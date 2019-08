Wir haben verstanden!

von ago

02. August 2019, 10:22 Uhr

Grüne, Linke und sogar die CSU versuchen nun, das Fliegen unattraktiver zu machen, um das Klima zu retten. Sollte dafür ein Gremium geschaffen oder sogar ein Ministerium errichtet werden, müssten unbedingt ein paar Sylter an den entscheidenden Stellen platziert werden. Denn vom ungemütlichen Reisen haben wir Ahnung.

Erst einmal würde ich empfehlen, die Bestuhlung im Flieger etwas enger zu stellen. Der Terminus „Thrombose“ muss wieder populär werden. Die Hälfte der Sitze wird gegen die „Flugrichtung“ verschraubt. Da kann man dann – bei Turbulenzen – seinem Gegenüber beim Kotzen zuschauen. Das erlaubte Kabinengepäck wird auf acht Kilo, nein, besser auf vier Kilo beschränkt, Toilettengänge, Gummi-Sandwiches und Tomatensaft werden gebührenpflichtig. Da jeder Gast beim Betreten der Insel kurabgabenpflichtig ist, werden die Fluggesellschaften gezwungen, schon vor dem Start in Düsseldorf, Berlin oder München diese Abgaben bei den Passagieren einzutreiben. Eine eventuelle CO2-Steuer, die Luftverkehrs-Abgabe und eine hoffentlich bald beschlossene Kerosin-Steuer könnten gleich

mit abkassiert werden. In bar. Cash.

Das hätte dann für manch einen zur Folge, dass die erlaubten vier Kilo Freigepäck schon für das Bargeld drauf gehen.

Söder schlägt nun vor, die Bahn von der Mehrwertsteuer zu befreien. Statt Inlandsflüge sollte besser die Bahn genutzt werden. Nun gut. Deutschland trägt 2,2 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen bei. Davon sind 4,9 Prozent vom Flugverkehr. Dieser Wert soll um 10 Prozent reduziert werden. Das wäre dann bummelig ein Promille der weltweiten Klimagas-Emissionen.

Auf unserem Globus sind derzeit 1380 neue Kohlekraftwerke in Planung. China und Indien gelten als Schwellenländer. Die dürfen wegen der Gerechtigkeit alles nachholen, was wir im vergangenen Jahrhundert verbockt haben. Sie bauen Kohlekraftwerke, schneller, als wir die Dinger hier bei uns abschalten können.

Bald sind alle Baumbesetzer im Hambacher Forst auf Rente. Aber es war schon toll, dieses geile Gefühl, dass man es der CO2-Mafia mal ordentlich gezeigt hat.

Wer allerdings glaubt, dass die Abermillionen Tonnen Kohle in China, Indien und Afrika im Boden verbleiben, weil man hier auf einmal klarsichtig wird, der glaubt auch an Feen, Einhörner und an die Wirkung homöopathischer Mittel in der sechsunddreißigsten Dimension.

Wir haben uns an die Fernsehbilder verhungernder Menschen in Afrika gewöhnt. Gut, man ist ja nicht hartherzig. Genau so werden wir uns an die Bilder überfluteter Dritte-Welt-Länder gewöhnen. Zur Not kann man die Kiste ja auch ausschalten. Und an den Strand gehen. Der ist dann ja nicht mehr so weit.

Nachtrag: Mich würde mal interessieren, ob die CO2-Emissionen der Luxusautos, die auf Sylt im Sommer präsentiert und probegeritten werden, höher sind als die Einsparungen durch die hier auf der Insel fahrenden E-Autos.