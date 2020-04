Werkzeugkunde

Avatar_shz von sr

14. April 2020, 10:40 Uhr

Eine Freundin, die als Ärztin arbeitet, erzählte mir, dass in ihrem Krankenhaus neben dem unvermeidbaren Thema Corona noch eine andere Unregelmäßigkeit zu verzeichnen sei. So werden unglaublich viele Verletzungen eingeliefert, die aus Hausarbeiten resultieren. Da viele Restaurants geschlossen haben, ist zuhause kochen notgedrungen wieder total im Trend. Da stellen so einige fest, dass der heimische Herd tatsächlich heiß wird, wenn man ihn anschaltet. Indem sie sich verbrennen. Und Papa hat mit der Heckenschere auch nicht so viel Übung, wie er dachte. Die meisten Unfälle passieren ja bekanntlich ohnehin im eigenen Haushalt. Und wenn jetzt alle daheim sind, dann ist das eben gefährlich.

Kurz nachdem sie mir das erzählt hatte, schickte mir ein Freund ein Youtube-Video, das Leute zeigt, denen man eine Weinflasche und ein Kellnermesser gegeben hatte. Fast alle stellten sich an, als ob sie zur Hirn-OP gerufen worden wären. Dabei ist das so einfach, wenn man die Schritte kennt. Viel leichter als mit den Korkenziehern, die aussehen wie ein Hampelmann, der die Hände über dem Kopf zusammen klatscht.

Ein Kellnermesser besteht im Prinzip aus drei Elementen: ein kleines Messer (Kapselschneider), die Spirale (Spindel) und ein Hebel. Genau in dieser Reihenfolge werden sie auch verwendet. Als erstes kommt der Kapselschneider zum Einsatz. Damit schneidet man die Folie am Flaschenhals ab. Und zwar unterhalb der Glaskante, auch wenn irgendwelche Klugscheißer immer wieder was anderes erzählen. Da ist auch schon die erste Gefahrenstelle. Die Folie kann nämlich teilweise extrem scharfkantig sein, deshalb Vorsicht mit dem Daumen. Schnitte am Finger sind eine typische Berufskrankheit der Sommeliers, also schön aufpassen.

Ist die Kapsel erstmal weg, kommt die Spindel ins Spiel. Bei einem guten Kellnermesser ist sie mit Teflon beschichtet. Wichtiger ist allerdings, dass die Spirale eine Seele besitzt. Das hat nichts mit gutem Charakter oder Religion zu tun, sondern ist eines der Fachworte, die sonst nur als Millionenfrage beim Jauch auftauchen. Es gibt zwei Arten von Spindeln. Die, die aussehen wie ein Bohrmaschinenaufsatz und gerne Korken in Brösel verwandeln. Und dann gibt es die Variante mit Seele, die an eine gewundene Schlange erinnert. Ob Dein Korkenzieher eine Seele hat, siehst Du, wenn Du einen Zahnstocher in die Mitte der Spirale stecken kannst.

Die Spindel wird in den Korken gedreht, und zwar nicht nur bis zur Hälfte, sonst bricht der Korken gerne mal. Dann kommt der Hebel zum Einsatz. Dieser wird auf den Flaschenhals aufgesetzt und nun kann man langsam mit Leichtigkeit und etwas Fingerspitzengefühl den Korken rausziehen. Viel besser als die Variante, bei der die Flasche zwischen die Knie geklemmt wird und sich beim Rausziehen die Hand wie ein Katapult dem Gesicht nähert.

Wer sich das Leben noch einfacher machen möchte, holt sich ein Kellnermesser mit Zwei-Stufen-Hebel. Das macht alles noch eleganter und sieht professioneller aus. Also, alles kein Hexenwerk und noch viel weniger ein Grund, sich zu verletzen. Trinken zuhause soll ja Spaß machen und nicht unsere Krankenhäuser noch mehr füllen. Bleibt gesund und trinkt was ordentliches.



