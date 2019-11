Wettbewerb für Hobbybäcker

Morsum | Noch dauert es ein paar Tage bis zum Morsumer Weihnachtsmarkt, der in diesem Jahr von Freitag, 29. November bis Sonntag, 1. Dezember, stattfindet. Sylter Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker können sich aber schon jetzt vorbereiten, wenn sie am großen Keks-Wettbewerb teilnehmen wollen, teilten die Veranstalter mit. Die selbstgebackenen Plätzchen können demnach am Freitag und Sonnabend, 29. und 30. November, beim Weihnachtsmarkt im Muasem Hüs abgegeben werden. „Jeder Teilnehmer reicht neben seiner Kreation – davon bitte mindestens 20 Kekse – einen Zettel mit seinem Namen und der Telefonnummer sowie das Keksrezept ein.“ Das Gebäck wird beim Weihnachtsmarkt präsentiert und anschließend von einer Jury bewertet. Am 1. Dezember um 13.30 Uhr werden die Sieger bei der Preisverleihung gekürt.