„Wir haben die Zeit echt gerockt!“

Ab Montag dürfen alle Grundschüler auf Sylt wieder gemeinsam in die Schule gehen. Die Schulen hatten eine Woche Zeit für die Vorbereitungen.

Sylt | Ab Montag ist es soweit - die Sylter Kinder dürfen alle zusammen wieder zur Schule gehen - zumindest, wenn sie Grundschüler sind. Für die Schüler der höheren Klassen ist nach Vorstellung von Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien ein Zusammenkommen im Klassenverband erst in der letzten Woche vor dem Start der Sommerferien am 29. Juni geplant. Ein Regelbetrieb für sie findet in dieser Woche nicht statt, doch sollen Schüler und Lehrer vor den Ferien noch einmal zusammentreffen, bevor am 10. August das reguläre Schuljahr startet.

Ebenso überrascht wie die Öffentlichkeit von der kompletten Öffnung der Grundschulen waren die Schulleiter in Tinnum, Wenningstedt und Westerland.

„Abstandsregeln, kleine Gruppen, wenig Durchmischung und die Hygienemaßnahmen standen bislang im Vordergrund. Dieses ist nun mit der Öffnung nicht mehr einzuhalten. Plötzlich ist es nicht mehr so wichtig“, berichtet Lehrerin Esther Mager für die Boy-Lornsen-Schule in Tinnum. Horst-Peter Feldt, Schulleiter der St. Nicolai-Schule mit Standort am Nordkamp in Westerland, und Christel Glöckner, Schulleiterin der Norddörfer Schule in Wenningstedt, stimmen ihr zu. Allen Schulleitern ist jedoch klar, wie viel Erleichterung der Präsenzunterricht Eltern verschafft, die jeden Tag zur Arbeit aus dem Haus gehen müssen. Gerade auf der touristisch geprägten Insel Sylt ist mit Öffnung von Hotels und Restaurants der Druck in die Kinderbetreuung noch einmal gestiegen.

Eine Herausforderung für alle Schulen war vor allem die kurze Zeit von der Ankündigung bis zum Start.Dafür blieb nur eine gute Woche. „Jetzt zahlt sich aus, dass wir so viel gearbeitet haben und topvorbereitet sind“, freut sich Bianca Rehage, Lehrerin an der Norddörfer Schule. Geplant war eigentlich die Umsetzung von Phase drei mit neuen Onlineangeboten. Die werden jetzt nur noch für die Kinder vorgehalten, die nicht zur Schule kommen können, weil das Infektionsrisiko zu hoch wäre. Die Entscheidung hierfür liegt bei den Eltern, erklärt Horst-Peter Feldt.

Ob die Lehrkräfte hingegen alle wieder zur Schule kommen, entscheidet der Amtsarzt. Esther Mages erläutert: „Nur er kann beurteilen und bestätigen, ob eine Lehrkraft, aufgrund der Vorerkrankungen, zu der Risikogruppe zählt, die weiterhin von dem Präsenzunterricht befreit werden kann.“ Sollte dieses an der Norddörfer Schule der Fall sein, würden diese Lehrkräfte weiterhin von Zuhause aus arbeiten, berichtet Christel Glöckner, „dann sitzen die Kinder im Klassenraum und werden via White Board unterrichtet“.

Die digitale Aufrüstung in den Schulen und die Ausrüstung der Kinder ist ein positiver Faktor der Coronakrise. „Wir sind in dieser Zeit echte IT-Experten geworden“, schmunzelt Bianca Rehage und hofft, „dass wir irgendwann einmal alle mit einem Lachen auf diese Zeit zurückblicken.“ Doch noch ist es nicht soweit, drei Wochen Schulunterricht stehen an, dann gibt es die Zeugnisse. Können die überhaupt den tatsächlichen Leistungsstand des Schuljahres abbilden? Schulleiter Horst-Peter Feldt ist mehr als zuversichtlich. „Bewertet wird die Zeit bis zur Schulschließung, also Mitte März. Alles, was danach kommt, darf nur positiv in die Notenbildung einfließen.“

Neben den Zeugniskonferenzen beschäftigen sich seine Lehrer jetzt in Fachkonferenzen vor allem mit dem nächsten Schuljahr. Um die Unterrichtsdefizite dieses Schuljahres zu kompensieren, werden die Lehrpläne für das nächste Jahr verschlankt. „So kann der Stoff aufgeholt werden“, erläutert er. Also weiterhin viel Arbeit für die Sylter Lehrer und Lehrerinnen. „Wir haben die Zeit echt gerockt“, berichtet Bianca Rehage sichtlich und zurecht stolz.



Ein einheitliches Konzept kann es nicht geben





Zusammenfassend vermitteln alle Schulleiter und Lehrer den Eindruck, die Situation gut bewältigen zu können. Wie sehr ihnen das Wohl der Kinder dabei am Herzen liegt, ist deutlich zu spüren. Inwieweit bekommen die Schulen denn Unterstützung durch das Ministerium?

Hier fallen die Antworten eher verhalten aus. Informationsschreiben, Telefonkonferenzen und die Zusendung von Masken hätte es ausreichend gegeben. Ein Schulterklopfen würde trotzdem gut tun.

„Wir wissen, wie schwer es für das Ministerium ist, die Schulen bei der direkten Umsetzung zu unterstützen“, räumt Bianca Rehage ein, „schließlich ist jede Schule in Schleswig-Holstein anders. Da kann es nicht ein Konzept für alle geben.“