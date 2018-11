Sylter Shanty Chor : Wiehnacht an de Waterkant

In der Weihnachtszeit singt der Sylter Shanty Chor bei verschiedenen Anlässen und gibt zudem vier große Benefizkonzerte in Westerland, Keitum und Morsum.

von shz.de

27. November 2018, 17:50 Uhr

Der Sylter Shanty-Chor präsentiert auch in diesem Jahr wieder Weihnachtslieder der ganz besonderen Art.

Der Chor wurde vor über 40 Jahren, im Oktober 1977, gegründet und hat sich seitdem zu einer festen Institution auf der Insel etablieret. Fünfzehn Männer taten sich auf die Idee eines Tinnumer Kneipenwirts zusammen, um die Gäste mit alten Seemannsliedern zu unterhalten. Schon bald feilten sie an einem professionellen Repertoire und trafen sich regelmäßig zu Proben.

Chorleiter der musikalischen Botschafter der Insel ist von Beginn an Horst Henningsen. Es dauerte nicht lange, bis der Sylter Shanty-Chor seine ersten Auftritte bestritt und die Shantys und Seemannslieder auf Langspielplatte und später auf CD presste. Selbst in den Vereinigten Staaten schwappten dem Chor große Wellen der Begeisterung entgegen.

Auch zur Adventszeit präsentiert der Chor Weihnachtslieder der besonderen Art, maritim und seebezogen. Sie erzählen von den Seeleuten, die Weihnachten auf den Meeren dieser Welt sind. Heiligabend auf See, weit ab von der Familie und Freunden. Aber auch manchmal mit ein bisschen Glück rechtzeitig zum Fest den Heimathafen zu erreichen.

Der Terminkalender des Chores ist dieses Jahr wieder gut gefüllt. Los geht es mit auf dem „Adventszauber“ bei Jörg Müller, am Sonnabend, 1. Dezember, um 18 Uhr. Einen Tag später, am ersten Adventssonntag, 2. Dezember, um 10 Uhr, gestaltet der Chor den Gottesdienst in der Friesenkapelle in Wenningstedt. Neben einigen weiteren Auftritten, wie unter anderem der Weihnachtsfeier der Westerländer Senioren gibt der Chor vier große Benefizkonzerte in Westerland, Keitum und Morsum. Neu in diesem Jahr ist ein Konzert in der Westerländer St. Christopherus Kirche am Sonnabend, 8. Dezember, um 17 Uhr. Weiter geht es am Donnerstag, 13. Dezember, in St. Martin in Morsum um 18 Uhr. Am Sonntag, 16. Dezember, um 17 Uhr ist der der Chor zu Gast in der Stadtkirche St. Nicolai in Westerland und am Donnerstag, 20. Dezember, in St. Severin in Keitum. Der Eintritt für diese Konzerte ist frei. Die Spenden, die bei diesen Konzerten gesammelt werden, kommen der Seemannsmission „Duckdalben“ in Hamburg zu Gute. Die Mission kümmert sich um Seeleute, ermöglicht ihnen eine Verbindung in die Heimat zu bekommen, bietet Freizeitbeschäftigungen für die Zeit des Aufenthalts im Hamburger Hafen. Der „Duckdalben“ finanziert sich selbst und ist somit auf Spenden angewiesen.