„Wie kann unsere Erde uns auch weiterhin ernähren?“

Interview mit Pastorin Christiane Eilrich an St. Martin zu Morsum zum morgigen Erntedank-Sonntag

Avatar_shz von Michael Stitz

04. Oktober 2019, 18:03 Uhr

Morsum | Der morgige Sonntag steht im Zeichen des Erntedanks. Seit Jahrhunderten nutzen Menschen verschiedenster Religionen den Anlass, um Danke zu sagen für eine erfolgreiche Ernte. Doch welche Bedeutung hat dieses Fest in einer Zeit, in der die Menschen auch auf Sylt rund ums Jahr mit einem Überangebot an jeglichen Lebensmitteln konfrontiert sind und Kennzeichnungssysteme Auskunft über Inhalte und Produktion geben müssen?

Im Interview mit der Sylter Rundschau äußerst sich dazu die Morsumer Pastorin Christiane Eilrich.

Frau Eilrich, der erste Sonntag im Oktober ist der offizielle Tag für Erntedank-Gottesdienste in der evangelischen Kirche. Welche Bedeutung hat dieser Tag für Ihre Gemeinde und für Sie persönlich?

Für viele und auch für mich steht dieser Gottesdienst am Übergang vom Sommer in den Herbst. Gleichzeitig ist es für unsere Gemeinde der Abschluss unserer sommerlichen Veranstaltungssaison. Es wird ruhiger. Insofern freue ich mich ganz besonders auf diesen Gottesdienst.

Morsum ist der am landwirtschaftlichsten geprägte Ort der Insel. Ist dieser Gottesdienst dadurch besonders wichtig für Ihre Gemeinde?

Es gibt in Morsum heute noch drei landwirtschaftliche Betriebe in Haupterwerbswirtschaft. Große Traditionen, wie zum Beispiel einen Erntedankumzug durchs ganze Dorf, habe ich hier aber nicht vorgefunden. Dennoch erlebe ich, dass noch mehr Menschen als sonst den Gottesdienst besuchen. Und viele Morsumer helfen beim Aufhängen der Erntekrone und beim Schmücken der Kirche. So bekommen wir von Familie Hoffmann Strohballen, Kürbisse, Kartoffeln und Sonnenblumen. Seit Jahrzehnten war gerade dieses Fest Herzensangelegenheit für Gerhard Ehmke, selbst Landwirt in Morsum, der in diesem Jahr aber leider bei den Vorbereitungen nicht dabei sein kann.



…und nach dem Gottesdienst gibt es Birnen, Bohnen und Speck im Pastorat…

Ja, das ist grandios! Karsten Nagel, der früher in der Fränkischen Weinstuben gearbeitet hat, kocht es für uns nach dem Originalrezept.

Für mich ist das Essen fast ein Déjà-vu: Als ich mich für die Stelle als Pastorin in Morsum interessiert habe, hat mich der Kirchengemeinderat dazu eingeladen. Und es hat genauso geschmeckt wie früher bei meiner Mutter.

Welche Möglichkeiten eröffnet ein Erntedank-Gottesdienst ihrer Meinung nach den Menschen?

In meinen Augen gibt er ihnen die Möglichkeit zum Innehalten und Danken. Wem kann ich Danke sagen? Wer sorgt dafür, dass ich Mittel zum Leben habe? Ist alles nur Menschengemacht oder woher kommt das, was ich in Händen halten darf? Die Kirche ist der Ort, wo ich Gott begegnen und mich darauf besinnen kann, wer und was mein Leben ermöglicht.

Das tut einfach gut.

Geht der Gedanke von Erntedank auch darüber hinaus?

Ja, schon - Teilen und Solidarität zu üben sind weitere Denkanstöße. Die Kollekte geht traditionell an Brot für die Welt. Damit haben wir auch die im Blick, denen es schlechter geht als uns und die unsere Unterstützung brauchen.

Zu Teilen und Solidarität zu üben beschränkt sich nicht auf Ernte Dank. Außerdem spielen die Fragen rund um den Umweltschutz und den Klimawandel verstärkt eine Rolle: Wie kann unserer Erde uns auch weiterhin ernähren? Schließlich sind wir alle darauf angewiesen.