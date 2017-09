Sylter Museen : „Wir brauchen dieses Geld!“

vergrößern 1 von 1 Foto: beate Zoellner 1 von 1

von Julia Nieß

erstellt am 18.Sep.2017 | 04:44 Uhr

Das Sylter Heimatmuseum und das Altfriesische Haus in Keitum sind Sanierungsbedürftig – und die Spuren auch für Laien nicht mehr zu übersehen: An der Fassade des Heimatmuseums löst sich der Farbanstrich, Schimmel und Algenbelag sind nicht nur außen, sondern auch im Keller und an den Wänden der Innenräume des Erdgeschosses – genau dort, wo die meisten Exponate ausgestellt sind – zum Problem geworden. An der Fassade des Altfriesischen Hauses sind unter anderem im Sockelbereich Fehlstellen im Mauerwerk erkennbar und auch hier weist der Keller Schimmel auf.

„Fest steht, dass beide Gebäude dringend saniert werden müssen und das Geld dafür haben wir nicht auf der hohen Kante“, sagt Sven Lappoehn, Geschäftsführer der Söl’ring Foriining. Aus diesem Grund beantragt der Heimatverein als Träger der Sylter Museen bei den Inselgemeinden eine Bezuschussung der Maßnahmen über insgesamt 44000 Euro. Die Gesamtkosten für die Sanierung der beiden Häuser belaufen sich auf 160 000 Euro. Ein großer Anteil, nämlich insgesamt 71000 Euro, wird vom Bund übernommen – aber nur, wenn Eigenmittel in Höhe 96 500 Euro eingesetzt werden. Kommt das Geld nicht zusammen, fallen auch die 71000 Euro aus dem Denkmalschutzförderprogramm des Bundeshaushaltes weg. „Wir bekommen noch Zuschüsse vom Rotary-Club Sylt und von der Sylter Verkehrsgesellschaft (SVG)“, erklärt Sven Lappoehn, „außerdem können wir 24000 Euro Eigenmittel einbringen, ohne dass wir einen Kredit aufnehmen müssen. Das zusammen reicht aber nicht und wir brauchen das Geld aus den Inselgemeinden.“

Der Amtsausschuss des Amtes Landschaft Sylt hatte sich in seiner jüngsten Sitzung dafür ausgesprochen, dass die amtsangehörigen Gemeinden einen Anteil in Höhe von 25 Prozent tragen wollen, wenn die Gemeinde Sylt einen Anteil in Höhe von 75 Prozent des beantragten Zuschusses übernimmt. Die verbleibenden 25 Prozent sind nach dem Einwohnerschlüssel auf die einzelnen Gemeinden umgerechnet worden. Daraus ergibt sich, dass für die kleinste Gemeinde Kampen 1274 Euro und für die größte Gemeinde List 3835 Euro anfallen. Darüber müssen die Gemeindevertreter der Amtsgemeinden in ihren kommenden Ausschüssen entscheiden.

Über den Anteil der Gemeinde Sylt, insgesamt 33000 Euro wird am kommenden Donnerstag in der Gemeindevertretersitzung in Westerland abgestimmt. Bei dem Geld handelt es sich zwar um eine außerplanmäßige Ausgabe – das heißt, die Haushaltsmittel stehen im Haushalt 2017 eigentlich nicht zur Verfügung – dennoch sind sich die Politiker der Insel einig, dem Heimatverein helfen zu wollen.

„Heimatverbundenheit, Identität und Geschichte, das macht die Museen aus“, sagt Erik Kennel, Fraktionsvorsitzender der Sylter Wählergemeinschaft (SWG). „Nirgends kann die Geschichte der Insel so gesehen werden, deshalb sind die Museen auch so wichtig – sowohl für die Sylter als auch für die Gäste. Wenn nicht dort, wo sonst kann die Sylter Vergangenheit den folgenden Generationen dargestellt werden?“

Manfred Ueckermann (CDU) sieht in den Gebäuden ein Sylter Kulturgut, das erhalten werden muss: „Wir haben hier eine große Verantwortung, der wir gerecht werden müssen und uns großzügig zeigen sollten“, so der Gemeindevertreter. „Wir haben mit der Söl’ring Foriining einen Verein, der Immobilien für uns bewahrt. Wenn wir da Geld reinstecken brauchen wir immerhin keine Angst zu haben, dass die Häuser irgendwann verkauft werden.“

Und auch Gerd Nielsen, Fraktionsvorsitzender der Sylter SPD, erklärt: „Die Museen haben eine große Bedeutung – wir brauchen sie, das ist gar keine Frage. Es ist enorm wichtig, dass sich die Menschen damit beschäftigen, wie früher auf der Insel gelebt wurde und es ist ein Stück Pflichtprogramm für Gäste und für uns Sylter.“

„Museen erzählen durch die Ausstellungsstücke von unserer Vergangenheit, von Handwerkskunst, Lebensweise und den früheren Gebräuchen“, sagt Edda Raspé von den Grünen. „Museen sind Bildungsorte, in denen wir die technische, soziologischen, kulturelle Entwicklung erkennen. Sie zeigen wie wir und unsere Konsumwelt sich verändert haben, wir werden an vergessene Fähigkeiten erinnert. Diese Wissensvermittlung ist öffentliche Aufgabe und wichtig für uns Sylter. Darum halten wir über den baulichen Unterhaltungsbedarf hinaus die inhaltliche Erweiterung des Museums für dringend geboten.“

Nikolas Häckel, Bürgermeister der Gemeinde Sylt, zeigt sich ebenfalls als Freund der Museen: „Sie bewahren die Sylter Historie und machen sie allen Interessierten auf unterschiedliche Weise zugänglich“, sagt er. Ein tolles Projekt sei derzeit zum Beispiel das Kunstprojekt „Sjüün“. „Ich denke, wer die Historie kennt kann die Zukunft achtsam und gut gestalten - daher haben die Sylter Museen eine sehr große Bedeutung.“ Das gelte niht nur für die Sylter, sondern auch für die Urlauber: „Sehr viele Gäste interessieren sich für die Sylter Geschichte und der Entwicklung unserer Insel“. so Häckel.

Bürgervorsteher Peter Schnittgard betont, dass die Sylter Museen die Kulturgeschichte der Region widerspiegeln: „Sie sind ein Stück Gewissen der Nation, der Region und des Lebens auf der Insel und symbolisieren eine Zeit und auch die Menschen, die hier gelebt haben.“ Er halte die Häuser für eminent bedeutsam und einen wichtigen Teil der insularen Geschichte.

Die Entwicklung, die der Vorstand der Söl’ring Foriining mit dem Sanierungswunsch in Gang gesetzt hat, hält Peter Schnittgard für vorbildlich, denn die Museen könnten sich nicht selber tragen: „Sie sind ein Teil unserer Aufgabe, damit Geschichte verwaltet und gesichert werden kann. Daher ist es wichtig, dass es hier einen Schulterschluss in den Gemeinden gibt“.