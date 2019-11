Werkstatt 36 schafft neuen Raum

Werkstatt für Möbel-Aufarbeitung ist seit Ende August dicht / Tinnumer Einrichtung nutzt den freien Platz jetzt für neue Aktionen

Tinnum | Massive Eichenschränke oder wuchtige Tische gibt es in der Werkstatt 36 zunächst nicht mehr zu kaufen. Denn in ihrem Sozialkaufhaus musste sich die Werkstatt 36 in Tinnum zuletzt verkleinern. Zudem beendete der Kreis Nordfriesland nach sieben Jahren zum Ende August die sogenannte Beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen, für die das Diakonische Werk Südtondern 2012 die Trägerzulassung erhalten hatte. Langzeitsarbeitslose waren in der Werkstatt durch handwerkliche Arbeiten dabei unterstützt worden in ihren Lebensalltag und den ersten Arbeitsmarkt zurück zu finden. Davon profitierte der Laden durch die Aufarbeitung von Möbelstücken. Damit ist jetzt Schluss.

„Das ist schade drum, denn der Bedarf ist weiter da, von unserer Seite hätte die Maßnahme gern weiterlaufen können“, sagt Beatrix Kordas, Koordinatorin in der Werkstatt 36. Durch flache Hierarchien sei das Arbeitsklima angenehm gewesen. Ihr ehemaliger Kollege hatte die meist rund zehn Teilnehmer beim tischlern und malern angeleitet, auch eine sozialpädagogische Betreuung war anwesend.

Davon profitierten die Menschen, die einen Weg zurück in den „normalen Arbeitsalltag“ suchten. Als Langzeitarbeitslos gilt jemand, der ein Jahr und länger bei der Agentur für Arbeit als arbeitslos gemeldet ist. „Unsere Erfolgsquote wari hoch“, sagt Kordas. Das bestätigt auch Nicole Saballus, Geschäftsführerin des Diakonischen Werk Südtondern: „Wir handeln aus einer lebendigen, christlichen Tradition und stellen uns den Herausforderungen unserer Zeit“, sagt sie.

Statt sich im Gram zu ergehen, als sie im Mai von der Einstellung der Maßnahme erfuhren, sahen die Verantwortlichen es als Chance, neue Ideen umzusetzen: „Das Thema Einsamkeit ist auch hier auf Sylt wichtig – viele glauben es nicht“, sagt Kordas über den neuen Schwerpunkt. Es ist schön hier einen Ort zu haben, um gesellige Zusammenkünfte für Menschen, jeden Alters, jeder Nationalität und Kultur zu schaffen. „Ich glaube, dass das klappen kann.“

Aber das wichtigste vorweg: Menschen, die gerne nach gebrauchten Dinge stöbern, können aufatmen. Denn Sofas, intakte Kleinmöbel sowie Haushaltsdinge, Dekoration und Lampen werden weiter im Sozialkaufhaus angeboten. Nur die großen, aufgearbeiteten Möbel, die als Ergebnis der Langezeitarbeitslosen-Förderung entstanden waren, werden nicht mehr verkauft.

Der ehemalige Werkstatt-Raum, in dem inzwischen keine großen Maschinen mehr stehen, sollte nicht leerstehen. Jeden Dienstag bis Donnerstag können Menschen von neun bis 13 Uhr vorbeikommen, um hier unter Experten-Begleitung zu malen, basteln und zu schnitzen. Wer zum Beispiel einen Stuhl oder Schränkchen zu Hause hat, den er gern frisch machen möchte, aber vielleicht weder das Werkzeug, noch das Fachwissen oder den Platz zur Reparatur hat, kann sie mitbringen, und sich bei der Restauration Tipps von Ehrenamtler Axel Junker holen.

Auch an den übrigen Tagen steht der Raum und kleines Werkzeug sowie Maluntensilien zu den Öffnungszeiten bereit. Außerhalb dieser Zeiten kann der sogenannten Kreativraum für kleine Kurse und Veranstaltungen gemietet werden.

Für mehr Miteinander und gegen Einsamkeit steht auch der „Gesellige Treffpunktbereich im Sozialladen“ an etwa jedem zweiten Mittwoch im Monat von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr. „Bei Kaffee und Kuchen klönen und spielen wir dann gemeinsam, während der Laden geöffnet ist“, sagt Kordas, „das wird so toll angenommen, dabei sind schon großartige Ideen entstanden“.

Neu ist außerdem, dass die Werkstatt 36 eine „Lotsenhilfe“ anbietet. Montags (10 bis 12 Uhr) und donnerstags 14.30 bis 16.30 Uhr) steht Stephan Freund vom Beratungs- und Behandlungszentrum (BBZ) Sylt für Fragen bei Ämtern und Behörden zur Verfügung. „Er vermittelt und koordiniert und begleitet auf Wunsch auch in andere Abteilungen, zum Beispiel das Beratungs- und Behandlungszentrum“, sagt Kordas. Weitere Ideen sind in Planung, darunter Treffen für Ältere, für Geflüchtete. Wer Ideen hat, könne gerne damit kommen, heißt es von den Verantwortlichen. Bisher werden diese Veranstaltungen mit Spenden bezahlt. Wie die Finanzierung zukünftig laufen soll, ist noch unklar.

Auch im Sozialkaufhaus hat sich einiges verändert, unter anderem weil es kein festes Fahrerteam mehr gibt und deutlich weniger Lagerplatz zur Verfügung steht, als zuvor. Bisher hatte ein Fahrerteam die Möbel zu den Käufern ausgeliefert und bei den Spendern abgeholt, das gibt es jetzt nicht mehr. „Die Möbel die jetzt zu uns kommen müssen die Spender zu uns bringen“, sagt die Koordinatorin. „Das löst oft Unmut aus unter den Menschen“, sagt Kordas, vor allem dann, wenn die Möbel abgelehnt werden müssen, weil der Lagerplatz nicht ausreicht – das Außenlager wurde gerade geschlossen, nur im Laden und im Keller können Dinge gelagert werden–, oder die Möbel nicht angenommen werden, weil sie sie sich schlicht nicht verkaufen lassen. Die Verantwortlichen hoffen, dass immer mehr Menschen das akzeptieren und auch unter den neuen Voraussetzungen kleine Möbel und anderes anbieten.

Neue Öffnungszeiten des Sozialkaufhaus der Werkstatt 36. Montag bis Donnerstag 9 bis 17 Uhr. Kontakt zur Werkstatt 36: Keitumer Landstraße 36, 25980 Sylt-Ost. Telefon: 04651 835738 und auf Facebook.

Infos zum Programm online unter www.dw-suedtondern.de/bsi-sylt/berufliche-

qualifizierung/