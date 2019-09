Avatar_shz von shz.de

29. September 2019, 16:33 Uhr

Westerland | Windsurfen ist die Sportart, die Wind und Wellen und Naturgewalten trotzt. Mitten im Weltnaturerbe der UNESCO findet zur Zeit der Mercedes-Benz Windsurf World Cup statt. Parallel dazu startete gestern Nachmittag der Green Seven Summit. Namenhafte Wissenschaftler hatten sich dazu angekündigt. Sie wollten erklären, warum es höchste Zeit ist, den Klimawandel ernst zu nehmen und entsprechend zu handeln. Wir müssen „Welle machen für den Klimaschutz“, sagt Matthias Neumann, Gründer des Green Seven Summit und Geschäftsführer der Agentur Act Agency, „wir wollen nicht nur reden, sondern auch gestalten, denn Klimaschutz geht uns alle an“. Mehr zu der Auftaktveranstaltung lesen Sie in der morgigen Ausgaben.

Am heutigen Montag und Dienstag werden in verschiedenen Vorträgen und Podiumsdiskussionen weitere Experten zum Thema sprechen.Den Start macht heute die Veranstaltung „Küstenmeere auf der Überholspur des Klimawandels: Was das für die Menschheit bedeutet“ mit Prof. Dr. Karen Helen Wiltshire, Stellvertretende Direktorin des Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung und Mitgründerin von Scientists for Future, um 10 Uhr in der VIP Lounge des Windsurf World Cups. Anschließend geht es um 12 Uhr mit einem Vortrag der Generalsekretärin des wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung und Mitglied des Club of Rome Prof. Dr. Maja Göpel weiter, die über die Fakten des Klima Notstandes referiert.

Um 14 Uhr findet im Wyn Strandhotel die Veranstaltung „Stom Plastic“ mit verschiedenen Referenten statt.

Gegen 16 Uhr wird es dann spannend auf der Veranstaltungsbühne des Mercedes Benz Windsurf Cups auf der Nordpromenade, denn dort kommen unter anderem Prof. Dr. Martin Zimmer, Abteilungs- und Arbeitsgruppenleiter am Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT) in Bremen, Pia Therese Jorks, Vorstandsvorsitzende der Jugend-Klima-NGO Klimadelegation e.V., Jugenddelegierte für Klimapolitik auf dem UN-Klimagipfel sowie weitere Teilnehmer des Green Seven Summit zum großen „Green Seven Summit Talk“ zusammen.

„Warum wollen wir das, was wir wissen, nicht wahrhaben?“, diese Frage stellen sich Dr. Maja Göpel, Prof. Dr. Karen Helen Wiltshire, Pia Therese Jorks, Conrad Albert, stellvertretender CEO ProSiebenSat.1 Medien AG und Niklas Hagelberg, Leiter des UNEP-Klimaschutzprogramms im „Think Talk“ im Alten Kursaal. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr.

Auch am Dienstag bleibt es spannend. Über das Programm für diesen Tag lesen Sie morgen mehr