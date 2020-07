Wer kann Sylt?

Gemeindevertreter lehnen Antrag der Grünen auf Erhebung der Gästezahlen für Sylt ab / Bedarf gibt es aber an vielen Stellen

Westerland | Wären die Konsequenzen nicht so weit- reichend, könnte man sich gemütlich in die Sylter Sonne legen.

Am Donnerstagabend tagte die Gemeidevertretersitzung der Gemeinde Sylt. Auf der Tagesordnung stand der Antrag von Bündnis 90/ Die Grünen, die Bettenzahl und die Gesamtzahl der Menschen in der Gemeinde Sylt und auf der Insel Sylt zu erheben. Dafür sollten bereits an verschiedenen Stellen vorhandene oder Zahlen, die im Laufe eines Jahres ohnehin erhoben werden, zusammengeführt und professionell aufbereitet werden.

Die Diskussion über den Antrag zeigte, dass es zwischen Führern eines Wirtschaftsunternehmens und Kommunalpolitikern eklatante Unterschiede gibt. Während jeder Unternehmer Zahlen braucht, um sein Geschäft erfolgreich ausrichten zu können, „fehlte“ den Politikern entweder „die Fantasie“, was man mit Zahlen zur Insel Sylt machen könne oder sie wollten erst Ziele festlegen, nach denen sich die Zahlen dann richten sollten.

Quintessenz der Beratungen war die Verweisung des Antrages in den Finanzausschuss. Auch die Bitte der Grünen, zumindest eine Grundsatzentscheidung in der Gemeindevertretersitzung zu beschließen, dass die Zahlen erhoben werden sollen, wurde abgelehnt.

Szenenwechsel

Am gestrigen Vormittag luden die Sylter Unternehmer zum Pressegespräch.

Thema war der Multipark Sylt. „Ja!“ sagen die Sylter Unternehmer zu diesem Projekt, doch bitte nicht an dem Westerländer Standort.

Wesentlich besser geeignet sei das Sportzentrum Sylt-Ost. Hier würde der Lärm, den die Skater-Bahn verursachen würde, niemanden stören. Aufgrund der baulichen Situation vor Ort könne auch über eine Überdachung der Anlage bis hin zu einem Hallenbau nachgedacht werden.

Die Haltung der Sylter Unternehmer wird durch die inzwischen gut formierten Anwohner des Sylt-Stadions gefördert. Sie leben in unmittelbarer Nähe der Fläche, auf der der Multipark entstehen soll. Würden sie wirklich klagen und Recht bekommen, wären öffentliche Gelder eventuell in Millionenhöhe verschwendet, fürchtet der Sylter Wirtschaftsverein.

Szenenwechsel

Die Betriebsleiter der Tourimusbetriebe der Insel treffen sich regelmäßig. „Zunächst einmal haben alle Dienstleister in der angelaufenen Hochsaison und zusätzlich in der aktuellen Krisenzeit mehr als genug damit zu tun, die wirtschaftliche Lebensgrundlage der Sylter trotz heftiger Erlösausfälle auf Kurs zu bringen. Und diese Lebensgrundlage ist nun einmal der Tourismus,“ beschreiben sie geschlossen ihre momentanen Aufgaben. Sie wünschen sich mit Blick auf den Tourismus eine Steigerung der Qualität, keine Ausweitung der Quantität.

Doch wie wird Quantität gemessen?

Auf die Frage nach der Grundlage für die touristische Ausrichtung, verweist Moritz Luft, Geschäftsführer der Sylt Marketing GmbH darauf, dass er von Verwaltung und Politik schon länger die Unterstützung bei der Erfassung aktueller Daten erbittet.

Szenenwechsel

Der NDR-Rundfunk sendet einen Beitrag über Birte Wieda und die Sylter, die sich gemeinsam gegen ein „Zu viel“ und „Zu voll“ wehren.

Wie notwendig ihre Aktion ist, kann bislang nur gefühlt und nicht durch valide Daten beurteilt werden.

Das NDR-Fernsehen sendet auch eine Reportage über Susanne Matthiessen und die Coronazeit auf Sylt. Im Interview mit der Sylter Rundschau berichtet die Erfolgsautorin, dass es den Syltern schon vor fünfzig Jahren zu voll auf der Insel gewesen sei.

Zurück zu den Sylter Unternehmern

Die Diskussion über den Multipark entwickelt sich schnell zur Diskussion über die zukünftige Ausrichtung Sylts. Wirklich innovativ und gut für den Tourismus wäre eine Skaterbahn mit Meeresblick, sinniert Karl-Max Hellner, Vorsitzender der Sylter Unternehmer. Doch ist Sylt innovativ?

Auch die Sylter Unternehmer würden sich mit der Zukunft Sylts beschäftigen. Ihre Erfahrungen und Kontakte würden Zugang zu einem gewissen Zahlenwerk die Insel betreffend ermöglichen. Wenn es denn gewünscht wäre. „Wo die Insel hin will, muss sich aus sich heraus entwickeln, das darf nicht von außen aufgesetzt werden“, ist sich Karl-Max Hellner als Vorsitzender des Vereins sicher. Genug Professionalität dafür wäre auf Sylt vorhanden. Es bräuchte jemanden, der fünf eigenständige Gemeinden und die verschiedensten Interessengruppen an einen Tisch zusammenbringt. Doch wer kann das sein? „Dazu braucht es einen Menschenfänger“, schmunzelt Hellner. Und der wiederum bräuchte Daten, Zahlen und Fakten, mit denen er arbeiten kann.