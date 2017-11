Wer wird Mensch des Jahres 2017?

vergrößern 1 von 5 Foto: Illustration: M. Jahr 1 von 5









von Julia Nieß

erstellt am 22.Nov.2017 | 05:21 Uhr

Sie halten das Gemeinwesen zusammen: Menschen, die sich im Ehrenamt für andere einsetzen, meistens still im Verborgenen wirken und ohne deren Engagement vieles in unserer Gesellschaft nicht möglich wäre. Um diesen Menschen zu danken, hat der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag bereits im Jahr 2002 die Aktion „Menschen des Jahres“ gestartet. Auch in diesem Jahr können die Leserinnen und Leser der Sylter Rundschau ihren Menschen des Jahres wählen. Nominiert werden Bürger, die durch besonderes ehrenamtliches Wirken oder selbstlosen Einsatz für Mitmenschen aufgefallen sind. Im Jahr 2017 sind dies:

Horst Henningsen (73) macht mit seiner Musik die Menschen glücklich: Seit 40 Jahren ist er der Chorleiter des Sylter Shanty-Chors, der die Geschichten von Matrosen, Mädchen und den Weiten des Meeres besingt.

Helge Jansen (69) hat sich um den Sylter Küstenschutz verdient gemacht. Die von ihm gegründete Stiftung Küstenschutz sammelt das Kapital, um Sylter Küstenschutzmaßnahmen wirkungsvoll unterstützen zu können.

Maren Jessen (61) liebt die Sylter Sprache, das Sölring, und setzt sich für ihren Erhalt mit ganzem Herzen ein. Dafür ist sie in unterschiedlichen Institutionen und Gruppen aktiv.

Diese drei Menschen werden wir Ihnen in den kommenden Tagen ausführlich in der Sylter Rundschau vorstellen.