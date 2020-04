Sylter Herbergen in der Krise : Wenn keiner eine Reise tut

Ohne Klassenfahrten stehen Sylter Jugendherbergen und Schullandheimen vor schweren Zeiten. Auf Nothilfen in der Coronakrise warten sie bislang vergebens.

von Simon Frost

17. April 2020, 22:28 Uhr

Insel Sylt | Das hatte sich Philipp Heemeyer irgendwie anders vorgestellt. „Wir hatten uns schon so auf die vielen Gäste gefreut“, sagt er. Doch wegen der Corona-Pandemie herrscht in der Hörnumer Jugendherberge mit ihren knapp 170 Betten seit Mitte März gähnende Leere. Erst im Februar hatte Heemeyer gemeinsam mit seiner Frau Inga die Jugendherberge übernommen. Nun bangen die Herbergseltern im Inselsüden um ihre Existenz.

Ein schwacher Trost, dass sie damit nicht alleine sind. Denn auch alle anderen Ferienheime auf Sylt stehen leer: Vom benachbarten Fünf-Städte-Heim über das ADS Schullandheim und das Puan Klent in Rantum bis zum „Haus Vogelkoje“ in Kampen. Auch die beiden Jugendherbergen in Westerland und List sind verwaist. Mit rund 260 beziehungsweise knapp 400 Betten verfügen sie sogar über deutlich mehr Kapazitäten.

Verbittert klingt Heemeyer nicht. „Wir müssen jetzt einfach das Beste daraus machen.“ Das ist leicht gesagt, wenn ein Großteil der 22 000 vorgebuchten Übernachtungen wegfällt. „Es ist ja vorauszusehen, dass wir in diesem Jahr deutlich weniger Schulklassen als normalerweise begrüßen dürfen“, sagt der Hotelbetriebswirt. Auch, wenn sie einige Klassen auf November und Dezember hätten umbuchen können. Doch mindestens bis zu den Sommerferien haben die Kultusminister Schulfahrten gestrichen – einige Bundesländer wollen sogar bis Ende des Jahres keine fliegenden Klassenzimmer mehr.

Dabei bilden in Hörnum wie in den anderen Häusern Jugendgruppen das Gros der Gäste. Familien, Senioren und Alleinreisende machen laut Heemeyer nur rund 40 Prozent aus. Selbst wenn der angedachte Dreistufenplan der Schleswig-Holsteinischen Landesregierung im Laufe des Mai Gestalt annehmen sollte, wonach zunächst Zweitwohnungsbesitzer und in einer zweiten Phase Hotelgäste in die Urlaubsregion kommen dürften – Herbergsbetreibern wie den Heemeyers würde dies wenig nützen.

Umso mehr war er irritiert, als die Politik über Soforthilfen im Zuge der Coronakrise beriet: Er habe schon angenommen, an die Jugendherbergen werde man in diesem Zusammenhang schon denken. „Hat man aber im ersten Schritt nicht.“

Als gemeinnützige und nicht gewinnorientierte Organisation erfüllen die Jugendherbergen nicht die Bedingungen für die von Bund und Ländern zur Verfügung gestellten Milliardenhilfen. Katharina Pauly, Sprecherin des DJH Nordmark, zu dem auch die Sylter Jugendherbergen gehören, erklärt das Dilemma. Da die erwirtschafteten Erträge in den Erhalt der Häuser flössen, gebe es praktisch keine Reserven, auf die man zurückgreifen könne. Die Gemeinnützigkeit der Jugendherbergen drohe nun zu einem Nachteil zu geraten. „Die Krise trifft uns echt hart.“ Mit Umbuchungen und Verschiebungen allein könnten die Häuser den befürchteten Verlust von einem halben Jahresumsatz nicht wettmachen. Daran ändere die Möglichkeit von Kurzarbeit nichts.

Auch die sechs Angestellten von Inga und Philipp Heemeyer sind derzeit in Kurzarbeit. Einen Bufdi, der zum 1. Mai hätte beginnen sollen, mussten die Herbergseltern auf später vertrösten. Gemeinsam mit dem Deutschen Jugendherbergswerk (DJH) hoffen sie, dass es mit der Unterstützung durch die Politik doch noch klappt. Aktuell gebe es intensive Gespräche. „Wir sind da vorsichtig optimistisch“, sagt DJH-Sprecherin Pauly. Vor allem die Landesvertreter in Schleswig-Holstein hätten das Problem erfasst.