Wer rettet das Rathaus?

Am kommenden Dienstag beraten Kommunalpolitiker aus allen Inselgemeinden über Sylter Verwaltungsstrukturen

Sylt | Der Termin lässt aufhorchen: Hinter verschlossenen Türen wollen die Fraktionsvorsitzenden der Gemeinde Sylt und die vier Bürgermeister der Amtsgemeinden am nächsten Dienstag darüber beraten, ob die Insel noch die richtigen Verwaltungsstrukturen hat. Es quietscht und knarrt zwischen Politik und Verwaltung, zwischen den Dörfern und der Stadt – das ist ein offenes Geheimnis.

Die Fraktionsvorsitzenden und der Bürgervorsteher der Gemeinde Sylt wurden vom CDU-Fraktionsvorsitzenden Oliver Ewald eingeladen, die Bürgermeister und Fraktionsvorsitzenden der vier Amtsgemeinden von der Wenningstedter Bürgermeisterin Katrin Fifeik (CDU). „Heute haben wir auf Sylt zwei Ämter“, sagt der Keitumer Oliver Ewald – die Gemeinde Sylt und das Amt Landschaft Sylt. Ein Nebeneinander elf Jahre nach der Fusion, das vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Ewald ist klar, dass die Verwaltungsstruktur auf der Insel Sylt „ein sehr sensibler Bereich“ ist. Umso wichtiger sei es, nicht übereinander zu reden, sondern miteinander nach neuen, anderen Wegen einer Zusammenarbeit zu suchen.

Die kommunale Verwaltungsstruktur der Insel Sylt ist schwer zu verstehen: Es gibt in der Inselmitte eine Gemeinde Sylt, zu der sich 2009 die Stadt Westerland, Rantum und die Dörfer von Sylt-Ost (Tinnum, Keitum, Archsum und Morsum) zusammengeschlossen haben. Die Verwaltung sitzt im Westerländer Rathaus, mit dem hauptamtlichen Bürgermeister Nikolas Häckel an der Spitze. Vier Dörfer im Norden und Süden blieben außen vor: List, Kampen, Wenningstedt-Braderup und Hörnum. Die vier Gemeinden blieben eigenständig, behielten ihre ehrenamtlichen Bürgermeister und schlossen sich zum Amt Landschaft Sylt zusammen. Dessen Verwaltung sitzt aber ebenfalls im Rathaus Westerland – daher der Begriff Inselverwaltung. Der Leiter ist wiederum Bürgermeister Nikolas Häckel.

Schon der Name „Gemeinde Sylt“ verrät, dass einmal die Fusion aller Inselgemeinden angedacht war, doch dazu kam es nie. Zu groß waren die Rivalitäten zwischen Westerland und den Dörfern, die sich nicht vereinnahmen lassen wollten. Elf Jahre nach der Fusion sind die Animositäten eher noch gewachsen.

Da schafft es wenig Vertrauen, wenn aus dem Rathaus immer wieder Gerüchte die Runde machen, dass nicht alle an einem Strang ziehen. Dass der Bürgermeister und der KLM-Chef sich heillos überworfen haben. Dass der Bürgermeister mehrere hochdotierte Mitarbeiter kaltgestellt hat. Dass vier Rathaus-Mitarbeiter nebenbei in einer Coachingfirma arbeiten, die wiederum Gemeindeaufträge in der Flüchtlingshilfe ausführt. Dass langjährige, qualifizierte Mitarbeiter kündigen, weil ihnen der Führungsstil des Chefs nicht passt.

Bis heute haben die vier Amtsgemeinden keinen gültigen Haushaltsplan für 2020. Kein Wunder, dass sich Bürgermeister aus dem Amtsbereich ernsthaft informiert haben sollen, ob sie den Westerländern nicht ihren Verwaltungsauftrag entziehen und ihn an andere Amtsverwaltungen auf den Nachbarinseln oder dem Festland vergeben können.

Wenn nun über Verwaltungsstrukturen nachgedacht werden soll, dann ist natürlich ein zeitlicher Zusammenhang mit der Bürgermeisterwahl im März 2021 nicht von der Hand zu weisen. Abgesehen von der Sylter Wählergemeinschaft SWG hat sich bisher keine Fraktion zu Bürgermeister Nikolas Häckel bekannt, aber trotzdem dürfte ein Gegenkandidat es schwer haben. Der hauptamtliche Bürgermeister wird vom Volk gewählt – mit allen Unwägbarkeiten der direkten Demokratie. Das macht ihn zum politischen Verwaltungsbeamten – er soll das Rathaus professionell führen, muss aber in wenigen Monaten auch Plakate für seine Wiederwahl kleben.

Nächsten Dienstag werden die Sylter Kommunalpolitiker darüber sprechen, ob ein Amtsmodell, wie es auf dem Festland gang und gäbe ist, die bessere Alternative wäre. Dabei würden alle Sylter Gemeinden die Verantwortung für ihre Verwaltungsleistung gemeinsam übernehmen. Die Leitung hätte ein hauptamtlicher Amtsdirektor, der vom Amtsausschuss gewählt wird. Das muss laut Gemeindeordnung ein ausgewiesener Verwaltungsfachmann sein, für den Bürgermeisterjob dagegen gibt es keine Mindestanforderungen. Der muss nur die Massen begeistern können.

Die Eigenständigkeit der einzelnen Gemeinden bliebe erhalten, sie hätten weiterhin ihre eigenen Bürgermeister und die Hoheit über ihre Finanzen. Sie teilen sich nur die Verantwortung für die Verwaltung. Kein Hörnumer könnte mehr den Kopf schütteln über die abgehobenen Westerländer. Eine Inselverwaltung ohne Quietschen und Knarren – das wäre ein großer Fortschritt.