Busverkehr auf Sylt : Wichtige Entscheidung für gesamte Insel

Morgen Nachmittag werden die Weichen gestellt für eine wichtige Entscheidung, die die gesamte Insel betrifft: Es geht um die Neuvergabe des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), also den Betrieb sämtlicher Linienbusse auf Sylt. Auf der Versammlung des Landschaftszweckverbandes (LZV) ab 17 Uhr im Sitzungssaal des Westerländer Rathauses wird es um die Frage gehen, ob die Planung und Organisation des ÖPNV sowie die Finanzverantwortung dafür künftig auf den LZV übertragen und der Verbandsvorsteher damit beauftragt wird, einen neuen Vertrag mit dem jetzigen Betreiber, der Sylter Verkehrsgesellschaft (SVG), zu verhandeln und auch abzuschließen. Der Hintergrund: Die Liniengenehmigungen der SVG laufen für den Stadt- und Ortsbusverkehr in Westerland und Tinnum bereits am 30. September 2017 und für die übrigen Busverbindungen auf der Insel am 31. Juli 2019 aus. Für die dann erforderliche Neuvergabe der Genehmigungen kommen neue rechtliche Vorgaben des EU-Rechts und des nationalen Rechts zur Anwendung. Denenzufolge müssen Verkehre grundsätzlich EU-weit ausgeschrieben werden, falls die öffentliche Hand Zuschüsse zu den Betriebskosten leistet. Vorrang vor solchen Verkehren genießen so genannte eigenwirtschaftliche Verkehre, bei denen der Betreiber sich verpflichtet, den Verkehr ohne Zuschüsse aus den Gemeindehaushalten zu erbringen. Diese Verkehre müssen nicht ausgeschrieben werden; der Betreiber beantragt lediglich beim Kreis Nordfriesland als zuständiger Behörde eine Liniengenehmigung.

Sollten sich jedoch die Forderungen der Sylter Grünen sowie weiterer Parteien wie SPD, SSW, SWG und Piraten durchsetzen, künftig das „Busfahren auf Kurkarte“ zu erlauben (wir berichteten), wäre eine EU-weite Ausschreibung zwingend erforderlich. Auf der öffentlichen Sitzung des Landschaftszweckverbandes soll laut Vorsteher Manfred Uekermann das Für und Wider von einer spezialisierten Anwaltskanzlei ausführlich dargestellt und anschließend diskutiert werden, um eine bestmögliche Lösung für die Zukunft des ÖPNV auf Sylt zu finden.

von Pierre Boom

erstellt am 15.Aug.2017 | 04:44 Uhr