Westerländer Fremdenführer suchen neue Wege

Fremdenverkehrsverein führt coronabedingt nur Häfte der Menschen über die Insel / Strikte Regeln öffnen aber frische Perspektiven

Keitum/Westerland | Am Ende der knapp zweistündigen Führung spendeten die Teilnehmer im Garten des Altfriesischen Hauses in Keitum beherzt Beifall. Mit diesem Zuspruch war nicht zwingend zu rechnen, stand die oft gut besuchte Führung des Westerländer Fremdenverkehrsvereins (FVV) an diesem Tag doch unter einem besonderen Stern. Unter dem Thema „Keitum - das Kapitänsdorf erwandern“ finden sich allwöchentlich immer dienstags und donnerstags um 10.30 Uhr im Schnitt 25 bis 30 Gäste ein.

Bei dieser Zeitreise durch das „romantische Kapitänsdorf“ am Wattenmeer zählt der Besuch des Altfriesischen Hauses, der im Teilnehmerbeitrag enthalten ist, uneingeschränkt zum jeweiligen Höhepunkt.

Coronabedingt aber war diesmal alles anders. Dem regen Interesse an dieser Exkursion wurde Einhalt geboten durch eine begrenzte Teilnehmerzahl.

Lediglich 15 Gäste waren erlaubt. So wurden gemeinsam Reisende, Bekannte oder Freunde getrennt. Die räumliche Enge im Altfriesischen Haus, einem ehemaligen Wohnhaus, das heute als Museum umgebaut ist, gestattete darüberhinaus keine Besichtigung mit der geschlossenen Gruppe.

Was also tun? Die für den FVV engagierten Ortsführer klärten gleich zu Beginn die Teilnehmer über das zwingend vorgeschriebene Prozedere auf. Angetan mit Masken (der Guide hielt dennoch vorsichtshalber in seinem Rucksack ein ganzes Masken-Bündel für „vergessliche“ Teilnehmer bereit. Dafür hatte der FVV wohlweislich Vorsorge getroffen) bildeten die Gäste in unmittelbarer Nachbarschaft der Touristeninformation einen großen Kreis.

Alle akzeptierten verständnisvoll die erklärten Maßnahmen. Dabei bewahrheitete sich wieder einmal, dass in der Regel mit großem Verständnis und bereitwilliger Akzeptanz so manches getragen wird, wenn es nur verständnisvoll und beredt erklärt wird.

Auf die administrativen Vorgaben bezüglich der maximalen Teilnehmerzahl reagierte der FVV übrigens flexibel, spontan und damit gästefreundlich! Ohne groß zu fackeln wurde ein zweiter Gästeführer nach Keitum beordert, sofern am Vorabend der jeweiligen Führung der Kartenvorverkauf höhere Teilnehmerzahlen erwarten ließ. Mit gebotenem Abstand nahm der Erkundungsspaziergang durch Keitum seinen Verlauf.

Am Museum in Keitum konnte jeder Gast nach Belieben seinen Eintritt individuell planen. Mancher einer stärkte sich zunächst mit einem Kaffee oder gar kleinem Imbiss in der nahen Gastronomie, bevor er, seine Teilnehmerkarte vorweisend, das historische Haus besuchte. Vorab jedoch gab es eine „Außenführung“, die Fenster für Fenster zu den dahinter liegenden Räumen Informationen vermittelte. Vieles Erzählte erspähten neugierige Blicke bereits durch die Scheiben.

Das alles schien, einer Schnitzeljagd gleich, als Herausforderung besonderen Spaß zu machen.