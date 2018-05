Sylter Bahnverkehr : Wie kommen die Marschbahn-Loks wieder richtig in Fahrt?

Fragen an den DB-Projektleiter Björn Strote / Sonderveröffentlichung der DB Regio

23. Mai 2018, 20:00 Uhr

Seit Anfang des Jahres leitet Björn Strote die Projektgruppe Schleswig-Holstein für die Fahrzeugverfügbarkeit im Netz West. Mit mehr als elf Jahren Erfahrung bei der DB Regio arbeitet er tagtäglich daran, dass die Loks wieder funktionstüchtig sind. Im Interview beantwortet er häufig gestellte Fragen.

Wo liegen die Probleme der Marschbahn-Loks?

Von Beginn an gibt es bei Motoren, Tanks, Kühlwasserkreislauf und Hilfsbetriebe-Trafo der dieselelektrischen Loks Probleme, obwohl diese erst zwischen zwei und drei Jahre alt sind. Beispielsweise bildet sich Rost an Stellen, wo keiner sein sollte. Diese Gewährleistungs- und Serienmängel behebt der Hersteller Bombardier. Dadurch steigt der logistische Aufwand. Hinzu kommt, dass nicht uns die Loks gehören, sondern Paribus-DIF, was den Abstimmungsbedarf erhöht. Dennoch führen wir bereits die nötigen Rollkuren an den Fahrzeugen durch.

Wie funktioniert eine Rollkur?

Bei einer Rollkur werden die betroffenen Teile wie der Motor – wovon eine Lok jeweils vier besitzt – im Instandhaltungswerk in Husum ausgebaut, an Bombardier per Lkw verschickt, überholt und wieder eingebaut. Das dauert 18 Arbeitstage. Damit die Loks schneller wieder auf die Schiene kommen, hat Bombardier zusätzlich acht neue Motoren nach dem neuen Stand der Technik gebaut und diese direkt in zwei Loks eingesetzt, als die alten Motoren ausgebaut waren. Alle weiteren Loks kommen nun nach und nach ins Werk und erhalten die überholten Motoren. Die Motoren rollieren sozusagen, daher der Begriff Rollkur.

Wann sind alle Loks wieder einsatzbereit?

Seit Anfang des Jahres konnten wir die Anzahl der funktionierenden Motoren von 29 auf 46 erhöhen. Wir arbeiten Tag für Tag daran, dass alle insgesamt 60 Motoren schnell wieder laufen und wir alle 15 Loks einsetzen können. Auch wenn einige Tage sehr anstrengend sind und oft nicht alles reibungslos läuft, bin ich sicher, dass uns das bis Oktober gelingen wird, denn dafür bin ich angetreten.

