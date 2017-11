Online-Abstimmung 2017 : Wer wird Sylter Mensch des Jahres?

vergrößern 1 von 1 Foto: Illustration: M. Jahr 1 von 1

von jun

erstellt am 22.Nov.2017 | 11:32 Uhr

Sie halten das Gemeinwesen zusammen: Menschen, die sich im Ehrenamt für andere einsetzen, meistens still im Verborgenen wirken und ohne deren Engagement vieles in unserer Gesellschaft nicht möglich wäre. Um diesen Menschen zu danken, hat der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag bereits im Jahr 2002 die Aktion „Menschen des Jahres“ gestartet. Auch in diesem Jahr können die Leserinnen und Leser der Sylter Rundschau ihren Menschen des Jahres wählen. Die Stimmen werden bis zum 30. November gesammelt. Das Ergebnis wird bei der Siegerehrung bekanntgegeben. Nominiert werden Bürger, die durch besonderes ehrenamtliches Wirken oder selbstlosen Einsatz für Mitmenschen aufgefallen sind. Im Jahr 2017 sind dies auf Sylt Horst Henningsen, Maren Jessen und Helge Jansen. Sie können online abstimmen, indem Sie auf den grünen Pfeil neben das Bild ihres Favoriten klicken.