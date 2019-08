Sylter Kulturdenkmal : „Wertvolles Kulturgut muss unversehrt erhalten bleiben“

Bildungsministerin Karin Prien besuchte das Steingrab Denghoog in Wenningstedt.

von shz.de

04. August 2019, 16:56 Uhr

Wenningstedt | „Ich bin hier, um mir selbst ein Bild von dem Steingrab Denghoog zu machen – vom bedeutendsten Hügelgrab in Schleswig-Holstein“, sagte Kulturministerin Karin Prien (CDU) am Sonnabend Nachmittag bei einem Besuch des Großsteingrabs in Wenningstedt.

Zum Denghoog gibt es aktuell auf der Insel eine Diskussion um ein geplantes Bauprojekt in unmittelbarer Nachbarschaft des Steingrabs, für das die Investoren bei den zuständigen Kreisbehörden einen Bauantrag gestellt haben, der aber noch nicht entschieden ist. Gegner des Bauprojekts haben eine Petition initiiert, weil sie sich Sorgen um den Erhalt des Denghoog machen und Beschädigungen durch die vorgesehene Bautätigkeit befürchten, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums.

Diese Petition, sagte die Kulturministerin, könne nur an die kommunalen Genehmigungsbehörden adressiert sein, aber sie werde gern helfen, dass sie dort auch ankommen. „Wenn ich so eine engagierte Diskussion wahrnehme, ist es mir wichtig genau zu verstehen, worum es geht – auch wenn ich als Ministerin im Fall Denghoog keine direkte Zuständigkeit habe: Der Bauantrag wird von der Kommunalverwaltung – vom Kreis Nordfriesland – entschieden“, sagte Ministerin Prien. Und: „Selbstverständlich muss das Steingrab geschützt und erhalten werden, es ist von unschätzbarem archäologischen Wert. Darauf achtet das Archäologische Landesamt bei der denkmalrechtlichen Betrachtung genau. Das gilt für das Bauvorhaben insgesamt, aber das gilt natürlich auch – wenn das Vorhaben genehmigt werden sollte – für die Bauphase. In die Arbeit des Landesamtes habe ich volles Vertrauen.“

Prien betonte, sie sei sehr froh darüber, dass sich die aktuelle Diskussion zwischen Kritikern und Befürwortern des Bauvorhabens in einer konstruktiven Vermittlungsphase befinde, die von einem fachkundigen Ombudsmann begleitet werde: „Auch er hat mein volles Vertrauen. Er ist ein Fachmann, und er hat seine großen moderierenden Qualitäten oftmals erfolgreich und beeindruckend unter Beweis gestellt.“ Wichtig sei der unversehrte Erhalt des Denghoogs. Prien: „Dafür lohnt sich jede Mühe.“