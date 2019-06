Wie im Himmel...

von ago

14. Juni 2019, 08:10 Uhr

Es wird allerorten wärmer und so schläft man des Nachts auch schon mal bei offenem Fenster. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung nahm sich nun des Problems der dabei auftretenden Störungen durch Sexgeräusche der lieben Nachbarn an – also dieses „vorsprachlichen Ausdrucks von Empfindungen, ohne das Großhirn einzuschalten“.

Das ist ja auch auf Campingplätzen ein Problem, wenn nicht nur die „glucksenden Laute des Gefallens“ durch die regendichte Membrane dringen, sondern auch die schnaufende Performance von der Lampe auf die Zeltwand projiziert wird und somit draußen alles Kino ist.

In Sylter Hotels jedoch wird das Problem der belästigenden Sexgeräusche bald keine Relevanz mehr haben: Der steigende Altersschnitt unserer Gäste sorgt dafür, dass hier des Nachts nicht mehr so laut gequiekt wird. Eher wird uns am späten Abend die laut sprudelnde Zahnersatz-Reinigungstablette im Nebenzimmer um die Nachtruhe bringen.

Nachtrag: Die Evolutionsbiologie hat herausgefunden, dass Männer die Lautäußerungen ihrer Partnerin als „selbstwertsteigernd“ empfinden.

Frauen jedoch haben gegenüber den Forschern auch schon zugegeben, dass ihr Gejapse und ihr Augenrollen ebenso bedeuten kann: „..nu’ werd’ endlich mal fertig!“

Wir müssen echt aufpassen, dass Sylt seinen Rang als Top-Urlaubs-Destination nicht verliert. Jetzt lese ich in der Welt, dass die Amerikaner touristische Flüge zur ISS planen. Schon ab 2020! Was, Sie haben Sorge, dass der unökologische Fußabdruck in der so sensiblen Atmosphäre durch den Raketenflug verheerend sein wird?

Ich kann Sie beruhigen. Unser Astronaut, der sympathische Alexander Gerst sagt, dass bei einem Flug zur Weltraumstation nur 77 Tonnen Kerosin verheizt werden. Das entspricht einem Transatlantikflug.

Der ISS-Tourist zahlt dann für den Hin-und Rückflug 58 Millionen Dollar. Die Hotelkosten in der Blechröhre betragen 35 Tausend Dollar. Pro Tag. Hmm. Warum das alles so günstig ist? Weil Flugbenzin steuerfrei ist. Außerdem wird der Urin der Astronauten gesammelt und per Onboard-Kläranlage zu Trinkwasser zurückgeklärt. Auch das trägt dazu bei, die Preise niedrig zu halten.

Was sind die Vorteile eines solchen Urlaubs? Du musst nicht jeden Morgen vor dem Frühstück raus und mit einem Handtuch Deine Liege blockieren – denn es gibt keine Engländer, keine Liege und auch kein richtiges Frühstück. Nur Nutella-Brot aus der Tube. Mittags dann Big Mäc aus der Tube und Weihnachten Truthahn aus der Tube.

Nachtrag: Es gibt auch keinen richtigen Morgen in der Umlaufbahn – da oben geht alle 90 Minuten die Sonne auf.