Wingenfelder geben Konzert im Meerkabarett

15. August 2019, 14:21 Uhr

Rantum | „Wingenfelder“ treten am Sonnabend im Rantumer Meerkabarett auf. Das Duo besteht aus den Brüdern Kai und Thorsten Wingenfelder, einst die Köpfe der Band Fury in the Slaughterhouse.

Eigentlich hatten sich Fury schon 2008 mit einer Tournee von ihren Fans verabschiedet – 2018 feierte die Band dann mit ausverkauften Sommer-Open-Air-Shows ihren 30. Geburtstag. Damit blickt die Fury-Band auf das erfolgreichste Live-Jahr ihrer Karriere zurück. Von der Devise „man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“ hielten die Brüder jedoch nicht viel: Kai und Thorsten Wingenfelder wollten mit Wingenfelder in ihre eigene musikalische Verlängerung gehen. Nach drei Studioalben und Tourneen gehen die Brüder jetzt mit ihrem neuen, vierten Album „Sieben Himmel hoch“ auf Tour – auch auf Sylt: Am Samstag, 17. August, sind die Brüder zu Gast im Meerkabarett. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Die Veranstaltung ist unbestuhlt.



Tickets unter 04651-4711 und an Vorverkaufsstellen sowie auf www.meerkabarett.de.