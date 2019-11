„Wir streiken, bis ihr handelt“

Morgen findet die insular erste 24-Stunden-Demonstration von Fridays for Future statt / Auch die Ortsgruppe Niebüll ist dabei

Avatar_shz von Anja Werner

27. November 2019, 14:53 Uhr

Westerland | Sie sind mit dem Klimapaket der Bundesregierung nicht einverstanden – es ist „nutzlos, teuer und sozial ungerecht“, wie es in einer Pressemitteilung der Fridays for Future Bewegung Deutschland heißt. Die Aktivisten fordern die Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens zum Klima – um ein Zeichen zu setzen gehen viele Demonstranten am Freitag, 29. November, wieder auf die Straßen. Auch auf der Insel. Die Sylter und die Niebüller Fridays-for-Future-Ortsgruppen haben sich dafür zusammen getan: Um ein Zeichen zu setzen, wollen sie erstmalig auf Sylt ganze 24 Stunden demonstrieren.

Am 15. März diesen Jahres wurde die Sylter Ortsgruppe anlässlich der ersten großen Demonstration gegründet. „Damals war aber noch keiner von uns in der Gruppe“, erzählt Lena Theissing, eine der drei Delegierten auf Sylt. Gemeinsam mit Annika Abraham und Johannes Koopmann leitet sie inzwischen die Sylter Ortsgruppe – drei bis zehn Stunden Arbeit stecken die jungen Leute pro Woche in die Vorbereitung ihrer Aktionen.

Die Sylter Gruppe hatte zunächst einen großen Zuwachs von Schülern, blicken die drei Delegierten auf die Anfänge der Bewegung zurück. Die drei haben die Schule bereits abgeschlossen – „das hat natürlich den Vorteil, dass wir mehr Zeit haben und flexibler sind“.

Jeden Sonnabend um fünf vor zwölf hält die Gruppe eine Mahnwache vor dem Westerländer Rathaus ab. Dort haben die jungen Aktivisten oft mit Anfeindungen und Vorurteilen zu kämpfen. „Es gibt immer Leute, die uns anpöbeln oder anschreien“, erzählt Annika. Negativität, mit der die jungen Leute gelernt haben umzugehen: „Wenn die Menschen uns sagen, dass wir die Schule schwänzen oder zu viel Auto fahren, können wir leicht darüber hinweg sehen, weil wir wissen, dass es nicht stimmt“, erklärt Annika. Keiner der drei ist im Besitz eines Autos, ihre Handys haben sie gebraucht gekauft und die Demos auf den Sonnabend gelegt, damit kein Schüler zum Schwänzen verleitet wird. Und dennoch: „Letztens standen wir wieder bei der Mahnwache als eine junge Frau in ihrem Landrover vorbei fuhr. Sie zeigte den Mittelfinger und beschimpfte uns“, nennt Lena eines von vielen Beispielen. „Oft haben wir aber auch wirklich konstruktive Diskussionen - es ist ja auch schön den Leuten die Augen öffnen zu können“, erzählt die 22-Jährige weiter.

„Über den Rückhalt der Politiker freuen wir uns sehr.“ Bürgermeister Nikolas Häckel, der ebenfalls bei den Demonstrationen anwesend war, stellt den Demonstranten am Freitag zu großen 24-Stunden-Demonstration öffentliche Toiletten und Strom für heiße Getränke und Licht zur Verfügung. Für eben diese Demonstration haben die Sylter Aktivisten sich besondere Klimaziele gesetzt – ganz vorne mit dabei der Dieselverbrauch der Deutschen Bahn. Damit soll auf der Strecke nach Sylt künftig Schluss sein, wenn es nach den Aktivisten geht. Ein Vorschlag der Gruppe ist, dass zumindest die Strecke von Hamburg nach Klanxbüll mit elektrischen Loks befahren werden könnte. Außerdem fordert die Bewegung unter anderem die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels und konkret für Deutschland den Kohleausstieg bis 2030. Doch wo ist die Grenze zwischen einem beruhigten Gewissen und der tatsächlichen Veränderung? „Präsens zeigen - wir gehen nicht weg, wir hören nicht auf“, sagt Annika.