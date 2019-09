Sylter Kirche : „Wer singt, betet doppelt“

Die Kirchengemeinde Westerland nutzt vermehrt das „blaue Gesangbuch“ mit aktuellen Liedern und Songs.

von Wiebke Stitz

06. September 2019, 17:22 Uhr

Westerland | „Eigentlich ist es ja profan“, schränkt Christina Bechmann, Kantor und Organist der Kirchengemeinde Westerland schmunzelnd ein, „doch es ist nach meinem Empfinden längst überfällig einen solchen Impuls zu setzen.“

Damit meint der Musiker den Wechsel vom sogenannten roten auf das blaue Gesangbuch innerhalb der Gottesdienste in der Kirchengemeinde Westerland.

Ausgegangen ist die Initiative von Pastorin Anja Lochner, beschlossen hat sie der Kirchengemeinderat. Dass sich damit mehr als die Farbe des Buchumschlages ändert, ist das Ziel der Pastorin: „Die Zeit ist eine andere geworden. Von meinen Besuchen bei den Kirchentagen weiß ich, wie sehr aktuelle Kirchenlieder die Menschen mitnehmen können. Und wer singt, betet doppelt.“

Das blaue Gesangbuch trägt offiziell den Titel „Durch Hohes und Tiefes“ und wurde 2009 von der Evangelischen Studierendengemeinde herausgegeben. Für die Auswahl der 444 Liedern wurden drei Kriterien angelegt: Dichterische Qualität, musikalische Substanz - auch unter dem für die Benutzerinnen und Benutzer wesentlichen Gesichtspunkt der Singbarkeit - und theologische Verantwortbarkeit der Texte.

Anja Lochner und Christian Bechmann begründen die Einführung des neuen Gesangbuches weiter: Kirchenlieder würden sich entwickeln, englische Lieder, Gospels und sogar Popsongs erfreuten sich einer wachsenden Beliebtheit, der sie mit dem blauen Gesangbuch Rechnung tragen möchten. Die Texte seien zumeist näher an der tatsächlichen Lebenswelt der Gottesdienstbesucher.

„Wenn Luther davon spricht sich vor Gott in den Staub zu werfen, muss man um den historischen Kontext wissen, um das richtig einzuordnen. Weil das nicht mehr jeder kann, kommt es zu Reaktionen wie `Siehste, so ist Kirche eben´ “ bedauert Anja Lochner.

Musikstücke von Martin Luther und Paul Gerhardt hätten Generationen durchs Leben getragen, doch seien sie heute kein Allgemeingut mehr. „Nur die älteren Kirchenbesucher können sie noch auswendig mitsingen, die Jüngeren kennen sie zumeist gar nicht“, lautet ihre Erfahrung.

Damit die Gemeinde demnächst bei den Lieder aus dem blauen Gesangbuch text- und melodiefest mitsingen kann, bietet Christian Bechmann eine Viertelstunde vor dem Gottesdienstbeginn eine Probe an. „Ich übe mit den Leuten die Lieder, singe sie vor und erkläre sie. Das gefällt den Menschen und sie werden mit den Stücken vertraut. Und irgendwann gehören sie dann ganz selbstverständlich dazu.“

Der nächste Gottesdienst mit dem blauen Gesangbuch und der vorherigen Singprobe um 9.45 Uhr findet am Sonntag, 15. September um 10.00 Uhr in St. Nicolai in Westerland statt.