Geschirr beim Windsurf World Cup / Sylter Gastronomie will sich Ziele zur Klimaneutralität setzen

08. Oktober 2019, 18:36 Uhr

Westerland | Alle Augen waren in den vergangen zwei Wochen auf die Insel gerichtet, um eines der größten Sportevents zu verfolgen: Den Windsurf World Cup. Der Fernsehsender ProSieben nutze die Aufmerksamkeit, die der World Cup auf sich zog, um sich mit der Aktion Green Seven Summit für den Klimaschutz stark zumachen. Act-Agency-Chef und Initiator der Veranstaltung Matthias Neumann rief zum Handeln auf, die Zeit des Redens sei vorbei, betonte er immer wieder – doch was wird auf Sylt eigentlich getan?

Einiges, wie man anhand der „Fressmeile“ auf der Promenade sehen konnte. So passte sich der Sylter Gastronomiebetrieb Gosch an das inoffizielle Nachhaltigkeits-Motto der Veranstaltung an und überraschte die Gäste in diesem Jahr mit Mehrweg-Geschirr. „Das hat gut funktioniert“, freut sich Michael Lorenzen, Prokurist der Firma. „An den Wochenenden waren wir allerdings an der Grenze des Möglichen“, gibt er zu. Das sei vor allem dadurch bedingt, dass nur ein einzelner Spülwagen zur Verfügung gestanden hätte. Als Mitglied der Gründenker, einem inselweiten Zusammenschluss von Gastronomen, die bemüht sind ihre Betriebe nachhaltig zu gestalten, ist das Ziel für Lorenzen klar: „Beim nächsten Surfcup wollen wir klimaneutral sein.“

Bisher gibt es auf Sylt noch keine offizielle Vereinbarung der Gastronomie- und Hotelleriebetriebe zum Thema Nachhaltigkeit, wie der DeHoGa-Vorsitzende Claas-Eric Johannsen berichtet. „Aktuell kann ich nur darauf hoffen, dass die Betriebe Eigeninitiative ergreifen.“

Das soll sich aber bald ändern – geplant sei, dass die Sylter Hotellerie und Gastronomie in der kommenden Zeit Ziele formuliere, die unter dem Aspekt der Klimaneutralität und des Klimaschutzes stehen. „Das wird ein großes Thema“, so Claas-Erik Johannsen. Die Bereitschaft dazu sei jedenfalls zugegen:„ Wir wollen etwas ändern.“