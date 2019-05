Wintermarkt auf links drehen?

Um sowohl Rasen als auch Weihnachtsmarkt an der Neuen Mitte zu erhalten, wurde im Ortsbeirat ein Vorschlag gemacht.

von Julia Lund

26. Mai 2019, 16:12 Uhr

Westerland | Eines war am Ende der jüngsten Sitzung des Westerländer Ortsbeirates klar: Der Rasen auf dem Platz an der Neuen Mitte soll bleiben – der Wintermarkt aber auch. Zwei Wünsche, die Politiker, Fachleute und Organisatoren allerdings vor eine Herausforderung stellen. Der Ortsbeiratsvorsitzende Kay Abeling sagte es den anwesenden Politikern mit den Worten: „Wir haben da etwas vor, was eigentlich gar nicht geht.“

Betreten verboten!

Aber der Reihe nach: Der erste „Wintermarkt“, der auf dem Platz an der Neuen Mitte erstmalig in der Weihnachtszeit 2018 stattfand, war ein voller Erfolg. Doch die dreiwöchige Belastung durch den Zuschaueransturm bekam der Rasenfläche darunter ganz und gar nicht.

Nachdem die Buden Anfang Januar abgebaut waren, musste neue Rasensaat ausgebracht werden – und eine grüne Wiese braucht seine Zeit. Seit Wochen versperrt rot-weißes Flatterband den Zugang zu der sonst begehbaren Fläche, damit es dort wieder grünen kann.

Ein Problem, das auch „ein Gespräch mit Experten“ bestätigte: „Ein regelmäßiger Weihnachtsmarkt ist mit einer Rasenfläche nicht zu vereinbaren“, so der Ortsbeiratsvorsitzende Kay Abeling gegenüber unserer Zeitung. Der VerschönerungsAusschuss der Gemeinde Sylt suchte gemeinsam mit Fachleuten nach Lösungen. Unter anderem wurde vorgeschlagen, anstatt auf Rasen auf Grand oder Kies als Oberflächengestaltung des Platzes zurückzugreifen, dazu ein paar große Blumenkübel als optische Highlights. Auch war ein Holzpodest im Gespräch, „man könnte den Platz auch pflastern“, so Abeling. „Aber mit wem man sich auch unterhalten hat, alle wollen auf dem Platz ein natürliches Grün mit ein paar Sitzgelegenheiten.“

Es hätten sich „viele Leute ernsthaft, konstruktiv und mit herzblut Gedanken darüber gemacht, wie wir die Kuh vom Eis kriegen“, so Abeling. Doch eine Sache kam für sie nicht in Frage: Der auf 14 000 Euro veranschlagte Kauf von Rollrasen, der alljährlich nach dem Weihnachtsmarkt aufs Neue getätigt werden müsste.



Schön, geschützt und kuschelig





Ein Vorschlag dagegen gefiel ihnen zunehmend: „Man könnte sagen, wir drehen den Markt einfach auf links“, so Abeling. Das heißt, dass die Buden nicht mehr rund um die Rasenfläche mit Verkaufsfläche nach innen aufgebaut werden, sondern an maximal zwei Seiten mit der Verkaufsfläche nach außen. Vom Verschönerungs-Ausschuss favorisiert seien derzeit die Nord- und die Ostseite des Platzes. An der Neuen Straße könnte dazu ein kleiner künstlicher Wald mit Tannen aufgebaut werden, „so hätten wir eine schöne, geschützte und auch kuschelige Atmosphäre, die den Rasen nicht kaputt machen würde“, so Abeling.

Auf der Rasenfläche soll zudem ein großer Weihnachtsbaum aufgebaut werden, dafür sei im Vorfeld beim Bau des Platzes bereits die notwendige Technik installiert worden, wie Unternehmer Andreas Voss betonte.

Ein wenig Wind aus den Segeln nahm Nikolas Häckel den Politikern. Die Planungen für den neuen Wintermarkt seien bereits in vollem Gange, sagte der Bürgermeister. Aus diesem Grund müssten Vorschläge für einen neuen Aufbau des Marktes zeitnah eingehen, um mit den Vorbereitungen nicht ins Stocken zu kommen.



Keine Alternative zum Rollrasen?





Auch zum Rasen-Problem hat er eine klare Meinung: „Ich glaube, dass wir langfristig nicht um einen Rollrasen herumkommen“, so der Bürgermeister. Denn auch, wenn der Markt auf links gedreht werde, würden viele Menschen dort sein, die trotzdem den Rasen beträten. „Die Rasenfläche wird auch dann leiden, wenn die Hütten nach Außen stehen. Es ist eine Illusion, dass der Rasen das überstehen wird“, sagte Häckel. Er sei zu Beginn auch kein Freund des Rollrasens gewesen, „aber ich glaube, dass wir uns mit dem Gedanken anfreunden müssen.“

Endgültig ist im Fall Wintermarkt noch nichts. Die Vorschläge des Verschönerungs-Ausschusses sollen nun mit Weihnachtsmarkt-Organisatorin Stephanie Schneider besprochen werden. Denn nur gemeinsam mit ihr kann eine Lösung für die Weihnachtszeit 2019 gefunden werden.