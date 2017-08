Interview : „Wir sind ein verlässlicher und innovativer Partner“

vergrößern 1 von 1 Foto: svg 1 von 1

Zu den Forderungen aus der Sylter Politik bei der Neuvergabe der Lizenz für den ÖPNV auf der Insel ab 2019 äußert sich Sven Paulsen, Geschäftsführer der Sylter Verkehrsgesellschaft (SVG).

Herr Paulsen, ist davon auszugehen, dass die SVG sich erneut um die Neuvergabe der Buslizenzen auf Sylt bewerben wird?

Die Weiterführung der Konzession ist natürlich für uns von großer Bedeutung und steht außer Frage. Hierzu sprechen wir bereits seit längerem mit dem für die Insel zuständigen Aufgabenträger, dem Landschaftszweckverband. Wir sind seit Jahrzehnten ein verlässlicher und innovativer ÖPNV-Dienstleister – und das, abgesehen von der Stadtbuslinie, komplett eigenfinanziert, was uns auch einen erheblichen Einfluss in die Umsetzung des Verkehrs gewährt. Unser flächendeckendes Liniennetz mit einer hohen Taktung, das geringe Durchschnittsalter unserer Busflotte und unsere beständige Entwicklung im Hinblick auf Digitalisierung und Elektromobilität sind nur einige Punkte, die kaum ein privatwirtschaftlicher ÖPNV-Anbieter in Deutschland leistet und schon gar nicht in Nordfriesland. Wir sind immer aufgeschlossen neuen Ideen und Konzepten gegenüber, das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Im Übrigen richten sich die Qualität und der Umfang des Busverkehrs nach dem Nahverkehrsplan, der von den Gemeinden mit beschlossen wird. Die Leistungen der SVG liegen weit über diesen Forderungen.

Die Politiker fordern in ihrer Anfrage Fahrzeuge auf dem neuesten Stand klimaneutraler Antriebstechniken. Wie ist die SVG in dieser Hinsicht aufgestellt und was ist künftig geplant?

Wir sind das erste ÖPNV-Unternehmen, welches einen E-Bus vollständig in das Liniennetz integriert hat – das spricht für sich. Wir beschäftigen uns seit langem mit alternativen Antriebssystemen und schadstoffregulierenden Maßnahmen. Wir haben seit ein paar Jahren ein Diesel-Management-System, das den Schadstoff-Ausstoß minimiert und hatten mehrere Jahre einen Erdgas-Bus im Liniennetz zur Erprobung eingesetzt. Unser „NAF-Bus“-Projekt, in dem wir ab nächstem Jahr einen autonom-fahrenden Kleinbus testen wollen, ist ebenfalls Teil dieser Weiterentwicklung. Es ist selbstredend, dass wir die E-Mobilität weiter ausbauen wollen. Aber auch das ist von der Marktreife der Anbieter-Modelle abhängig. Derzeit ist es nicht denkbar, eine ganze Flotte umzurüsten, wenn man außerdem die noch nicht unerheblich hohen Anschaffungskosten betrachtet.

Erneut gefordert wird auch das freie Busfahren auf Gästekarte durch eine Erhöhung der Kurabgabe. Halten Sie das für umsetzbar?

Wir stehen der Idee skeptisch gegenüber und die Idee ist ja auch nicht neu. Verschiedenste Modellversuche, eine kostenfreie Nutzung des ÖPNV zu implementieren, sind in Estland (Tallin), Belgien (Hasselt) und Deutschland (Templin) an der Finanzierung sowie an der kaum merkbaren Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) gescheitert. Und auch auf Sylt sprechen unsere bisherigen Erfahrungen mit kostenloser oder Teilkosten-Subventionierung für sich: Der Stadtbus Westerland konnte im Jahr 2000 kostenlos für alle Nutzer des Sylt Shuttle genutzt werden, eine MIV-Veränderung war nicht messbar. Auch die 50%ige Reduzierung das Fahrkartenpreises für den Stadtbus führte zu keiner Nachfragsteigerung. Das Projekt musste aus Gründen der Nichtfinanzierbarkeit eingestellt werden. Nur das kostenlose Angebot, den ÖPNV zu nutzen, wird das Problem des Individualverkehrs auf der Insel und das Umdenken keinesfalls lösen – es wird allerdings riesige Löcher in die Gemeindekassen reißen. Nur in Kombination mit strikten Verboten, hohen Parkraumgebühren und Verkehrsbeschränkungen lässt sich eine spürbare Veränderung erzeugen. Wollen wir, dass es Großparkplätze in Niebüll und vor Westerland gibt, das Parken in Westerland 25 Euro kostet? Diese Fragen muss politisch zuerst geklärt werden, bevor mit dem Füllhorn kostenfreier Busverkehr finanziert wird, der mit hoher Wahrscheinlichkeit keine spürbare Veränderung bringt.

Welche Möglichkeiten sehen Sie, um das Problem zu lösen?



Eine einspurige Straße für Pkw von Westerland nach List und nach Hörnum und eine eigene Busspur würde die ÖPNV-Nutzung wahrscheinlich wesentlich vorantreiben. Bleibt wie gesagt die Frage, ob das politisch gewollt ist. Beispielsweise hat der kostenlose Strandverkehr in St. Peter-Ording zu keiner spürbaren Verkehrsveränderung geführt, darüber kann sich jeder vor Ort selbst ein Bild machen.







von Pierre Boom

erstellt am 03.Aug.2017 | 05:00 Uhr