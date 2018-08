Serie "12 Stunden, 12 Orte" : Wenningstedt: Paradies für Familien mit Kinder

In einer exklusiven Serie für die Sylter Rundschau reist unser Autor in zwölf Stunden über die Insel. Teil 5: Um 12 Uhr in Wenningstedt am Strand.

von Martin Tschepe

31. August 2018, 15:56 Uhr

Zwölf Uhr mittags, Janina Koch kommt vom Hauptstrand in Wenningstedt. Die 43-jährige Hamburgerin ist mal wieder vollauf begeistert von ihrem Sylt-Kurzurlaub. Die Steuerfachangestellte war schwimmen, sie strahlt über das ganze Gesicht und erzählt, dass sie schon zigmal auf der Insel gewesen sei - und ganz bestimmt wieder komme. Nicht unbedingt wieder nach Wenningstedt, wo sie für zwei Tage eine Freundin besucht. Aber auch bei der nächsten Visite will Janina Koch auf jeden Fall wieder an der Westküste absteigen, wegen der kurzen Wege zum Strand. „Der weiße Sand - ein Traum“, sagt sie.

Für Katharina Engel aus Günzburg bei Ulm und ihre Familie indes kommt nur Wenningstedt als Urlaubsort in Frage. Sie und ihre drei Kinder - vier Jahre, sieben Jahre, neun Jahre alt - sind Fans des Ortes, der speziell um Familien als Gäste buhlt. Wenningstedt, sagt Frau Engel, sei in der Tat sehr familienfreundlich. Sie sei selbst schon als Kind mit ihren Eltern in Wenningstedt im Urlaub gewesen. Kurze Wege, nette Menschen und – ganz wichtig für die zwei Söhne und die Tochter: Auf der großen Treppe, die hinunter führt zum Strand, gibt es eine tolle Rutschbahn. Eigentlich will Mutter Engel jetzt flott zurück gehen zum Urlaubsquartier und zu Mittag essen. Aber die Kinder wollen nur eins: rutschen, rutschen, rutschen. „Noch einmal“, sagt die Mutter. Am Nachmittag geht es dann zurück zum Strand, inklusive rutschen. Westerland, sagt Frau Engel, sei ihr zu „schickimicki“ und Borkum - eine mögliche Alternative zu Sylt - sei ihrem Mann zu klein. Der wolle viel Rad fahren, dafür sei Borkum zu klein.

Direkt am Strand können sich die Urlauber Strandkörbe mieten. Tagespreis neun Euro. Der Tourismus Service wirbt auf einem Schild auch für den Verkauf der Körbe: „Ein Stück Sylt für zu Hause“. Wer 350 Euro bezahlt und nochmal 100 Euro für die Lieferung, der bekomme Ende Oktober einen gebrauchten Strandkorb bis vor die Haustüre gekarrt. Der freundliche Herr, der die Körbe vermietet und verkauft, sagt, pro Jahr würden 50 bis maximal 100 Körbe abgegeben und im kommenden Jahr durch neue ersetzt. Der gebürtige Insulaner erzählt, dass er einst Maurer gelernt habe, später bei der Bundeswehr als Zivilangestellter beschäftigt war und jetzt seit neun Jahren beim Tourismus Service Wennigstedt-Braderup arbeite. Eine Zeitlang sei er von der Insel zur Arbeit aufs Festland gependelt. Wohnen und arbeiten auf Sylt, das sei ihm aber viel lieber, sagt der Mann, der in Keitum groß geworden ist.

Ein paar Schritte weiter arbeiten Mike Nissen (44) und Sven Erberich (38). Beide sind gebürtigen Sylter und von Mai bis September Rettungsschwimmer in Wenningstedt. Nissen erzählt, dass er während des Sommers zwei Jobs auf Sylt hat: abends arbeite er beim Meerkabarett. Die hierzulande kalten Monate verbringt er auf Sumatra und auf Bali. Sein Kollege will in Südafrika überwintern.

Die Arbeit der Lebensretter am Strand beginnt täglich um 10.30 Uhr und endet gegen 17.30 Uhr. Dieser Tag sei bis dato ruhig. Mike Nissen spricht von einer „entspannten Lage“: keine großen Wellen, nicht zu viel Wind. Am Mast flattert die grüne Flagge: Das Baden ist also uneingeschränkt erlaubt. Die zwei Rettungsschwimmer sind sehr zufrieden mit ihrem Arbeitgeber. In Wenninnstedt, sagen die beiden, würden die Rettungsschwimmer nicht „als notwendiges Übel“ bezeichnet, so wie in anderen Inselorten. Sven Erbreich sagt, in Wenningstedt gehe es sehr harmonisch zu, „in der Firma und im Dorf auch“. Auch die meisten Gäste seien viel entspannter als beispielsweise in Westerland.





Nächste Folge: Um 13 Uhr in Braderup.