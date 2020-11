Dauerwohnraum auf Sylt : Wie schafft die Gemeinde Sylt zukünftig Wohnungen für Insulaner?

Während die Amtsgemeinden einen Vertrag mit dem Land schließen, beraten die Sylter Gemeindevertreter am Donnerstag über einen anderen Weg.

Avatar_shz von Wiebke Stitz

18. November 2020, 18:13 Uhr

Wieder einmal steht heute Abend ein Tagesordnungspunkt bei der Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Sylt an, der darüber entscheidet, wie schnell und zu welchen Konditionen Sylter dauerhaft in die eigenen oder, zumindest langfristig zu bezahlbaren Konditionen gemieteten, vier Wände ziehen können.

Nachdem sich die Gemeinde Sylt Ende Oktober dazu entschieden hatte, den raumordnerischen Vertrag (ROV) mit dem Land Schleswig-Holstein nicht zu unterzeichnen, soll heute über eine „interkommunale Vereinbarung zum Wohnraumentwicklungskonzept“ mit den Amtsgemeinden List, Kampen, Wenningstedt-Braderup und Hörnum beraten werden.



Vertragsinhalte gemeinsam beraten





Antragsteller ist der Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel. Er möchte mit diesem Antrag „die derzeit allseits gewünschte insulare politische Abstimmung aufgreifen und ermöglichen.“

Ein Motiv, das angesichts der bereits getroffenen Vereinbarungen zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den Amtsgemeinden zumindest Erstaunen hervorruft. Denn mit den Verhandlungen um den raumordnerischen Vertrag hatte bereits eine gesamtinsulare Abstimmung stattgefunden, an der auch der Bürgermeister der Gemeinde Sylt inhaltlich beteiligt gewesen ist. Nach seinen eigenen, früheren Aussagen gegenüber der Sylter Rundschau wurden Vertragsinhalte des ROV so lange durch juristische Begleitung gemeinsam beraten, bis sich alle Gemeinden damit einverstanden erklären konnten und den Entwurf an das Land Schleswig-Holstein weiterleiteten. Dass die Gemeinde Sylt den Vertrag trotzdem letztlich nicht unterschreiben wollte, verwunderte dann – gelinde gesagt – viele der insularen und landesweiten Akteure.

Wer jedoch die entscheidende Sitzung am 22. Oktober verfolgte, konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass nicht alle Politiker über die Konsequenzen ihres Abstimmungsverhaltens informiert waren.

Vor allem nach dem Plädoyer von Lists Bürgermeister Ronald Benck für den raumordnerischen Vertrag zu stimmen, entstand der Eindruck, dass es inhaltlich mehr um den Dünenpark List als um die Zukunft des Dauerwohnraumes auf der gesamten Insel gehe.



Vertragsunterzeichnung erfolgt am 1. Dezember





Nach der Absage der Gemeinde Sylt zur Vertragsunterzeichnung haben sich das Land und die Amtsgemeinden darauf verständigt, den raumordnerischen Vertrag trotzdem umzusetzen. Am 1. Dezember wird er feierlich auf Sylt von den Amtsbürgermeistern im Beisein von Vertretern des Innenministeriums unterschrieben.

Die Amtsgemeinden haben damit ihren Weg für die notwendige Schaffung von Dauerwohnraum und dessen höchstmöglichen Schutz vor der Umwandlung zur Feriennutzung festgelegt. Der Gemeinde Sylt bleibt die Möglichkeit, auch nachträglich den Vertrag zu unterzeichnen und so ein gesamtinsulares Vorgehen in Sachen Dauerwohnraum zu ermöglichen. Das würde vor allem Ortsteilen wie Rantum entgegenkommen, die diesen dringend benötigen. Das hat der Ortsbeiratsvorsitzende Frank Zahel in mehreren Sitzungen öffentlich formuliert.

Dennoch beantragt Bürgermeister Häckel heute Abend den ROV „zunächst zurückzustellen“ und das Wohnraumentwicklungskonzept miteinander fortzuschreiben.



Amtsgemeinden planen Dauerwohnraum





Damit dreht er die Strategie zur Bekämpfung der Wohnungsnot um gute fünf Jahre zurück und begibt sich im übertragenen Sinne zurück auf Los. Denn sollte der Antrag erfolgreich sein und sich die Amtsgemeinden auf die Fortschreibung des Wohnraumentwicklungskonzeptes einlassen, müsste zunächst eine weitere Hürde gemeinsam genommen werden. Das Land Schleswig-Holstein erkennt das Wohnraumentwicklungskonzept als Grundlage für die Insel Sylt nämlich bislang gar nicht an. In Kiel werden Entscheidungen zur Zeit auf der Grundlage des sogenannten Regionalplans 5 getroffen. Das WEK hat deshalb niemals Gütigkeit erlangt, weil eine gemeinsame Vereinbarung zwischen allen Gemeinden fehlt. Diese müsste nachgeholt werden. Danach könne man sich – laut Inhalt des Dringlichkeitsantrages – dann über die Ermittlung von Potenzialflächen verständigen und überlegen, ob Wohnraumbedarfe von einer auf die andere Gemeinde übertragen werden könnten.



Die Prozesse sind schon gelaufen





Dafür wäre allerdings wieder eine insulare Abstimmung und die Beschlussfassung aller Gemeindevertretungen notwendig – allesamt Prozesse, die für den raumordnerischen Vertrag bereits aufwendig durchlaufen und zu einem Abschluss gebracht worden sind.

Trotzdem hat die Gemeinde Sylt für die rechtsgutachtliche Begleitung und Fortschreibung des Wohnraumentwicklungskonzeptes eine Position für den Haushalt 2021 eingeplant. Die Argumentation von Bürgermeister Häckel auf die Frage, wo denn die Vorteile des Wohnraumentwicklungskonzeptes gegenüber des raumordnerischen Vertrages lägen, lautet wie folgt: „In der insularen Abstimmung auf Grundlage eines von allen Gemeinden beschlossenen WEK als Zeichen insularer Abstimmung.“