Sport auf Sylt : „Wir werden uns teuer verkaufen“

Handballer des TSV Westerland empfangen SG Flensburg-Handewitt. Tickets für Spiel Ende Juli sind ab Freitag erhältlich.

von sr

30. Mai 2019, 13:41 Uhr

Westerland | „Himmlische Zeiten“ für alle Handballfans: Die „Hölle Nord“, wie die Flens-Arena als Austragungsort der Heimspiele des Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt augenzwinkernd genannt wird, kommt am 31. Juli nach Sylt: Dann empfängt das Landesliga-Team des TSV Westerland die Handballprofis aus der Fördestadt zu einem spannenden Freundschaftsspiel.



Tolle Partie mit prominenten Spielern







Vier Weltmeister im Flensburger Kader





Bereits im vergangenen Jahr durften sich Sylter und Inselgäste über zwei Top-Partien freuen: Zunächst begrüßte der TSV den deutschen Rekordmeister THW Kiel, wenige Wochen später dann die Handball Allstars Deutschland. Nun legen die Lokalmatadoren und Peter Kötting von PK Events nach: „Wir freuen uns gemeinsam mit den Zuschauern auf eine tolle Partie mit vielen prominenten Spielern“, stellt der Sylter Eventveranstalter hocherfreut in Aussicht.In Deutschland ganz oben – das ist das erklärte Ziel der SG Flensburg-Handewitt, die in der aktuellen Punktrunde gute Chancen hat, nach 2004 und 2018 zum dritten Mal Deutscher Meister zu werden. Mit Rasmus Lauge, Lasse Svan, Simon Hald und Anders Zachariassen hat der Verein derzeit vier Weltmeister in seinem Kader, wobei Lasse Svan einer von ganz wenigen Spielern auf der Welt ist, der sowohl die Olympischen Spiele, die Europameisterschaft, die Weltmeisterschaft, die Champions League und die Deutsche Meisterschaft gewonnen hat.

Klarer Fall, dass sich die beiden TSV-Handballtrainer Lars Schnittgard und Olaf Rogge mit ihrer Mannschaft auf eine besondere Begegnung freuen: „Wir werden uns möglichst teuer verkaufen, aber es natürlich auch genießen“, zwinkert Schnittgard, der nicht nur die geographische Nähe zu Flensburg herausstellt: „Der Sylter Handballer Kai Thielebein gehörte dem Team der SG Flensburg-Handewitt an, und derzeit spielt mit Jan Persson ein weiterer Sylter bei der SG und zwar in der A-Jugend – gerade übrigens um die Deutsche Meisterschaft.“ Nach einer hervorragenden Landesliga-Saison des TSV Westerland bewerten Schnittgard und Rogge das Freundschaftsspiel auch als „eine ideale Vorbereitung für unsere neue Spielrunde“.



Tickets online und bei der Sylter Rundschau





Die Partie zwischen dem TSV Westerland und der SG Flensburg-Handewitt wird am Mittwoch, 31. Juli, um 18.30 Uhr im Sportzentrum Westerland angepfiffen (Einlass ab 17 Uhr). Karten zum Preis von 13,80 Euro für Erwachsene sowie von 8,80 Euro für Kinder bis zwölf Jahre sind ab dem 31. Mai online unter der Adresse www.insel-ticket.de sowie in der Geschäftsstelle der Sylter Rundschau, Andreas-Dirks-Str. 14, in Westerland erhältlich. Geöffnet ist montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr und sonnabends von 8 bis 11 Uhr. Der Erlös des Ticketverkaufs kommt der Jugendarbeit des TSV Westerland zugute.