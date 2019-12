Weniger Fahrräder gestohlen

In diesem Jahr wurden auf Sylt deutlich weniger Fahrräder geklaut als 2018 / Kriminalhauptkommissar vermutet unter anderem Festnahme als Grund

Westerland | Die Zahl der auf Sylt gestohlenen Fahrräder ist in diesem Jahr stark zurückgegangen. Das geht aus einer Statistik der Polizeidirektion Flensburg hervor, die auf Anfrage der Sylter Rundschau erstellt wurde. Bis Mitte Dezember wurden auf der Insel demnach 154 „schwere Diebstähle“ registriert – im Vergleich zum Vorjahr ein deutlicher Rückgang, da waren bereits im November 218 angeschlossene Fahrräder gestohlen worden. Die Sylter Polizei sieht den Grund für diesen Wandel unter anderem in verstärkten Polizei-Kontrollen sowie Festnahmen von Dieben.

„Im letzten Jahr haben wir jemanden in Haft genommen, der vermutlich im großen Stil Fahrräder geklaut hat, dadurch hat sich die Lage auf der Insel beruhigt“, sagt Christian Wiege, Leiter der Kripo Sylt. Er sei sehr zufrieden, dass zudem bestimmte Präventions-Maßnahmen funktioniert haben. Ziel der Beamten ist es, die Zahl der Diebstähle zu verringern, nachdem die Statistik im vergangenen Jahr schockiert hatten, vor allem E-Bikes waren damals im Fokus der Langfinger. Daher kontrollieren Beamte verstärkt die neuralgischen Punkte auf der Insel. Ob Keller, Gärten, öffentliche Plätze oder an Wegen – die Diebe knacken überall Schlösser, sagt Wiege. Dabei beschränken sie sich allerdings meist auf Westerland und Wenningstedt. „In List und Hörnum wurde fast nichts geklaut.“ Saisonal schwanken die Zahlen stark: Während im Februar nur vier Räder als gestohlen gemeldet wurden, waren es im August 51, im Juli 24 und im September 25. „Fahrraddiebstahl ist ein Sommergeschäft“, sagt der Erste Kriminalhauptkommissar. Viele Touristen brächten ihre teuren Fahrräder mit auf die Insel und stellten sie teilweise nur mit minderwertigen Schlössern gesichert ab. „Deutlich erkennbar handelt es sich bei dem Monat August um den auffälligsten Monat“, bestätigt auch Sandra Otte, Sprecherin der Polizeidirektion Flensburg. Einige Räder wurden in diesem Jahr bei Durchsuchungen wieder gefunden. „Ich freue mich sehr über diese positive Entwicklung“, sagt Nikolas Häckel. Die Diebstähle würden nach Meinung des Bürgermeisters „die nachhaltige Mobilität der Sylter und Pendler stark“ einschränken und dadurch den Umstieg auf dieses Fortbewegungsmittel nicht fördert. Wie Sylt bezüglich der Fahrraddiebstähle im landes- und bundesweiten Vergleich abschneidet, war am Donnerstag nicht bekannt. Entsprechende Zahlen sollen erst im kommenden Jahr veröffentlicht werden. Wer nicht vor einem geknackten Schloss oder leeren Fahrradständer stehen möchte, sollte ein hochwertiges Schloss benutzen sowie Rad und Rahmen zusammen an einen festen Gegenstand anschließen.