Hotel Stadt Hamburg : „Wir trennen uns schweren Herzens von dem Hotel“

In einem Pressestatement äußern sich Monika und Harald Hentzschel zu dem Verkauf des Hotels

von shz.de

30. August 2018, 17:24 Uhr

Wir haben es uns nicht leicht gemacht, die Entscheidung zu treffen, das Hotel nach 100 Jahren im Familienbesitz zu verkaufen. Unser Sohn Alexander wäre geeignet gewesen, das Haus weiter zu führen, aber die Zeiten sind lange vorbei, als man den Kindern vorschrieb, welchen Beruf sie ergreifen sollen. Seine Interessen liegen auf anderen Gebieten, sein Job macht ihm Spaß, und er ist erfolgreich.

Bei der Wahl des richtigen Nachfolgers kam es uns darauf an, jemanden zu finden, der das Hotel in unserem Sinne weiterführen will und gleichzeitig die nötige Professionalität mitbringt. Deshalb fiel unsere Entscheidung – das Interesse war sehr groß – auch nicht auf den Meistbietenden, sondern auf den Meistgeeigneten.

Wir trennen uns schweren Herzens vom Hotel Stadt Hamburg – es war aber eine Vernunftentscheidung: Wir wollten das Haus im Bestzustand abgeben und waren bis zum letzten Tag mit vollem Einsatz dabei. So entstand gerade erst im letzten Jahr unsere sehr erfolgreiche Hardy’s Bar & Restaurant. Bekanntlich ist einem das jüngste Kind ja immer das liebste…

Unser ganz besonderer Dank geht an die tüchtigen Mitarbeiter, die uns all die Jahre tatkräftig unterstützt haben, viele davon sind seit über 10, 20, 30 und sogar 40 Jahren dabei! Ebenso viel Dank geht an die Abteilungsleiter, mit denen wir sehr eng zusammengearbeitet haben, allen voran aber an unseren jungen Direktor Christian Wirsich, unterstützt von seiner Frau Christina, mit dem die Zusammenarbeit sehr erfolgreich war und viel Spaß gemacht hat.

Wir werden ohne das Hotel aber nicht untätig sein: Unsere Lichtbilder Galerie wird weiter bestehen. Abgesehen davon gibt es zu Hause unzählige ungelesene Bücher und wenig gehörte CDs – und das eine oder andere Reiseziel steht auch auf der Wunschliste.

Wir wünschen den neuen Eigentümern, den Familien Lindner und Richter, viel Freude und Erfolg mit dem Hotel Stadt Hamburg und sind sicher, dass sie „frischen Wind“ in das Haus bringen und trotzdem die Tradition pflegen! Und allen Mitarbeitern wünschen wir eine harmonische Zusammenarbeit mit den neuen Eigentümern.