Weniger Feuerwerk auf der Insel

09. Januar 2020, 16:26 Uhr

09. Januar 2020, 16:26 Uhr

Westerland | Auch in diesem Jahr feierten wieder Tausende Gäste ihren Jahreswechsel auf Sylt – besonders die Westerländer Strandpromenade war gut besucht. Manch einer, der sich durch die Menschenmassen zwängte, wurde zwischendurch von dem einen oder anderen Knall aufgeschreckt. Auch der Himmel war zeitweise hell und bunt erleuchtet, nachdem der Countdown um Mitternacht heruntergezählt war.

Dabei sind private Feuerwerke auf Sylt schon lange nicht mehr erlaubt: Dem bundesweit gültigen Sprengstoffgesetz nach ist das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen in unmittelbarer Nähe zu Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen ohnehin verboten. Nachdem an Silvester 1979 eine fehlgeleitete Silvesterrakete auf einem Reetdach einen Großbrand verursacht hatte, gilt seit 1980 ein inselweites Abbrennverbot. Zudem stehen Silvesterraketen nicht nur bei Umweltaktivisten zunehmend in der Kritik: Laut einer repräsentativen Befragung des Meinungsforschungsinsituts YouGov für das Redaktionsnetzwerk Deutschland befürworten 57 Prozent ein Verbot von privatem Silvesterfeuerwerk. Die Raketen erzeugen Feinstaub und hinterlassen nicht unerhebliche Mengen Müll in der Umwelt. Hundehaltern, die die Silvesternacht damit verbringen, ihre gestressten Tiere zu beruhigen, ist das Böllern schon lange ein Dorn im Auge.

Obgleich er an diesem Jahreswechsel weniger Feuerwerk wahrgenommen habe als in den Jahren zuvor, ärgerte sich auch Christian Thiessen darüber, dass das Abbrennverbot auf Sylt nicht überall eingehalten wurde: „Am erschreckendsten war der zurückgebliebene Müll“, rügte der Grünen-Bürgervertreter in der Umweltausschusssitzung am Montag. Bei Facebook war Thiessen auf ein Foto gestoßen, das eine ganze Europalette mit Silvestermüll an einem Sylter Deich zeigte: „Es gehört ein ganzer Haufen krimineller Energie dazu, ein privates Feuerwerk auf einem Deich zu veranstalten und den Müll hinterher liegen zu lassen“, so Thiessen. In Hamburg habe die Polizei am Silvesterabend Raketen und andere pyrotechnische Gegenstände in der Nähe der Alster aktiv konfisziert, berichtete Thiessen, der sich ähnliche Maßnahmen in Zukunft auch auf Sylt wünscht: „Insbesondere die Straßen, die direkt zur Promenade führen, wären eine gute Möglichkeit, um Feuerwerkskörper zu konfiszieren.“

Bürgermeister Nikolas Häckel erinnerte sich an vergangene Gespräche mit den Ordnungshütern: „Die Polizei hat uns vor rund zwei Jahren mitgeteilt, dass sie personell nicht in der Lage ist, eine derartige Anordnung durchzusetzen.“ In den lokalen Medien, auf Facebook und durch Hinweisschilder weise die Gemeinde Bürger und Gäste auf das Sprengstoffgesetz und das Abbrennverbot hin. „Das Bewusstsein der Menschen hat sich verändert; es wird verantwortungsvoller mit Feuerwerken umgegangen“, erklärte der Bürgermeister, der zwar dazu bereit wäre, die Landespolizei erneut um noch mehr Präsenz zu bitten, „jedoch untersteht sie nicht unserer Weisung.“ Auch habe der Sicherheitsdienst, welcher an den Strandübergängen der Promenade postiert war, sehr gute Arbeit geleistet, so Häckel: „Es wurden einige vom Abbrennverbot betroffene Feuerwerkskörper eingesammelt.“

Von der Polizei sind in der Silvesternacht hingegen keine Kontrollen durchgeführt worden, um Feuerwerkskörper zu konfiszieren, berichtete der Pressesprecher der Polizeidirektion Flensburg, Christian Kartheus auf Nachfrage. „Kontrollen aller Gäste auf der Insel sind im öffentlichen Raum nicht möglich und rechtlich nicht zwingend durchzusetzen.“ Dennoch betonte Kartheus, dass Hinweisen auf Verstöße gegen das Abbrennverbot selbstverständlich nachgegangen wird: „In der Regel werden aber keine Personen mehr angetroffen. Im Rahmen der Streife werden Menschen, die knallen, entsprechend angesprochen. Verdachtsunabhängige Kontrollen sind nicht zulässig, zudem wäre ein enormes Aufgebot an Polizeikräften nötig. Das wird von unserer Seite nicht für erforderlich gehalten.“

Die vorhandenen Polizeikräfte in der Silvesternacht hält Kartheus für ausreichend: „Es gibt immer Feiernde, die sich nicht benehmen können, diese haben wir mit dem vorhandenen Kräfteansatz aber im Griff.“ Aus polizeilicher Sicht sei es in der vergangenen Silvesternacht sehr ruhig zugegangen. Aufgrund der vielen Menschen, die unterwegs waren, sei es zwar zu Streitigkeiten und der einen oder anderen Körperverletzung gekommen, aber „es gab keine Einsätze, die aus dem Rahmen fielen.“