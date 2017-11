Neue Wohnungen für Sylter : Wichtiges Bauprojekt nimmt erste Hürde

vergrößern 1 von 1 Foto: Gem. Sylt 1 von 1

von Pierre Boom

erstellt am 30.Nov.2017 | 05:36 Uhr

Sowohl Bürgermeister Nikolas Häckel als auch Marcus Kopplin, Betriebsleiter des Kommunalen Liegenschafts-Management (KLM) hatten sich gut vorbereitet: Ausführlich erläuterten sie am Dienstag im Ortsbeirat Tinnum erneut die bisher vorliegenden Pläne für das Wohnungsbauprojekt im Boy-Peter-Eben-Weg, gingen dabei auch detailliert auf die zahlreichen Nachfragen und Bedenken der Anwohner ein, die bei der frühzeitigen Bürgerbeteiligung vor drei Wochen für teilweise kontroverse Diskussionen sorgten (wir berichteten.)

Der Bürgermeister der Gemeinde Sylt betonte mehrfach, man befände sich derzeit noch in der „abstrakten Bauleitplanung“ für die zehn Doppelhäuser mit jeweils 130 Quadratmetern Grundfläche, zwei Vollgeschossen, einer Gebäudehöhe von maximal 8,50 Metern und insgesamt 20 Mietwohnungen. Bei den bisher präsentierten Bauzeichnungen und Geländeskizzen (siehe Abbildung) handele es sich lediglich um erste Visualisierungen, um ein Gefühl für die mögliche Bebauung zu vermitteln: „Es kann so sein, es muss aber nicht so sein“, sagte Nikolas Häckel. Dies gelte zum Beispiel auch für das südliche Baufenster, dessen dichte Bebauung manchen Nachbarn im Liiger Hörn ein Dorn im Auge ist. Das Ziel des Bebauungsplans wäre es, eine hohe Zahl an Wohnungen zu realisieren, die sich in Maß und Gestaltung in die Umgebung einfügt. Aber der B-Plan lege lediglich das Höchstmaß fest, sodass eine weniger dichte Bebauung nach wie vor möglich wäre.

Zur Diskussion, ob die geplante Anzahl an Wohnungen in Tinnum überhaupt notwendig wäre, verwies der Bürgermeister auf das insulare Wohnraumentwicklungskonzept (WEK), demzufolge allein für den Ortsteil ein Bedarf von 535 Wohnungen bis 2025 besteht, von denen bisher nur vier realisiert wurden. Deshalb gebe es weiterhin dringenden Bedarf an Wohnungen. Darüberhinaus bestehe ein anhaltend hoher Bewerberdruck auf bezahlbare kommunale Mietwohnungen, so KLM-Chef Kopplin. Für die Fläche am Boy-Peter-Eben-Weg ist laut WEK ein Potenzial von 46 Wohnungen ermittelt worden. Weil dort aber Wohnraum für Familien entstehen soll, sei man auf 20 Einheiten runtergegangen. Ob letztendlich aber eine Vermietung der Haushälften oder eine Vergabe von Erbbaurechten stattfindet, ist eine weitere bisher nicht geklärte Frage. Manfred Uekermann machte allerdings deutlich, dass für ihn die Variante „Miete“ das sicherste Instrument sei, damit die Häuser dauerhaft im Eigentum der Gemeinde verbleiben und nicht zu Spekulationsobjekten werden. Die Sorge, es fänden sich dann zu wenig ernsthafte Interessenten, teilt der Ortsbeiratsvorsitzende nicht: „Es gibt ein Klientel, das so etwas sucht. Deshalb bin ich sicher: Es werden eine Menge Bewerbungen kommen.“ Zunächst entscheidet aber am 11. Dezember der Bauausschuss, dann gibt es eine erneute öffentliche Auslegung der Entwürfe – „bis zum Satzungsbeschluss wird es zirka ein halbes Jahr dauern“, sagte Bürgermeister Häckel, „und bis dahin ist noch immer alles offen!“