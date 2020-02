Im vierten Teil unserer Serie bewertet Peter Schnittgard, letzter Bürgervorsteher der Stadt Westerland, die Ergebnisse der Fusion

Avatar_shz von ago

11. Februar 2020, 13:10 Uhr

Anlässlich eines Things, das am Sonnabend, 22. Februar, um 18 Uhr im Muasem Hüs stattfindet, blicken wir in der Sylter Rundschau auf die Fusion von Westerland, Sylt-Ost und Rantum zur Gemeinde Sylt. Seit dem 1. Januar 2009 gibt es auf Sylt nicht mehr sechs Gemeinden und eine Stadt, sondern nur noch fünf Gemeinden. Jetzt wollen sich Referenten aus Politik und Verwaltung – darunter auch der Sylter Bürgermeister Nikolas Häckel – sowie Morsumer und Bürger aus anderen Gemeinden im Rahmen der Veranstaltung mit der Frage beschäftigen: „Was hat die Fusion zur Gemeinde Sylt allgemein und für Morsum gebracht?“ Moderiert wird das Thing, das um 18 Uhr beginnt, von Lutz Eilrich.

Wir haben uns mit den Entscheidern von damals, dem Bürgervorsteher sowie den Bürgermeistern der Gemeinden des Amtes Landschaft Sylt (Kampen, Hörnum, List und Wenningstedt-Braderup), die nicht fusioniert haben, unterhalten. Im vierten Teil unserer Serie spricht Peter Schnittgard, der damals Bürgervorsteher der Stadt Westerland war und heute Bürgervorsteher der Gemeinde Sylt ist.

Herr Schnittgard, würden Sie heute erneut für eine Fusion der Stadt Westerland mit den Gemeinden Sylt-Ost und Rantum stimmen?

Ja, für eine Fusion der Sylter Gemeinden schon. Doch wir haben eben nur eine Teilfusion auf der Insel gewählt und bekommen. Deshalb nehme ich mein öffentliches Motto von vor zwölf Jahren wieder auf: Eine Teilfusion ist keine Fusion. Doch trotzdem: Ja, für eine kommunale Gemeinschaft. Und so viel wie möglich. Wir brauchen keinen insularen „Brexit“.

Weshalb?

Weil kommunale Zusammenschlüsse eine Logik haben, wenn sie gut gemacht sind. Bedeuten sie doch eigentlich verschlankte Arbeitsstrukturen, Kompetenz für das bürgerliche Miteinander, Mitspracherecht der Ortsteile in Sach- und Fachfragen. Und Infrastrukturen der Kommune auch „grenzüberschreitend“.

Also positiv beladen und denken. Wichtig wären auch Gespräche pro und kontra vor einer Fusion. Und Oberbegriff allen Handelns: Transparenz wäre größte Errungenschaft.

Was ist in Ihren Augen die größte Errungenschaft beziehungsweise der größte Vorteil, die diese Fusion zum 1. Januar 2009 hervorgebracht hat?

Frühere Gemeinden und Ortsteile bilden und stellen einen „Sozialpakt“ dar. Die bis heute größte Errungenschaft? Wohnungsbau, Kita-Konzepte, eine kompetente und wirtschaftsorientierte Tourismusorganisation. Und noch können verbesserungsfähige Ressourcen angepackt werden. Wir sind ja mit elf Jahren Fusion noch jung und streitbar. Die Ungeduld in manchen Ortsteilen bei der Umsetzungen von Maßnahmen ist verständlich, doch nicht immer einfach.

Welcher, durch den Zusammenschluss entstandene Nachteil überwiegt in Ihren Augen?

Ich denke, wir sind nicht immer offen und manchmal zu skeptisch, wenn es um Zukunftsschritte geht. Die Verwaltung braucht aber Perspektiven, die sie für uns umsetzen muss. Ich erkenne aber sehr wohl gute Ansätze, die über die Ortsbeiräte als Perspektiven, Ziele und nachhaltiges Denken erkennbar werden.

Glauben Sie, dass auch andere der vier Gemeinden des Amtes Landschaft Sylt fusionieren wollen und werden?

Das ist schwer einzuschätzen. Für alle gilt: So lange es uns gut geht, so lange geht’s auch ohne Fusion. Derzeit strahlen alle Gemeinden äußerlich viel Optimismus aus, sind gesund und leistungsorientiert. Na also!

Unabhängig vom Für und Wider einer Fusion freue ich mich über die guten kommunalen Institutionen. Aber: Das „Ich“ wird uns wohl statt eines „Wir“ noch etwas länger begleiten. Die Messlatte wird leider immer nur an den großen Maßnahmen gemessen. Doch wer in die Tiefe geht, erkennt viele kleine Schritte an Verbesserungen.

Wie lautet ihr Fazit zur Fusion?

Politik ist die Gestaltung des öffentlichen Lebens. Und da gehört neben einer gewaltigen Portion Kraft und Verantwortungsbewusstsein eben auch ein fairer Dialog dazu. Wenn also unsere insularen Mitbürger am politischen Horizont einen Fusionsgedanken erkennen, werden sie uns das schon sagen – bevor eventuell von der Kieler Förde oder von Husum aus solche Signale gesetzt werden. Ansonsten bleiben, auf bayrisch „mia san mia“, natürlich wir Sylter Insulaner. Die Stärken und Schwächen einer Fusion erkennen wir und bekommen so langsam Fahrt nach elf Jahren. Die Richtung stimmt.

Unsere bisherige, lebhafte Zeit der Politik wird die nächste Generation gut verwerten und aktualisieren können. Also mit Optimismus ins nächste Jahrzehnt.