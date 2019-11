Wenningstedt: Stellvertreter-Wahl war rechtswidrig

Verwaltungsgericht urteilt: Gerhard Hausen (Aktive Bürger) hätte nicht gewählt werden dürfen / Bündnis erwartet nun Wahl von Max Holst

Wenningstedt | Sieg für die Wenningstedter Opposition: Das Schleswiger Verwaltungsgericht hat am Donnerstag die Wahl des 1. stellvertretenden Bürgermeisters für rechtswidrig erklärt. Gerhard Hausen hätte nicht zum Stellvertreter von Katrin Fifeik gewählt werden dürfen. Damit endet nach über einem Jahr ein Rechtsstreit, bei dem die Fraktion Bündnis Wenningstedt-Braderup gegen die Gemeindevertretung des Dorfes geklagt hatte.

Die drei Richter und zwei Schöffen der sechsten Kammer unter Vorsitz von Richterin Julia Meiswinkel missbilligten den Ablauf der konstituierenden Sitzung vom 18. Juni 2018. Katrin Fifeik hatte sich trotz Mitgliedschaft bei den Aktiven Bürgern entschieden, das Bürgermeisteramt fraktionslos auszuüben. Damit stehe sie allen drei Fraktionen als Ansprechpartnerin zur Verfügung, hieß es damals zur Begründung.

Hintergrund ist die schleswig-holsteinische Gemeindeordnung, die das Vorschlagsrecht für den ersten stellvertretenden Bürgermeister bei der zweitgrößten Fraktion sieht. Durch den Schachzug kann aber die größte Fraktion sowohl den Bürgermeister als auch seinen 1. Stellvertreter stellen.

Bei der Kommunalwahl am 6. Mai 2018 hatte die „Wählergemeinschaft Aktive Bürger“ sieben Sitze errungen. Das „Bündnis Wenningstedt-Braderup“ (BWB) und die „Wählergemeinschaft Zukunft Wenningstedt-Braderup“ (Zukunft) kamen jeweils auf drei Sitze. Bei der geheimen Bürgermeisterwahl in der konstituierenden Sitzung hatte die Kandidatin der Aktiven Bürger, Katrin Fifeik, mit sieben Stimmen gegen Max Holst (Zukunft) mit sechs Stimmen gewonnen.

Weil Katrin Fifeik nicht die Zugehörigkeit zur Aktiven-Bürger-Fraktion erklärte, lag das Vorschlagsrecht bei der Wahl ihres ersten Stellvertreters bei der größten Fraktion. Mit den sieben Stimmen der Aktiven Bürger wurde Gerhard Hausen gewählt. Zweite Stellvertreterin wurde Brigitte Führ (Bündnis).

Auf diese Weise, hieß es in der Klageschrift des Schleswiger Rechtsanwalts Uwe Jensen, sei es den Aktiven Bürgern gelungen, sowohl die Bürgermeisterin als auch den stellvertretenden Bürgermeister zu stellen. Mit der Wahl von Gerhard Hausen seien die Rechte der Bündnis-Fraktion verletzt worden, die Wahl des ersten Stellvertreters hätte aus den allein vorschlagsberechtigten Fraktionen Bündnis oder Zukunft erfolgen müssen. Den gleichen Ablauf habe es bereits bei der konstituierenden Sitzung 2013 gegeben, erklärte Jensen. Die Bürgermeisterin Katrin Fifeik sei aber drei Jahre später doch der Fraktion der Aktiven Bürger beigetreten.

Die für Kommunalrecht zuständige sechste Kammer des Verwaltungsgerichts folgte der Argumentation der Bündnis-Fraktion. Eine Urteilsbegründung lag gestern aber noch nicht vor.

Bürgermeisterin Katrin Fifeik erklärte gestern auf Anfrage unserer Zeitung, sie werde in der nächsten Gemeindevertretersitzung am Montag, 18. November, nähere Erläuterungen geben.

Ilka Köchy-Winter, Fraktionsvorsitzende der Bündnis-Fraktion, begrüßte das Urteil. „Wir sind sehr froh, dass die Richter ebenfalls der Auffassung waren, dass die Bürgermeisterin rechtsmissbräuchlich gehandelt hat. So einen Vorgang gibt es in keiner anderen Gemeinde Schleswig-Holsteins – nur auf Sylt.“ Ihre Fraktion würde es begrüßen, wenn die Mehrheitsfraktion das Urteil akzeptiert und eine Wahl von Max Holst (Zukunft) als 1. stellvertretenden Bürgermeister zulässt. „Ein anderes Urteil hätten wir selbstverständlich auch akzeptiert“, erklärte Ilka Köchy-Winter. „Wir wollen uns weiterhin konstruktiv in die Kommunalpolitik einbringen.“

Bereits im Dezember 2009 hatte das Verwaltungsgericht über eine ähnliche Rochade in Hörnum geurteilt. Damals wurde die Wahl von Peter Heyer (SPD) zum Stellvertreter von Bürgermeister Rolf Speth für rechtswidrig erklärt. Das Gericht folgte der CDU-Klage, dass Speth vor der konstituierenden Sitzung nur deshalb aus seiner AWGH-Fraktion ausgetreten sei, um seinen Stellvertreter selbst bestimmen zu können.





Die Gemeindevertretung Wenningstedt-Braderup tagt am Montag, 18. November, um 18 Uhr im Kursaal.