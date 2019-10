Westerland geht ein Licht auf

Gemeinde Sylt schafft neue Leucht-Dekoration für die Weihnachtszeit an / 40 000 Euro Budget

09. Oktober 2019, 17:45 Uhr

Westerland | Alle Jahre wieder, erstrahlt die Innenstadt in einem weihnachtlichen Glanz: Immer wieder mit derselben Dekoration. Manch einer hat sich an den grünen Plastikornamenten mit den gelben Leuchtsternen, den Sternschnuppen und anderen Formen an den Laternenmasten vielleicht schon satt gesehen, für andere gehört es unverwechselbar zur Gemeinde Sylt.

An weihnachtlicher Vorfreude mangelte es den Mitgliedern der Hauptausschusssitzung am vergangenen Dienstag, 8. Oktober, jedenfalls nicht. Intensiv wurde über die Neuanschaffung und Ergänzung der Bestehenden Weihnachtsbeleuchtung diskutiert. Ronald Glauth, Geschäftsführer der Wirtschaftsgesellschaft des Sylter Unternehmer Vereins präsentierte gemeinsam mit Nils Krause von der Sylt Marketing GmbH (SMG) ein Konzept für neue Dekorationselemente.

„Die bestehenden Leuchtdekorationen sind abgängig und es ist kein Ersatz mehr auf Lager“, verkündete Nils Krause während seiner Präsentation. In einem „Strategiekreis“ wurden bereits im vergangenen Jahr Konzepte erarbeitet (wir berichteten). Nun soll kurzfristig die bestehende Dekoration modern ergänzt werden.

Seit mehr als 20 Jahren erhellen die Elemente an den Laternen und die traditionellen Weihnachtsbäume mit Lichternetzen die Gemeinde Sylt in der Weihnachtszeit, doch die Technik ist mittlerweile veraltet. „Gerade im Bezug auf eine Klimaschützende Insel ist es empfehlenswert, energiesparende Technik einzusetzen.“ Genauso lautet nun auch der Plan für 2019: Mit großer Zustimmung wurde die Umsetzung zweier Konzepte für die Erweiterung der bestehenden Beleuchtung beschlossen.

„Die Konkurrenz schläft nicht“, erklärte Krause. „Daher ist es gerade für Sylt als Premiumdestination wichtig, Gäste mit moderner Illumination zu begeistern.“ In anderen Gemeinden, wie zum Beispiel Travemünde an der Ostsee, sorgten im vergangenen Jahr große leuchtende Rentiere für Begeisterung: „Touristen können sich mit den Elementen der Weihnachtsbeleuchtung fotografieren, und damit für Sylt auf sozialen Medien werben“, so Krause. „Wir haben ein Budget von 40 000 Euro für die Ergänzungen in diesem Jahr bereitgestellt“, erklärte Bürgermeister Nikolas Häckel.

Davon sollen einige mitwachsende Baumilluminationen für den Bahnhofsvorplatz und für zwei Bäume an der Wilhelmine erworben werden. „Wir haben insbesondere darauf geachtet, dass wir nicht auf ein Provisorium setzen, sondern Lösungen schaffen, auf denen man langfristig aufbauen kann“, zeigte Glauth auf. Zusätzlich zu den Baum-Illuminationen sollen, sofern bei der Herstellerfirma auf Lager, einige Figuren gemietet werden.

„Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel ein dreidimensionaler Seelöwe für den Wilhelminenbrunnen“, schlugen Krause und Glauth vor. Dieser könnte Besuchern und Einwohnern als Fotomotiv dienen.

Auch in Morsum in der Nähe des Hindenburgdamms sollen Figuren aufgestellt werden – als leuchtender Willkommensgruß. „Natürlich werden wir keinen Elefanten ausleihen, es sollte auf jeden Fall maritim sein und vor allem zu Sylt passen“, meint Häckel.

Ziel und Anspruch des neuen Lichtkonzeptes ist es, sowohl „die Lebensqualität der Sylter Einwohner im Winter zu erhöhen“ als auch „den Einzelhandel in einer bislang eher nachfrageschwachen Zeit zu stärken“ – und so die Gästeankünfte im Dezember langfristig zu erhöhen, hieß es bei einem Treffen des zuständigen Strategiekreises vor rund einem Jahr.

Weil die Lichtelemente extra für Sylt windfest konzipiert und angefertigt wurden, brauchte die zuständige österreichische Fachfirma MK Illumination mehrere Monate, bis alles fertig war.

Nun bleibt es abzuwarten, welch Lichterzauber zur Weihnachtszeit die Gemeinde Sylt erstrahlen lässt.