Schule auf Sylt : Willkommen in der digitalen Welt

vergrößern 1 von 2 Foto: Fleischmann 1 von 2

von Sabine Fleischmann

erstellt am 27.Nov.2017 | 05:36 Uhr

„Wie gut sind unsere Schüler eigentlich auf die digitale Zukunft vorbereitet? Was passiert dazu an unseren Schulen?“ Diese Fragen beschäftigen den Sylter Unternehmer Öger Akgün seit geraumer Zeit. Im Austausch mit der Leiterin des Schulzentrums Sylt, Gonde Detlefsen und dem sh.z medienhaus sylt wurde die Idee einer iPad-Klasse entwickelt, wie es sie bereits auch an anderen Schulen des Landes gibt. „Ich freue mich sehr, dass meine Idee und mein Sponsoring hier zu einem erfreulichen Ergebnis geführt haben“, sagt Öger Akgün und ergänzt, „dass es mindesten ebenso erfreulich ist, dass sich weitere Sylter Unternehmen und Institutionen mit großzügigen Spenden daran beteiligt haben“.

Seit Anfang November sind nun am Gymnasium Sylt 30 nagelneue iPads im Einsatz. Sicher verpackt in blaue Kunststoffhüllen, geben sie bei den Schülerinnen und Schülern des Einführungsjahrgangs der Oberstufe nun täglich den Ton an – und das auch noch pädagogisch wertvoll, denn das Lernen mit digitalen Medien gehört zum Schulentwicklungsprogramm dazu.

Doch nicht nur für die Kids ist der Unterricht ohne Stift und Zettel Neuland, auch die Lehrkräfte mussten sich an diese neue Form das Arbeitens erst gewöhnen. Anna Raspé und Julian Schulze, die beiden Leiter des iPad-Projektes, haben sich seit rund einem Jahr auf den Einsatz des digitalen Tools vorbereitet. „Wir haben uns in die Handhabung eingearbeitet und können uns schon jetzt nicht mehr vorstellen, ohne die iPads zu unterrichten”, bestätigen sie beide begeistert. Und auch bei ihren Schülern ist der Funke übergesprungen, denn anstelle von Kreide, Papier und Tintenkleckse gibt es nun ein Klassennetzwerk, Apple TV und verschiedene Apps, die das Lernen erleichtern und interessanter machen.

Durch Vernetzung, Bluetooth und Synchronisierung der Einzelgeräte mit dem zentralen Steuersystem kann die ganze Klasse auf dem „activ board”, das nun die gute alte Tafel ersetzt, sehen, was jeder einzelne auf seinem iPad erarbeitet hat. Durch ausgesuchte Apps haben die Schüler nun Zugriff auf das World Wide Web und damit auf Suchmaschinen, Nachschlagewerke, Google Maps und vieles mehr, was das Arbeiten leichter, schneller und viel unterhaltsamer macht. „Unsere Befürchtung, dass die iPads für private Zwecke quasi missbraucht werden und die Kids nur noch im Internet hängen, haben sich nicht bestätigt”, erläutert Schulleiterin Gonde Detlefsen,

„Die Schülerinnen und Schüler gehen sehr verantwortungsvoll und umsichtig mit den Geräten um und nutzen die Vorteile, die ihnen die digitale Technik bietet. Sie nehmen jetzt viel aktiver am Unterricht teil, arbeiten mit viel mehr Spaß und nutzen die Möglichkeiten des visuellen Arbeitens für ihre Zwecke“. So können zum Beispiel die Hausaufgaben hochgeladen werden, um auch abwesende Schüler zu informieren und Lehrmaterialien, wie Bücher und Arbeitshefte, können digital bearbeitet werden.

Dieses iPad-Projekt, das sich im Laufe der Jahre auf das ganze Schulzentrum ausweiten soll, ist der großzügigen Spende verschiedener insularer Institutionen zu verdanken. Bei der offiziellen Präsentation der iPad-Klasse am Freitag nutzte Gonde Detlefsen die Gelegenheit, sich bei den anwesenden Sponsoren zu bedanken. „Öger Akgün, die Energieversorgung Sylt, der Malerbetrieb Eberhardt, die Sylter Rotarier, die Stiftung Sylter Bank, der sh:z-Verlag und das Sylter Kreuzfahrtkontor haben es uns mit der Summe von 18 000 Euro ermöglicht, dieses Modellprojekt an unserer Schule zu etablieren und dafür möchten wir ganz herzlich Danke sagen.“