Kolumne : Weltwunder Marschbahn

In seiner letzten Kolumen "Degens Antworten auf Fragen, die keiner gestellt hat" erzählt der Autor aus dem Nähkästchen.

von Manfred Degen

28. September 2018, 17:21 Uhr

„Herr Degen, bald vier Jahre lang haben wir uns an dieser Stelle zum Interview getroffen und Sie haben mir und den Lesern die Welt erklärt. Heute nun das letzte Mal. Ich denke, wir sollten uns Ihrer alten Profession als Eisenbahner widmen. Da waren Sie doch der Fachmann?“

Nun, das wollen wir nicht überbewerten. Ich habe Fahrkarten verkauft und Reiseverbindungen zusammengestellt. Aus dem Kursbuch. Das Buch, wo auf jeder Seite – im Gegensatz zum Koran oder der Bibel – wahrhaftig auf jeder Seite die Wahrheit stand. Aber egal, lang ist’s her.

„Heute wird die Bahn heftig kritisiert: Verspätungen, Zugausfälle, oft alle Toiletten geschlossen, Ausfall der Klimaanlagen und vieles mehr.“

Klimaanlagen gab es zu meiner Zeit nicht. Wir hatten Heizung im Zug. Die lief oft, garantiert aber im Sommer. Manchmal auch im Winter. Alle VW-Käfer-Fahrer kennen das. Da wurde man auch immer im Sommer gegrillt. Und die Zugtoiletten haben damals immer funktioniert: Unten dran hing ein armdickes Rohr und dadurch wurden Burg/Dithmarschen und halb Rendsburg zugeschissen. Wir, die Bahnreisenden waren erleichtert und die Bewohner unter den Brücken hatten quasi die Arschkarte.

„Nun war diese Tage der Vorstand der DB Regio im Land und hat weitreichende Zugeständnisse gemacht, um die zahlreichen Missstände abzuarbeiten. Wird nun alles gut?“

Dieses Gespräch mit diesem Ergebnis hätte schon vor einem Jahr stattfinden müssen. Doch wenn die angekündigten Maßnahmen umgesetzt werden würden und der genannte Personaleinsatz stattfindet, dann werden die Pendler eine Qualitätssteigerung spüren. Eine Erhöhung der Sitzplatzkapazitäten ist aber unabdingbar.

„Aktuell wird die Zweigleisigkeit der Strecke zwischen Klanxbüll und Niebüll gefordert. Werden dadurch die Probleme gelöst?“

Nun, ich bin kein Fachmann, sondern interessierter Beobachter. Aber die Zweigleisigkeit als Lösung aller Probleme wird überschätzt. Gestatten Sie mir folgendes Beispiel: Eine der wichtigsten Eisenbahnstrecken Europas, die Strecke von Hamburg nach Köln, also die Verbindung von Nordeuropa nach Westeuropa, ist auf der Strecke zwischen Münster und Lünen über 40 Kilometer eingleisig. Das merken die Reisenden überhaupt nicht, denn mit moderner Signaltechnik wird dort seit mehreren Generationen der Verkehr abgewickelt.

„Dann könnte die Millionen-Investition in die Zweigleisigkeit eine Fehlinvestition sein?“

Das Problem ist die Kapazität des Bahnhofs in Westerland. Wenn über dreißig Mal am Tag der leere Autozug von der Entladung mit Rangiergeschwindigkeit zur Beladung umgesetzt wird, über sämtliche Ein- und Ausfahrgleise hinweg, dann sind die Möglichkeiten schon dadurch beschränkt. Und dann rangiert auch noch der Sylt Shuttle Plus.

Mein Vorschlag: Wenn man kurzfristig alle Bahnsteige auf der Strecke für Züge bis zwölf Wagen verlängert, dann aber auch alle halbe Stunde diese Züge mit zwölf Wagen fahren würden, neue Züge, dann wären nach meinen Beobachtungen die Platz- und Kapazitätsprobleme gelöst. Außerdem fordere ich die Freigabe aller Intercity-Züge zwischen Niebüll und Westerland für Inhaber von Wochen- und Monatskarten und die Möglichkeit, dass Pendler kostenfrei Plätze in den Regionalzügen reservieren können.

Dann müsste der Betrieb des Sylt Shuttle Plus sofort eingestellt werden. Und durch den Wegfall der wirklich überflüssigen Rangierfahrten für den Sylt Shuttle Plus würden die Betriebsabläufe in den Bahnhöfen Westerland und Niebüll planbarer. Diese leeren Triebwagen, die da nun zehn Jahre lang Dieselabgase ohne Sinn in die Luft blasen, sind Teil einer riesengroßen Trickserei, um die Ausschreibung des Autozuges zu gewinnen. Darüber hinaus binden sie Lokführer, sodass auf mehreren Strecken hier im Land Zugfahrten nicht stattfinden können. Das sind Zustände wie in einem Dritte-Welt-Land!

„Wie verhält es sich mit einer Elektrifizierung der Strecke? Wäre das die Lösung aller Probleme?“

Dummes Zeug. Die Elektrifizierung würde über 200 Millionen Euro kosten. Der Fahrdraht führt 15 000 Volt. Der Mindest-Sicherheitsabstand beträgt 1,50 Meter. Da wäre dann Schluss mit Lkw-Transport. Oder Doppeldecker-Busse. Oder Pkw auf den Doppelstockwagen mit Fahrrädern oben drauf. Es müssten komplett neue geschlossene Züge (wie Dover – Calais) angeschafft werden. Der Fahrzeit-Vorteil zwischen Niebüll und Westerland wäre jedoch nur minimal.

„…und zum Schluss noch ein Tipp für die Zukunft?“

Es nützt nix: Die Autoverladebahnhöfe müssen zwischen Tinnum und Keitum und drüben nach Klanxbüll verlegt werden. Dass das bisher nicht geschah, ist ein Kollektiv-Versagen der Bahn und der Sylter Politik. Jetzt haben wir den Salat.

Dann müssen alle Lokomotiven auf Wasserstoff, also Brennstoffzellen umgestellt werden. In Ostfriesland läuft das schon. Warum nicht hier bei uns? Dafür gibt es doch den Wegwerfstrom in den Kögen rechts und links vom Gleis. Die Fahrpreise beim Shuttle werden um zwanzig Euro angehoben – quasi als Infrastrukturabgabe. Das zahlt der Gast gerne. Der will nicht billig. Der will gut reisen. Es wäre ihm Ehre und Vergnügen, mit dem Besten zu reisen – nach Sylt.