„Wir müssen liefern!“

Mitglieder der Katholischen Kirche auf Sylt über den Einfluss von Corona, Zusammenarbeit und der Geschichte der katholischen Kirche auf Sylt

Westerland | Damit war zu rechnen! Ist sie doch bei den meisten Veranstaltungen und Unternehmungen ihrer Gemeinde engagiert und aktiv dabei. Sie sieht die Arbeit. Sie packt mit an. Als sich am Nachmittag des 28. Juli Pfarrer Germain Gouèn von der Westerländer katholischen Kirchengemeinde St. Christophorus zu einem Gespräch mit mir trifft, da stellt Erika Redlin anschließend eine Platte mit ihrem eigens für dieses Treffen gebackenen (und allseits gerühmten) Kuchen auf den Tisch. Unaufgefordert. Seit 25 Jahren gehört sie als dienstältestes Mitglied dem Kirchengemeinderat an und denkt noch nicht ans Aufhören. Weitere Teilnehmer der Runde: Pastor Dieter Lankes sowie Schwester Barbara. Sie hat als Nachfolgerin der in ihr Ordensmutterhaus zurück gekehrten drei Steyler Missionsschwestern (Schwester Francisca, Gabriele und Maria Mitis - ihr Wirken ist auf der Insel unvergessen) deren ehemaliges Domizil in der Lister Kirche St. Raphael bezogen.

Auf Wunsch der Redaktionsleitung der Sylter Rundschau ist Thema unseres nachmittäglichen Gespräches der Stellenwert der Katholiken und ihrer Gemeinde im insularen Gefüge.







Ein Blick in die Vergangenheit...





Optisch, besser wohl: zahlenmäßig wahrnehmbar sind die Katholiken erstmals auf Sylt seit dem Deutsch-Dänischen Krieg von 1864. Damals kämpften (katholische) Österreicher an der Seite Preußens. Sie gingen auch auf Sylt in Stellung, nahmen auf der Insel Quartier. Mit Federbüschen am Hut zogen die Österreicher „unter dem Jubel der Bevölkerung“ in Keitum ein. Als sie die Insel verließen, da blieb ein einziger, Wenzel Wohner, zurück. „Er hatte mehr erobert als alle seine Kameradern – die Liebe eines Sylter Mädchen.“ Zu seinem Glück fehlte ihm nur noch eines: Die nächste katholische Gemeinde, in der sonntäglich die Heilige Messe gefeiert und die Kommunion gespendet wurde, lag in Flensburg. Wohner samt den mittlerweile vielen Urlaubsgästen katholischer Konfession, die den aufstrebenden Badeort Westerland aufsuchten, feierten zunächst im „Haus Andresen“ (nahe der Dorfkirche) in zwei angemieteten Zimmern die Heilige Messe. So genannte Strand- oder Gastpriester sorgten dafür. So meldete es seinerzeit der Badeprospekt. Badedirektor Pollaczek schließlich stellte der rasch anwachsenden Schar katholischer Kurgäste den Speisesaal der „Dünenhalle“ zur Verfügung. Dort wurden ab dem 20. Juli 1886 regelmäßig Gottesdienst gefeiert. Nach einer Zwischenstation in der Empfangshalle des Warmbades sowie einer Baracke bei der Pension „Frisia“ (die politische Gemeinde verlangte dafür sogar „die Abführung sämtlicher Kollekten an ihre Gemeindekasse“. Das scheint uns heutzutage kaum nachvollziehbar, aber so wird es überliefert. Kaum zu glauben!) kam es schließlich zu einer Geldsammelaktion unter den Kurgästen, die ansehnliche 2 000 Goldmark erbrachte. Katholische Badegäste aus Schlesien, Westfalen, Bayern und dem Rheinland spendeten eifrig. Ergebnis: Am 7. Juli 1896 wurde die Kapelle „Heiliges Herz Jesu“ in Westerlands Neue Straße (dort, wo der Weihnachtsmarkt heute stattfindet) durch Pfarrer Joseph Spee feierlich eingeweiht. Baumeister war der Sylter Max Hansen.

Heftiger Protest regte sich von evangelischer Seite. So waren damals noch die interkonfessionellen Gegebenheiten. Der Berliner Oberhofprediger Kögel, häufiger Sylt-Besucher und durch seine Verse auf dem Gedenkstein auf dem Friedhof der Heimatlosen in der Elisabethstraße bis heute präsent, klagte, „dass die Katholiken hier ... in einer rein evangelischen Gemeinde mit ihrem Kirchenbau würdiger vertreten seien und die Evangelischen sich mit einer ungenügenden Dorfkirche begnügen möchten."







... und in die Gegenwart





Pfarrer Gouèn, der heutige Seelsorger und (gemeinsam mit Pastor Dieter Lankes) für die etwa 2 200 Katholiken auf Sylt zuständig, weiß da ganz anderes zu berichten. „Wir arbeiten gut mit unseren evangelischen Mitschwestern und -brüdern zusammen. So gibt es in der Fastenzeit gemeinsame ökumenische Gottesdienste. Auch zum Reformationsfest oder zu Pfingsten begehen wir gemeinsame Gottesdienste. Engagiert arbeiten wir derzeit auch bei der ‚Sommerkirche‘ mit vielfältigen gemeinsamen Veranstaltungen zusammen. Wir stehen wirklich in einer lebendigen Auseinandersetzung miteinander.“ Und Pastor Lankes ergänzt: „Dreimal im Jahr tagt außerdem der Inselkonvent. Die Geistlichen beziehungsweise Leiter der evangelischen, katholischen, dänischen und neuapostolischen Gemeind(en) treffen sich und tauschen sich aus. Wir hören aufeinander und lernen voneinander.“

Die beiden katholischen Seelsorger betonen, dass sie als Gemeinde in der Diaspora und vor allem auch bedingt durch die Corona-Pandemie ein weites Arbeitsfeld vor sich liegen haben. „Ich bin erst 18 Monate hier“, so Gouèn. „Corona hat sämtliche Kontakte flach gehalten. (Kranken-)Besuche, Gemeindeveranstaltungen, Gemeindekreise, Kaffeetrinken im Gemeindehaus, Gottesdienste in der Kirche, in Pflegeheimen und Krankenhaus - all das kann nur mit großen Einschränkungen (Anmeldung) oder gar nicht geschehen. Hinzu kommt, dass wir aufgrund der Neuordnung des pastoralen Raumes für Nordfriesland unter großem Druck stehen. Organisatorisch muss immer noch Gewaltiges erarbeitet und geleistet werden. Wir müssen liefern! Unser Seelsorgebiet umfasst als pastorsalen Raum Noirdfriesland. Alleine um Amtshandlungen wie Taufen, Trauungen oder Beerdigungen auf Föhr, Amrum, den Halligen oder in der Weite des ländlichen Raumes auf dem Festland durchführen zu können, müssen wir zeitlich und kräftemäßig große Anstrengungen unternehmen.“

„Wir bieten Sprechstunden an, die gut zu terminieren sind“, wirft Pastor Lankes ein. „Mittlerweile können wir ja wieder Besuche machen oder empfangen. Für alle diejenigen, die den Seelsorger sprechen möchten.“

Ab Ende Februar kommenden Jahres, da sind sich alle in der Runde einig, wird der pastorale Raum Norfriesland organisatorisch „stehen". „Und dann werden Kapazitäten frei", ist sich Pfarrer Gouèn sicher. Dann wird auch Dieter Lankes beim Kirchenkaffee endlich wieder von Tisch zu Tisch gehen und das Gespräch suchen können. Dann werden, so die einhellige Hoffnung aller, wieder Gottesdienste in der Kirche oder in den insularen Heimen ohne die bislang erforderlichen Voranmeldungen möglich sein.



Neu auf der Insel: Schwester Barbara





Auch die (insbesondere bei Sylt-Besuchern) gefragten und beliebten abendlichen „Meditationen am Meer“ werden dann erneut angeboten. Wobei betont werden muss, dass auch gegenwärtig Geburtstags- oder Krankenbesuche und Krankenkommunion (unter Corona-Bedingungen) möglich sind.

Hier aber bedarf es ausdrücklich der Kontaktaufnahme (auf welchem Weg auch immer) durch die Gläubigen.

Schwester Barbara von der „Kongregation der Helferinnen“, so der Ordensname, gehört einer Ordensgemeinschaft an, die weltweit etwa 500 Ordensfrauen zählt. Darunter etwa 60 im zentraleuropäischen Raum. Sie ist erst seit April auf Sylt, hat Quartier in den Räumen der Filialkirche St. Raphael in List bezogen, dem am nördlichsten gelegenen katholischen Gotteshaus in Deutschland. St. Raphael gehört zur in Westerland gelegenen Inselpfarrei St. Christophorus. „Nun lebt List wieder auf“, heißt es aus der Gesprächsrunde - wobei natürlich nicht von der politischen Gemeinde die Rede ist. Schwester Barbara organisiert „dort oben“ die gottesdienstlichen Feiern, die jeweils sonnabends um 17 Uhr angeboten werden. „Wo ist die Not am größten?“ - unter diesem Motto hat die Ordenfrau ihren Weg nach Sylt angetreten. Als sie hörte, dass die Steyler Missionsschwestern gehen, bekundete sie ihr Interesse gegenüber ihren Ordensoberen und dem Bischof in Hamburg.

„Ich versuche derzeit, das insulare Leben kennen zu lernen“, so die Ordensschwester. Ihr Anliegen, auf Menschen und Gremien nicht nur zu treffen, sondern sozial und seelsorgerlich an und mit ihnen zu arbeiten, hat sich bisher noch nicht in vollem Umfang realisieren lassen – dank Corona.

Das alles hängt wie ein Damoklesschwert über allen, auch bei den Katholiken. So viele gute Vorsätze. So viel guter Wille. So viel Elan, für die Menschen auf Sylt tätig zu werden. Für die Arbeit in der Seelsorge, in der sozialen Arbeit - für die Gemeindemitglieder und die Kurseelsorge.

Noch einmal Pfarrer Gouèn: „Corona hat alle unsere Aktivitäten flach gehalten!“ Bleibt die Hoffnung auf endlich bessere und entspanntere Zeiten, in der auch die Sylter Katholiken ihren unverzichtbaren, immer wieder auch gefragten und erhofften Angeboten für das Wohl der gesamten Insel einbringen können.