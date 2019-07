Kirche auf Sylt : Willkommen im echten Norden

Sylter Katholiken begrüßten ihren neuen Seelsorger Pastor Dieter Lankes und feierten mit ihm sowie zahlreichen Gästen die Heilige Messe.

von shz.de

14. Juli 2019, 15:48 Uhr

Westerland | „Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist. Weil Leben heißt: sich regen. Weil Leben wandern heißt ...“ sang die Gemeinde in der vollbesetzten Kirche St. Christophorus am Sonntag. Das Lied war zum Anlass dieses besonderen Gottesdienstes geschickt gewählt. Grund: Die Sylter Katholiken begrüßten ihren neuen Seelsorger, Pastor Dieter Lankes, der mit ihnen die Heilige Messe feierte. Er wohnt zwar im Pfarrhaus der Niebüller St. Getrud-Gemeinde, ist aber innerhalb des großen Pastoralen Raumes Nordfriesland auch für die Insel Sylt zuständig. Daneben betreut er als Seelsorger die Katholiken auf Föhr, Amrum, Pellworm und auf Nordstrand. Nach wie vor an seiner Seite: der Leiter des Pastoralen Raumes, Pfarrer Germaine Gouèn sowie Pastor Waldschmidt aus Husum. Der 56jährige neue Geistliche kommt aus dem Bistum Bamberg, wo er bislang in der Krankenhausseelsorge tätig war. Er ist Mitglied des Karmeliter-Ordens – einer Gemeinschaft, die 1150 am Berg Kamel im Heiligen Land gegründet wurde. Bekannteste Vertreter sind Theresa von Avila und der Ordensreformer Johannes vom Kreuz. Der Umstand der Verbundenheit mit dem Orden mag für eine Urlaubsregion wie die nordfriesischen Inseln – und insbesondere für Sylt – geradezu als Glücksfall gelten. Warum? Nun, die Ordensgemeinschaft der Karmeliter zeichnet sich durch ein intensives geistliches Leben mit Übungen zur Stille, Meditation, Besinnung und Rekreation aus. Das mag als Chance eines idealen Gegenpols einer Freizeit-Ideologie angesehen werden, bei der einige – aber gottlob längst noch nicht alle – nur noch auf 24-Stunden-Aktionismus oder auf Schlemmerorgien setzen. „Die karmelitische Spiritualität“, so Pastor Lankes, „ist mir wichtig. Ich trage sie weiter im Herzen.“

Pastor i.R. Bernd Redlin sah man als Vertreter der Evangelischen Geistlichkeit, ein Grußwort ließ die Neuapostolische Kirche ausrichten. Namens der Gemeinde Sylt brachte Bürgervorsteher Peter Schnittgard es auf den Punkt, indem er seiner Genugtuung und Hoffnung Ausdruck gab, „dass Sylts Katholiken wieder einen Seelsorger haben. Von dem wir hoffen, dass er viele Jahre hier Dienst tut.“

In seiner Predigt ging der neue Geistliche auf die Erwartungen, aber auch auf die Herausforderungen einer christlichen Gemeinde ein. „Sind wir eine nachdenkliche, offene und suchende Gemeinde?, fragte er. „Oder leben wir exklusiv nur für uns selber? Ich möchte für die Sylter und die Besucher der Insel ein Sprachrohr Gottes sein. Aber auch ein Sprachrohr für alle am Rande Stehenden .“ Er versprach, der Gemeinde ein verlässlicher und lange am Ort und damit seiner Aufgabe verbundener Seelsorger zu sein.

Beifall brandete auf, als Pfarrer Germaine Gouèn die Berufungsurkunde des Hamburger Bischofs Stefan Heße verlas und Dieter Lankes ein „Willkommen im echten Norden“ entgegenrief. Die Zukunft allein wird zeigen, wie Sylt den neuen Pastor auf- und annimmt. Und auch, wie sich der neue Pastor auf seine Gemeinde und die vielen, vielen Besucher einlässt. Betonte er doch nachdrücklich in seiner Predigt: „Erfülltes Leben ist Leben in Beziehungen, das sich nicht nur in der Familie erschöpft, sondern Freunde, Bekannte, (Arbeits-)Kollegen, Mitarbeiter und alle Gemeindemitglieder und Besucher gleichermaßen zum Ziel hat.“