Westküstenradweg in Planung

Das Konzept für den Westküstenradweg ist in der finalen Planung / Baubeginn im nächsten Jahr

Avatar_shz von shz.de

08. März 2020, 15:16 Uhr

Westerland | Schon öfter wurde in den Sitzungen der Gemeinde Sylt über Probleme im Radverkehr diskutiert: Heckenrosen, die die Sicht versperren, überfüllte Wege oder komplizierte Beschilderungen. Doch damit soll bald Schluss sein: Das Konzept für den Westküstenradweg ist auf dem Weg, nur letzte Kleinigkeiten müssen noch geprüft, entschieden und besprochen werden, so berichtete Dirk Rußkamp vom Tiefbauamt der Gemeinde Sylt in der vergangenen Sitzung des Umwelt-, Küstenschutz- und Verkehrsausschusses am vergangenen Mittwoch. Angestrebt ist ein Baubeginn bereits für nächstes Jahr. Vom beauftragten Planungsbüro SHP Ingenieure aus Hannover war Sabrina Stieger anwesend, beantwortete die Fragen der Ausschussmitglieder und nahm letzte Anregungen in die nächste Fahrradwerkstatt mit, in der Vertreter der Fraktionen an den Planungen der Radwege in der Gemeinde Sylt arbeiten.

Ziel ist zunächst ein moderner und sicherer Radweg an der Westküste, der in Zukunft noch erweitert werden kann. Daneben soll ein Fußweg entlangführen, deutlich vom Radweg getrennt entweder durch einen Grünstreifen oder eine beim Fahrradfahren deutlich spürbare Pflasterung. „Wir möchten den Radweg möglichst auf eine breite von vier Metern und den Fußweg auf drei Meter ausbauen“, erklärte Sabrina Stieger. Diese Breite soll erreicht werden, um auch bei hohem Verkehrsaufkommen einen entspannten Begegnungsverkehr zu ermöglichen. „An manchen Stellen ist dies aufgrund von schützenswerten Dünenausläufern oder aus Platzmangel leider nicht möglich, daher haben wir festgelegt, dass die Engstellen des Radweges mindestens zweieinhalb Meter und der Fußweg 1,80 Meter breit ausgebaut werden soll“, erklärte sie. Der neue Westküstenradweg soll auf ganzer Länge Vorfahrtsberechtigt werden, dafür hat das Hannoveraner Ingenieurbüro einige Möglichkeiten vorgeschlagen, wie die Einführung einiger Fahrradstraßen – zum Beispiel in der Steinmannstraße. „Dort wären Radfahrer den Autos dann übergeordnet und könnten auch nebeneinander fahren.“ In den meisten Tempo-30-Zonen gilt rechts vor links, doch auch dort können „mit Linien oder Aufpflasterungen andere Straßen optisch untergeordnet und mit Beschilderung die Vorfahrt des Radweges hervorgehoben werden“, so Stieger. „Dies erhöht die Qualität des Radverkehrs.“

In der Umfangreichen Präsentation des Ingenieurbüros wurden die einzelnen Knotenpunkte inklusive der Beschilderung bis ins Detail betrachtet, und auch das mögliche Aussehen des Radweges spielte eine Rolle: „Wir stellen uns ein durchgehend einheitliches Erscheinungsbild vor, um den Radfahrern deutlich zu zeigen, wo der Weg weitergeht.“ Erreicht werden könne dies über ein Logo an den Radwegweisern in Kombination mit farbigen Bodenmarkierungen. „Eine durchgängige Fahrbahnrandmarkierung können wir uns jedoch nicht vorstellen, da diese sehr kostenintensiv und aufwändig in der Unterhaltung ist“, erklärte Stieger. Lars Schmidt (Zukunft) hakte nach, ob ein einheitliches Aussehen der Radwege auch in insularer Abstimmung sei. „Sobald der Entwurf endgültig entschieden wurde, werde ich mich mit allen Bürgermeistern der Insel abstimmen“, antwortete Bürgermeister Nikolas Häckel.

Die durch das Ingenieurbüro und die Fahrradwerkstatt bevorzugte Entwurfsführung des Radweges verläuft von Norden auf Höhe der Nordseeklinik an den Dünen entlang. Folgt man dem Weg mit dem Rad weiter Richtung Süden, gelangt man an den Brandenburger Platz. An dieser Stelle wies Stieger auf einen Konfliktpunkt hin, den die geplante Trasse derzeit aufweist: „Wir haben im nördlichen Bereich der Elisabethstraße an einem Tag im Sommer rund sechstausend Autos gezählt. Das ist schon grenzwertig für eine Fahrradstraße. Alternativ könnte man den Weg über die Steinmannstraße und die Dr.-Nicolas-Straße führen, jedoch würde der Weg dann im späteren Verlauf die Fußgängerzone der Friedrichstraße kreuzen – dort müssten alle Radfahrer rechtlich gesehen absteigen und hinüberschieben.“ Von der Elisabethstraße aus – die von den Ingeneuren bevorzugte Strecke – würde man weiter gen Süden radeln und an der St. Christopherus Kirche rechts abbiegen. Zurück an den Dünen entlang, soll es auf der Westseite des neuen Multiparks und dem Campingplatz über dessen Parkplatz auf die Süderstraße gehen. Dort wird der geplante Weg dann vorerst aufhören, jedoch kann er dort perspektivisch erweitert werden.

Für den Mai ist erneut eine Fahrradwerkstatt geplant. Anschließend sollen die Ergebnisse dem Ausschuss erneut vorgelegt werden.