Sylter Verkehr : Wie kommen Radfahrer am sichersten durch Westerland?

Umwelt- und Verkehrsausschuss diskutierte drei mögliche Trassenführungen für den Westküstenradweg – und entdeckte eine vierte

04. Juni 2020, 18:49 Uhr

sylt | Die Entscheidung über die Trassenführung des Westküstenradwegs geht in die nächste Runde. Daran änderte auch der eindringliche Appell von Roland Klockenhoff (Grüne) an die Mitglieder des Sylter Umwelt- und Verkehrsausschusses nichts. „Wir haben jetzt die Chance, den Ausbau des Westküstenradweges in den Haushalt 2021 einzubringen“, sagte der Ausschussvorsitzende am Mittwochabend im Sylter Congress Centrum.

Doch bei der dritten Sitzung des Gremiums in diesem Jahr wurde schnell deutlich, dass vielen der Ausschussmitglieder noch zu vieles unklar ist an dem geplanten Ausbauprojekt. Grundsätzlich geht es darum, Radfahrern eine sichere Querung Westerlands von Nord nach Süd zu ermöglichen.

Offen ist derzeit vor allem die nördliche Trassenführung aus Richtung Wenningstedt bis zur Käpt’n-Christiansen-Straße. Dabei gilt es laut den Planern des Hannoveraner Ingenierbüros SHP einige Gefahrenstellen der derzeitigen Trasse zu entschärfen. So kreuzen beispielsweise am Brandenburger Strandübergang momentan Fußgänger den Weg in einer unübersichtlichen Kurve. Und auf dem Weg nach Süden müssen Radfahrer die Fußgängerzone queren – und dabei absteigen.

In der Überlegung sind derzeit drei Varianten, die diese und weitere Schwierigkeiten ausräumen könnten. Die glatteste und damit übersichtlichste führt die Radler über die Lornsen- auf Höhe Johann-Möller- in die Steinmann-/Elisabethstraße. Sie habe zudem den Vorteil, dass sie die Fußgängerzone auf einer ohnehin bestehenden Querung kreuze. Mit bis zu 6000 Pkw am Tag sei allerdings das Verkehrsaufkommen im Abschnitt Steinmannstraße zwischen Brandenburger und Dr.-Nicolas-Straße deutlich höher als bei anderen Varianten der Trasse.

Eine zweite Strecke führt entlang des bestehenden Radweges direkt hinter den Dünen. Damit seien die Radler zwar nicht dem erhöhten Autoverkehr auf der Steinmannstraße ausgesetzt, schreiben die Planer. Dafür seien Konflikte mit Fußgängern auf Höhe des Brandenburger Strandübergangs programmiert – selbst wenn die heute sehr scharfe Kurve an dieser Stelle leicht begradigt und damit übersichtlicher gestaltet werden könne. Durch die Führung über die Andreas-Dirks-Straße müssten Radfahrer zudem die Fußgängerzone queren.

In der Mischvariante führt die Trasse ebenfalls über den Brandenburger Strandabgang, biegt dann jedoch von der Dr.-Nicolas- in die Steinmannstraße. Vorteile nach Ansicht der Planer: Es gibt keinen Mischverkehr im vielbefahrenen Teil der Steinmannstraße und auch keinen Konflikt beim Queren der Fußgängerzone. Weniger erfreulich sei, dass auch hier Ärger zwischen Radfahrern und Fußgängern programmiert und die Strecke zudem verwinkelt sei.

Angesichts der umfangreichen Gemengelage zogen gleich mehrere Mitglieder des Ausschusses die Handbremse. „Bevor wir hier einen Beschluss fassen, wollen wir das erst einmal in der Fraktion besprechen“, sagte etwa Manfred Uekermann (CDU). Zumal eine vierte Variante aus der sogenannten Fahrradwerkstatt einen Teil der Anwesenden offenbar überraschte. Das Gremium, in dem die Sylter fraktionsübergreifend an Detailfragen zum Westküstenradweg arbeiten, befürwortet nach eigenen Angaben eine Querung der Friedrichstraße sowohl über die Elisabeth- als auch über die Andreas-Dirks-Straße.

In Kürze soll es einen gemeinsamen Termin mit dem Ortsbeirat Westerland geben und dann womöglich einen Beschluss in der Gemeindevertretung am 18. Juni. Klockenhoff ist optimistisch: „Bis Herbst wollen wir mit dem Thema durch sein, sodass das in den Haushalt reinkann.“