Wenningstedt - Braderup

18. Februar 2020, 12:17 Uhr

Ab 17 Uhr beginnt die Fackelausgabe an der Wenningstedter Friesenkapelle gegen eine Spende. Abmarsch ist um 18.30 Uhr an der Friesenkapelle und um 17.45 Uhr am Restaurant „Weißes Kliff“ im Ortsteil Braderup. Der Biikeplatz befindet sich auf dem Platz hinter der Tennisanlage der Norddörfer Halle am Golfplatz. Die Ansprache auf Hochdeutsch hält die Kampener Bürgermeisterin Steffi Böhm. Die Ansprache auf Friesisch hält Lina Schröder. Musikalisch wird die Biike vom Norddörfer Musikverein begleitet. Das Anzünden der Biike erfolgt gegen 18.30 Uhr. Glühwein, Punsch und Grünkohlsuppe gibt es ab 17 Uhr an der Friesenkapelle.